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Огни вечерней Анапы

Откройте для себя исторический центр Анапы и полуостров Большой Утриш, полюбуйтесь маяками и узнайте тайны этих мест
В свете вечерних огней Анапа особенно прекрасна! Побывайте в древних и современных кварталах города, оцените старинный маяк и поднимитесь на смотровую площадку Крест. Полуостров Большой Утриш порадует ночной прохладой и
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романтичным морским побережьем. Исторический центр Анапы, где много веков назад находилось античное поселение, откроет свои тайны. Полюбуйтесь воротами турецкой крепости и узнайте о событиях, происходивших здесь.

В завершение прогулки, по живописной горной дороге, отправьтесь на полуостров Большой Утриш, где раскроете тайну его названия и увидите ещё один маяк. Узнайте, где находится лучший пляж в окрестностях Анапы и почему его так любят местные жители

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Вечерние огни Анапы
  • 🏛 Исторический центр
  • 🗺 Смотровая площадка Крест
  • 🏝 Полуостров Большой Утриш
  • 🚤 Индивидуальная прогулка

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки в Анапе - июль и август. В это время погода наиболее тёплая и стабильная, море спокойное, а количество туристов позволяет насладиться атмосферой курорта. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки, но в мае и июне море может быть прохладным, а в сентябре уже начинает спадать активность туристов. В остальные месяцы погода менее предсказуема, но при удачном стечении обстоятельств прогулка всё равно оставит приятные впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Огни вечерней Анапы
Огни вечерней Анапы
Огни вечерней Анапы

Что можно увидеть

  • Исторический центр Анапы
  • Старинный маяк
  • Смотровая площадка Крест
  • Полуостров Большой Утриш

Описание экскурсии

Колоритная Анапа

Вы посетите исторический центр Анапы, где много веков назад находилось античное поселение. Посмотрите на ворота, оставшиеся от турецкой крепости, и услышите о происходивших здесь интересных событиях. Полюбуетесь старинным маяком на набережной и посетите смотровую площадку Крест с шикарной панорамой ночного города. А также понаблюдаете за современной жизнью курорта и узнаете, какой головной убор стал его символом и почему.

Заповедный Большой Утриш

С ветерком, по живописной горной дороге, мы отправимся на полуостров Большой Утриш. Вы раскроете тайну его названия и увидите ещё один маяк. Узнаете, где находится лучший пляж в окрестностях Анапы, и поймёте, за что его так любят местные. Я расскажу, как складывалась история Большого Утриша, в чём особенности его флоры и фауны, почему здесь так много реликтовых можжевеловых лесов и другие любопытные факты.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2491 туриста
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Ольга
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые и дети. Всем очень понравилось. Вечер прошел в душевной дружественной обстановке.
Если брать экскурсию, то
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только у Александра, Дмитрия и Юрия! Это самые лучшие, пунктуальные, обязательные, подстраиваются под каждого. Спасибо за то, что показали нам Анапу вашими любящими глазами, мы многое узнали. Вам процветания и свершения всего задуманного.

Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые+2
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые
Все прошло замечательно! С Дмитрием провели незабываемый вечер в Анапе, все слушали с удовольствием и взрослые
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G
Супер экскурсия! Влюбились в Анапу!
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Марина
Большое спасибо за экскурсию, было интересно увидеть ночную Анапу из разных мест. Но экскурсия больше для взрослых и подростков, детям возраста начальной школы вряд ли будет интересно, так как для полного понимания того, о чём рассказ, нужно знать историю России. Впрочем, экскурсия не утомительная, если без детей никак - смело берите, устать не успеют
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Елена
Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом.
Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз.
Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊
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Елена
Нам очень понравилась экскурсия (взрослым и детям). Интересный рассказ Дмитрия, красивые виды на закате и ночная набережная оставили море положительных эмоций. И еще получились отличные фотографии.
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О
Спасибо Дмитрию за увлекательную экскурсию! Узнали много интересного как о истории города, так и о современной Анапе. Дмитрий большой знаток курорта, с ходу отвечал на любой вопрос. Рекомендую!
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