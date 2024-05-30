1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Анапе с морской прогулкой: от древности до наших дней
Откройте для себя скрытые сокровища Анапы во время этой экскурсии, где история встречается с красотой Черного моря
Начало: Памятник Ленина на ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в заказник Большой Утриш
Начало: Ул. Ленина, 22а
Расписание: Ежежневно с 7:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Гора Шизе: Тур медитация
Начало: Анапское ш., 14, Анапа
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Аудиогид
1 час
Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Начало: Улица Пушкина, 30
Расписание: Экскурсия доступна в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
Расписание: По средам в 8:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
1 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей30 мая 2024Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
- ААндрей23 мая 2024Ирина, спасибо! Всё понравилось!
- кксения13 мая 2024Всем участникам очень понравилось, интересно и познавательная квест-программа. Спасибо большое!
- ССветлана11 мая 2024Очень познавательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом.
- ААдель10 мая 2024Спасибо Ирине за легкую, познавательную экскурсию по центру Анапы)) захотелось приехать еще раз, сходить на пленэр, погрузиться в местную жизнь города.
- ЕЕлена9 мая 2024Не часто встречаются экскурсии ориентированные на детей. Ольга держала внимание ребенка всю экскурсию. Взрослым тоже было интересно.
- ИИрина29 апреля 2024Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
- ССергей26 апреля 2024Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
- ДДина21 апреля 2024Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
- ЕЕкатерина6 апреля 2024Спасибо огромное экскурсоводу Наталье за экскурсию, всё очень понравилось, теперь поедем на другие только с ней.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
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