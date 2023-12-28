Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала на новом минивэне бизнес-класса
Индивидуальный трансфер в Анапе

Бронируйте индивидуальный трансфер из Анапы: Удобство с момента прибытия

Добро пожаловать в Анапу! Мы рады предложить вам удобный и комфортабельный трансфер с железнодорожного вокзала прямо в любую точку города на нашем новом минивэне бизнес-класса.
Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала на новом минивэне бизнес-класса
Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала на новом минивэне бизнес-класса
Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала на новом минивэне бизнес-класса
Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала на новом минивэне бизнес-класса
Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала на новом минивэне бизнес-класса
Индивидуальный трансфер с ж/д вокзала на новом минивэне бизнес-класса
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает:

  • Индивидуальный трансфер без лишних остановок и задержек.
  • Минивэн бизнес-класса с комфортабельными сиденьями и достаточным пространством для до 6 пассажиров.
  • Профессиональный и опытный водитель, который обеспечит вашу безопасность и комфорт на всем пути.
  • Гибкость в графике: мы адаптируем время трансфера под ваши потребности и пожелания. Мы стремимся сделать ваше путешествие приятным и удобным с самого начала. Бронируйте наш индивидуальный трансфер и наслаждайтесь красотами Анапы с момента прибытия на железнодорожный вокзал!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Багаж
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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