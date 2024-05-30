Пешие экскурсии-прогулки в Анапе с экскурсоводом

Найдено 12 экскурсий в категории «Пешеходные» в Анапе, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты старинной Анапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670 за всё до 4 чел.
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
Групповая прогулка по заповеднику Утриш
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Фотопрогулка по Анапе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Анапе и морская прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
25 отзывов
Обзорная экскурсия по Анапе с морской прогулкой: от древности до наших дней
Откройте для себя скрытые сокровища Анапы во время этой экскурсии, где история встречается с красотой Черного моря
Начало: Памятник Ленина на ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Путешествие в заказник Большой Утриш
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие в заказник Большой Утриш
Начало: Ул. Ленина, 22а
Расписание: Ежежневно с 7:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 5 чел.
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Гора Шизе: Тур медитация
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Гора Шизе: Тур медитация
Начало: Анапское ш., 14, Анапа
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000 за человека
Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Нити Анапы: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Начало: Улица Пушкина, 30
Расписание: Экскурсия доступна в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
Расписание: По средам в 8:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
1 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
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    совсем по-другому: соревновательный элемент викторины заставлял прислушиваться и запоминать события, названия и имена, поиски следующей локации по карте - ориентироваться и стараться запоминать места, а финальный конкурс привел в полный восторг!) Экскурсовод очень обаятельная и эрудированная. Экскурсия стала изюминкой визита в Анапу для всей семьи. Огромная благодарность и рекомендация!

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Ирина, спасибо! Всё понравилось!
  • к
    ксения
    13 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Всем участникам очень понравилось, интересно и познавательная квест-программа. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Анапе и морская прогулка
    Очень познавательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом.
  • А
    Адель
    10 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Спасибо Ирине за легкую, познавательную экскурсию по центру Анапы)) захотелось приехать еще раз, сходить на пленэр, погрузиться в местную жизнь города.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Не часто встречаются экскурсии ориентированные на детей. Ольга держала внимание ребенка всю экскурсию. Взрослым тоже было интересно.
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
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    рекомендую! Мне понравилось, что можно выбрать именно под себя подходящий вариант фотоэскурсии, обговорить все нюансы по фото с организатором и главное, получить тот результат, который ожидала.

  • С
    Сергей
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
  • Д
    Дина
    21 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    6 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Анапе и морская прогулка
    Спасибо огромное экскурсоводу Наталье за экскурсию, всё очень понравилось, теперь поедем на другие только с ней.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Пешеходные»

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  4. Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
  5. Фотопрогулка по Анапе
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Пешеходные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 690 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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