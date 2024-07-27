Откройте для себя исторический центр Анапы и полуостров Большой Утриш, полюбуйтесь маяками и узнайте тайны этих мест
В свете вечерних огней Анапа особенно прекрасна! Побывайте в древних и современных кварталах города, оцените старинный маяк и поднимитесь на смотровую площадку Крест. Полуостров Большой Утриш порадует ночной прохладой и читать дальшеуменьшить
романтичным морским побережьем. Исторический центр Анапы, где много веков назад находилось античное поселение, откроет свои тайны. Полюбуйтесь воротами турецкой крепости и узнайте о событиях, происходивших здесь.
В завершение прогулки, по живописной горной дороге, отправьтесь на полуостров Большой Утриш, где раскроете тайну его названия и увидите ещё один маяк. Узнайте, где находится лучший пляж в окрестностях Анапы и почему его так любят местные жители
Лучшее время для водной прогулки в Анапе - июль и август. В это время погода наиболее тёплая и стабильная, море спокойное, а количество туристов позволяет насладиться атмосферой курорта. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки, но в мае и июне море может быть прохладным, а в сентябре уже начинает спадать активность туристов. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но при удачном стечении обстоятельств прогулка всё равно оставит приятные впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Исторический центр Анапы
Старинный маяк
Смотровая площадка Крест
Полуостров Большой Утриш
Описание экскурсии
Колоритная Анапа
Вы посетите исторический центр Анапы, где много веков назад находилось античное поселение. Посмотрите на ворота, оставшиеся от турецкой крепости, и услышите о происходивших здесь интересных событиях. Полюбуетесь старинным маяком на набережной и посетите смотровую площадку Крест с шикарной панорамой ночного города. А также понаблюдаете за современной жизнью курорта и узнаете, какой головной убор стал его символом и почему.
Заповедный Большой Утриш
С ветерком, по живописной горной дороге, мы отправимся на полуостров Большой Утриш. Вы раскроете тайну его названия и увидите ещё один маяк. Узнаете, где находится лучший пляж в окрестностях Анапы, и поймёте, за что его так любят местные. Я расскажу, как складывалась история Большого Утриша, в чём особенности его флоры и фауны, почему здесь так много реликтовых можжевеловых лесов и другие любопытные факты.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2491 туриста
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
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Ольга
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые и дети. Всем очень понравилось. Вечер прошел в душевной дружественной обстановке. Если брать экскурсию, то читать дальшеуменьшить
только у Александра, Дмитрия и Юрия! Это самые лучшие, пунктуальные, обязательные, подстраиваются под каждого. Спасибо за то, что показали нам Анапу вашими любящими глазами, мы многое узнали. Вам процветания и свершения всего задуманного.
+2
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G
Galina
Супер экскурсия! Влюбились в Анапу!
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Марина
Большое спасибо за экскурсию, было интересно увидеть ночную Анапу из разных мест. Но экскурсия больше для взрослых и подростков, детям возраста начальной школы вряд ли будет интересно, так как для полного понимания того, о чём рассказ, нужно знать историю России. Впрочем, экскурсия не утомительная, если без детей никак - смело берите, устать не успеют
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Елена
Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом. Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз. Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊
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Елена
Нам очень понравилась экскурсия (взрослым и детям). Интересный рассказ Дмитрия, красивые виды на закате и ночная набережная оставили море положительных эмоций. И еще получились отличные фотографии.
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О
Ольга
Спасибо Дмитрию за увлекательную экскурсию! Узнали много интересного как о истории города, так и о современной Анапе. Дмитрий большой знаток курорта, с ходу отвечал на любой вопрос. Рекомендую!