Мои заказы

Абрау-Дюрсо из Анапы - на родину Советского шампанского

Посетить винный дом, узнать, как делают игристое, и насладиться пейзажами предгорий Кавказа
Эта экскурсия — не просто маршрут по живописным местам, а настоящее погружение в технологию производства вина.

Вы познакомитесь с одним из главных винодельческих регионов страны: заглянете на виноградные плантации, подниметесь на перевалы с панорамными видами и, конечно, посетите знаменитый завод, где по желанию продегустируете игристое.
Абрау-Дюрсо из Анапы - на родину Советского шампанского© Евгений
Абрау-Дюрсо из Анапы - на родину Советского шампанского© Евгений
Абрау-Дюрсо из Анапы - на родину Советского шампанского© Евгений
Ближайшие даты:
13
ноя16
ноя20
ноя23
ноя27
ноя30
ноя4
дек
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

  • Анапская долина — винодельческий регион с 5 века до н. э. Прогуляемся среди плантаций и обсудим, почему здешние земли идеально подходят для винограда.
  • Начало Кавказских предгорий — вы полюбуетесь окрестностями с Баканского перевала.
  • Цемесская долина — новая Калифорния виноделия. Мы расскажем о Фёдоре Гейдуке, Дмитрии Пиленко и других энтузиастах, стоявших у истоков этого ремесла.
  • Горы и озеро Абрау — живописный уголок и крупнейшее горное озеро западного Кавказа.
  • Винный дом «Абрау-Дюрсо» — спустимся в тоннели, увидим производственные линии и раскроем таинство создания игристых вин. По желанию вы продегустируете продукцию завода.
  • Набережная Абрау — вас ждёт шоу поющих фонтанов (в сезон), фирменные магазины, арт-базар и «Галерея света».

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-benz sprinter, Mercedes-benz 0305 или Neoplan 216.
  • Программа рассчитана на взрослую аудиторию, но дети тоже могут присоединиться.
  • Отдельно оплачивается посещение винзавода Абрау-Дюрсо: экскурсия — 2000 ₽ за чел., экскурсия с дегустацией — 2500 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в четверг и воскресенье в 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1700 ₽
Дети до 12 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 34 туристов
Наша компания занимается созданием экскурсионных программ с выездом из Анапы, Новороссийска Геленджика и Тамани. Мы предлагаем большой выбор экскурсий для организованных групп от 15 до 55 человек — как по Краснодарскому краю, так и по Крыму, по Адыгее и Абхазии. Работаем с 2000 года!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Анапы

Похожие экскурсии из Анапы

Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
6.5 часов
31 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
На машине
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Оценить культурные и природные достопримечательности на фоне пейзажей «Российской Швейцарии»
Начало: По адресу вашего проживания в Анапе
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
12 ноя в 14:30
2150 ₽ за человека
Ах, Абрау! Из Анапы - на главный винный курорт Краснодарского края
На машине
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Ах, Абрау! Из Анапы - на главный винный курорт
Отправляйтесь в Абрау-Дюрсо, чтобы узнать секреты виноделия, насладиться пейзажами и посмотреть шоу фонтанов. Откройте для себя русскую Швейцарию
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
7800 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анапе