В свете вечерних огней Анапа особенно прекрасна! Побывайте в древних и современных кварталах города, оцените старинный маяк и поднимитесь на смотровую площадку Крест. Полуостров Большой Утриш порадует ночной прохладой и

романтичным морским побережьем. Исторический центр Анапы, где много веков назад находилось античное поселение, откроет свои тайны. Полюбуйтесь воротами турецкой крепости и узнайте о событиях, происходивших здесь. В завершение прогулки, по живописной горной дороге, отправьтесь на полуостров Большой Утриш, где раскроете тайну его названия и увидите ещё один маяк. Узнайте, где находится лучший пляж в окрестностях Анапы и почему его так любят местные жители

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Анапе - июль и август. В это время погода наиболее тёплая и стабильная, море спокойное, а количество туристов позволяет насладиться атмосферой курорта. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки, но в мае и июне море может быть прохладным, а в сентябре уже начинает спадать активность туристов. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но при удачном стечении обстоятельств прогулка всё равно оставит приятные впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.