Когда: в понедельник в 13:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00, 13:00, 16:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 16:00 и 18:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала