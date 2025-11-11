Эта экскурсия — не просто маршрут по живописным местам, а настоящее погружение в технологию производства вина.
Вы познакомитесь с одним из главных винодельческих регионов страны: заглянете на виноградные плантации, подниметесь на перевалы с панорамными видами и, конечно, посетите знаменитый завод, где по желанию продегустируете игристое.
Описание экскурсии
- Анапская долина — винодельческий регион с 5 века до н. э. Прогуляемся среди плантаций и обсудим, почему здешние земли идеально подходят для винограда.
- Начало Кавказских предгорий — вы полюбуетесь окрестностями с Баканского перевала.
- Цемесская долина — новая Калифорния виноделия. Мы расскажем о Фёдоре Гейдуке, Дмитрии Пиленко и других энтузиастах, стоявших у истоков этого ремесла.
- Горы и озеро Абрау — живописный уголок и крупнейшее горное озеро западного Кавказа.
- Винный дом «Абрау-Дюрсо» — спустимся в тоннели, увидим производственные линии и раскроем таинство создания игристых вин. По желанию вы продегустируете продукцию завода.
- Набережная Абрау — вас ждёт шоу поющих фонтанов (в сезон), фирменные магазины, арт-базар и «Галерея света».
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-benz sprinter, Mercedes-benz 0305 или Neoplan 216.
- Программа рассчитана на взрослую аудиторию, но дети тоже могут присоединиться.
- Отдельно оплачивается посещение винзавода Абрау-Дюрсо: экскурсия — 2000 ₽ за чел., экскурсия с дегустацией — 2500 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 34 туристов
Наша компания занимается созданием экскурсионных программ с выездом из Анапы, Новороссийска Геленджика и Тамани. Мы предлагаем большой выбор экскурсий для организованных групп от 15 до 55 человек — как по Краснодарскому краю, так и по Крыму, по Адыгее и Абхазии. Работаем с 2000 года!Задать вопрос
