Дикая Чукотка. Экспедиционный тур от Анадыря до Певека
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
31 авг в 10:00
370 000 ₽
436 000 ₽ за человека
Колыбель белых медведей. Круиз из Анадыря к острову Врангеля
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
4 сен в 10:00
от 1 050 000 ₽
1 239 000 ₽ за человека
Экспедиционный круиз из Чукотки на Камчатку
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
16 сен в 10:00
от 397 000 ₽
472 000 ₽ за человека
