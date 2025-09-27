Анапа - это не только море и пляжи, но и богатая история.
Групповая экскурсия позволит увидеть античное городище Горгиппия, Русские ворота и храм Святого Онуфрия. Узнайте о триумфальной арке и обелиске воинской славы. Прогулка по набережной с видом на маяк станет завершающим аккордом. Истории о древних греках и нашествиях варваров сделают экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть античные руины
- ⛪ Посетить старинные храмы
- 🗺️ Прогуляться по историческим местам
- 🕍 Узнать о триумфальных победах
- 🌊 Насладиться видами на море
Что можно увидеть
- Городище Горгиппия
- Русские ворота
- Храм Святого Онуфрия Великого
- Триумфальная арка
- Обелиск «Анапа - город воинской славы»
- Мемориал павшим в боях за Родину
- Анапский маяк
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Городище Горгиппия — античный полис.
- Русские ворота, построенные турками.
- Храм Святого Онуфрия Великого — самый старый православный храм города.
- Триумфальную арку в честь побед Российской империи в бухте Анапа.
- Обелиск «Анапа — город воинской славы».
- Мемориал павшим в боях за Родину и жертвам фашизма 1941–1945 годов.
- Анапский маяк и панорамную набережную.
Вы услышите:
- Где был город живых, а где — город мёртвых у древних греков.
- О нашествии варваров и формировании нового этноса в этой местности.
- Почему турки построили тут крепость и сколько походов понадобилось военным Российской империи, чтобы её покорить.
- Необычные исторические факты.
в понедельник в 13:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00, 13:00, 16:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 16:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
|Дети 8-12 лет
|200 ₽
|Дети до 7 лет
|100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Астраханской
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00, 16:00 и 18:00, во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00, 13:00, 16:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Анапе
Провела экскурсии для 170 туристов
Профессиональный экскурсовод со стажем более семи лет. Люблю своё дело, с удовольствием и радостью делюсь знаниями и интересными местами. Создаю авторские экскурсии, чтобы знакомить гостей с местом отдыха легко и интересно. Помогаю путешественникам составить свою уникальную программу дальнейшего отдыха.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
27 сен 2025
Виктория, спасибо за чудесную прогулку по вашей Любимой Анапе, и моей теперь тоже! Так комфортно, так уютно, так гостеприимно меня встретила, все рассказала, показала и сфотографировала. Ощущение, как от встречи с доброй подругой! Именно благодаря вам, этот город запомнится мне надолго! 💓
И
Ирина
11 сен 2025
Спасибо, интересная и содержательная экскурсия, открыли для себя новые красивые места в Анапе!
