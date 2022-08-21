В свете вечерних огней Анапа особенно прекрасна! Вы побываете в древних и современных кварталах города, оцените старинный маяк и подниметесь на смотровую площадку Крест. Кроме того, мы съездим на полуостров Большой Утриш: насладимся ночной прохладой и романтичным морским побережьем.

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Описание

Что вас ожидает

Колоритная Анапа

Вы посетите исторический центр Анапы, где много веков назад находилось античное поселение. Посмотрите на ворота, оставшиеся от турецкой крепости, и услышите о происходивших здесь интересных событиях. Полюбуетесь старинным маяком на набережной и посетите смотровую площадку Крест с шикарной панорамой ночного города. А также понаблюдаете за современной жизнью курорта и узнаете, какой головной убор стал его символом и почему.

Заповедный Большой Утриш

С ветерком, по живописной горной дороге, мы отправимся на полуостров Большой Утриш. Вы раскроете тайну его названия, увидите еще один маяк, искупаетесь на лучшем пляже в окрестностях Анапы и поймете, за что его так любят местные. Я расскажу, как складывалась история Большого Утриша, в чем особенности его флоры и фауны, почему здесь так много реликтовых можжевеловых лесов и другие любопытные факты.

Организационные детали