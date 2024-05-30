читать дальше совсем по-другому: соревновательный элемент викторины заставлял прислушиваться и запоминать события, названия и имена, поиски следующей локации по карте - ориентироваться и стараться запоминать места, а финальный конкурс привел в полный восторг!) Экскурсовод очень обаятельная и эрудированная. Экскурсия стала изюминкой визита в Анапу для всей семьи. Огромная благодарность и рекомендация!

Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все