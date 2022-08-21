Огни вечерней Анапы

Проехать по самым ярким местам города и посетить Большой Утриш на авто-пешеходной экскурсии

В свете вечерних огней Анапа особенно прекрасна! Вы побываете в древних и современных кварталах города, оцените старинный маяк и подниметесь на смотровую площадку Крест.

Кроме того, мы съездим на полуостров Большой Утриш: насладимся ночной прохладой и романтичным морским побережьем.
Огни вечерней Анапы
Огни вечерней Анапы
Огни вечерней Анапы
Огни вечерней Анапы
Огни вечерней Анапы
Огни вечерней Анапы
Ближайшие даты:
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг
27
авг
28
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Колоритная Анапа

Вы посетите исторический центр Анапы, где много веков назад находилось античное поселение. Посмотрите на ворота, оставшиеся от турецкой крепости, и услышите о происходивших здесь интересных событиях. Полюбуетесь старинным маяком на набережной и посетите смотровую площадку Крест с шикарной панорамой ночного города. А также понаблюдаете за современной жизнью курорта и узнаете, какой головной убор стал его символом и почему.

Заповедный Большой Утриш

С ветерком, по живописной горной дороге, мы отправимся на полуостров Большой Утриш. Вы раскроете тайну его названия, увидите еще один маяк, искупаетесь на лучшем пляже в окрестностях Анапы и поймете, за что его так любят местные. Я расскажу, как складывалась история Большого Утриша, в чем особенности его флоры и фауны, почему здесь так много реликтовых можжевеловых лесов и другие любопытные факты.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🌇Вечерние☀️ЛетниеУтриш🗽Популярные местаСмотровые площадкиАнапский маяк

Похожие туры в Анапе

Красоты Анапы за 5 часов: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
4.5 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.7
79 отзывов
Красоты Анапы за 5 часов: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего за пять часов
Забираем мы вас из дома
Завтра
22 авг
23 авг
24 авг
1 500 за 1 человека
Морская прогулка - эксклюзивный тур по бухтам большого Утриша
2 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
4.9
10 отзывов
Морская прогулка - эксклюзивный тур по бухтам большого Утриша
Приглашаем вас на экскурсию по самым живописным местам в окрестностях Анапы
Большой Утриш. Причал
Сегодня
Завтра
22 авг
23 авг
2 500 за 1 человека
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ваш
Ваш
4.7
34 отзыва
Очень популярно сейчас
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
На этом маршруте нам встретятся самые живописные природные достопримечательности Анапы
Анапа, забираем от отеля
Завтра
22 авг
23 авг
24 авг
1 000 за 1 человека
Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4.3
42 отзыва
Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
На этом маршруте нам встретятся самые живописные природные достопримечательности Анапы
Анапа, забираем от отеля
Сегодня
Завтра
22 авг
23 авг
1 500 за 1 человека
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
28 отзывов
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
Добро пожаловать в заповедник Большой Утриш
Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект
Завтра
22 авг
23 авг
24 авг
3 000 за 1 человека
Горные красоты Анапы
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.6
21 отзыв
Горные красоты Анапы
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы - полуостровом Большой Утриш
Анапа, ул. Ленина-2
Сегодня
Завтра
22 авг
23 авг
6 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Анапе
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
24 отзыва
Обзорная экскурсия по Анапе
Анапа - уютный городок на берегу Черного моря
памятник Ленина на ул. Ленина
Сегодня
Завтра
22 авг
23 авг
1 000 за 1 человека
Рыбалка на катере в Анапе
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Рыбалка на катере в Анапе
Вас ждет рыбалка в живописных местах города Анапы
Морской порт, ул. Ленина 1
Сегодня
Завтра
22 авг
23 авг
1 500 за 1 человека
Экскурсия для детей в Анапе
6 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Экскурсия для детей в Анапе
Увлекательная детская экскурсия по Анапе
Крестьянская 48
22 авг
3 500 за 1 человека
Рыбалка в Большом Утрише
3 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Рыбалка в Большом Утрише
Приглашаем вас на рыбалку в акватории Большого Утриша
Большой Утриш, причал
Сегодня
Завтра
22 авг
23 авг
2 000 за 1 человека
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
12 отзывов
Очень популярно сейчас
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
в удобном вам месте в черте Анапы
24 авг
28 авг
31 авг
1 сен
3 500 за всё до 4 чел.
Новороссийск - Южные врата России. Обзорная экскурсия
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Новороссийск - Южные врата России. Обзорная экскурсия
Всего в часе езды от курортной Анапы находится самый большой торговый порт
Ул. Ленина 15. Памятник Ленину
25 авг
1 сен
8 сен
15 сен
900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
ХОРОШО
🧭
ТАМ