2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
«Фотосессию для вас проведу я иди другой гид-фотограф из нашей команды»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
8500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе
Поймать на камеру лавандовые поля, закатные пляжи и сочные виноградники
«Перед фотопрогулкой мы подберем образ и предложим локации для съемки, о которых вы даже могли не знать»
10 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Городская фотопрогулка по Анапе
Начало: Анапа, ул. Астраханская, 2, А
«Фото всегда получаются замечательные, во-первых на фоне красавицы Анапы, а во-вторых, наш фотограф поможет принять выигрышные позы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
9000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья16 октября 2024Забронировали экскурсию спонтанно, в этот же день погуляли и остались в полном восторге! Анапа открылась с новой стороны, какой многогранный и
- ААлександра16 октября 2024Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию. Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.
- NNick16 октября 2024Фотопрогулка отличная, огромная благодарность за ваш труд, вовлечённость и креативный подход!) В последний момент договорились о прогулке и нам пошли навстречу, все успели и получили удовольствие, а фото вообще огонь, всем своим знакомым рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в феврале 2025
Сейчас в Анапе в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 8500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Анапы, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025