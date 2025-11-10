Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В комфортном темпе с профессиональным фотографом прогуляемся по самым красивым местам Анапы: улицам и набережной и, конечно, заглянем на пляж! Впишемся в городскую среду и получим красивые снимки из самого сердца города!

Екатерина Ваш гид в Анапе
Индивидуальная фото-прогулка Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-3 человека Как проходит Пешком 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки В непринужденной обстановке мы расскажем вам об истории города, как основали город, как он был связан с древними греками, что с ним происходило на протяжении веков, какие названия носил город, а также коснемся дореволюционной Анапы и ее развития в качестве курорта. Современный облик города как нельзя кстати будет помогать нам в создании вашего неповторимого образа! Фото всегда получаются замечательные, во-первых на фоне красавицы Анапы, а во-вторых, наш фотограф поможет принять выигрышные позы!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Культурный центр «Родина»

Скульптурная композиция «Шляпа»

Памятник «Триумфальная арка»

Памятник «Русские ворота»

Памятник Бескровному

Музей Горгиппия

Фонтан жемчужина Анапы

Алые паруса

Морской порт

Центральный городской пляж

Арт-авеню на ул. Горького Что включено Услуги профессионального гида и фотографа Что не входит в цену Вы получаете все фото на следующий день в цветокоррекции.

Ретушь понравившихся кадров - 100 руб. /шт.

Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего человека - 1700 руб. Где начинаем и завершаем? Начало: Анапа, ул. Астраханская, 2, А Завершение: Анапа, ул. Ленина, возле Цветочных Часов Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.