Бронируйте индивидуальный трансфер из Анапы: Удобство с момента прибытия
Добро пожаловать в Анапу! Мы рады предложить вам удобный и комфортабельный трансфер с железнодорожного вокзала прямо в любую точку города на нашем новом минивэне бизнес-класса.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
2
янв
янв
3
янв
янв
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает:
- Индивидуальный трансфер без лишних остановок и задержек.
- Минивэн бизнес-класса с комфортабельными сиденьями и достаточным пространством для до 6 пассажиров.
- Профессиональный и опытный водитель, который обеспечит вашу безопасность и комфорт на всем пути.
- Гибкость в графике: мы адаптируем время трансфера под ваши потребности и пожелания. Мы стремимся сделать ваше путешествие приятным и удобным с самого начала. Бронируйте наш индивидуальный трансфер и наслаждайтесь красотами Анапы с момента прибытия на железнодорожный вокзал!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Что не входит
- Багаж
- Место начала и завершения?
- Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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