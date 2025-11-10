В комфортном темпе с профессиональным фотографом прогуляемся по самым красивым местам Анапы: улицам и набережной и, конечно, заглянем на пляж! Впишемся в городскую среду и получим красивые снимки из самого сердца города!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулкиВ непринужденной обстановке мы расскажем вам об истории города, как основали город, как он был связан с древними греками, что с ним происходило на протяжении веков, какие названия носил город, а также коснемся дореволюционной Анапы и ее развития в качестве курорта. Современный облик города как нельзя кстати будет помогать нам в создании вашего неповторимого образа! Фото всегда получаются замечательные, во-первых на фоне красавицы Анапы, а во-вторых, наш фотограф поможет принять выигрышные позы!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Культурный центр «Родина»
- Скульптурная композиция «Шляпа»
- Памятник «Триумфальная арка»
- Памятник «Русские ворота»
- Памятник Бескровному
- Музей Горгиппия
- Фонтан жемчужина Анапы
- Алые паруса
- Морской порт
- Центральный городской пляж
- Арт-авеню на ул. Горького
Что включено
- Услуги профессионального гида и фотографа
Что не входит в цену
- Вы получаете все фото на следующий день в цветокоррекции.
- Ретушь понравившихся кадров - 100 руб. /шт.
- Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего человека - 1700 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, ул. Астраханская, 2, А
Завершение: Анапа, ул. Ленина, возле Цветочных Часов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
