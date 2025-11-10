Экскурсия по Абрау-Дюрсо предлагает погружение в мир виноделия.
Туристы смогут насладиться видами с площадки «Домик виноградаря», прогуляться по набережной и арт-парку, а также узнать об истории виноградарства на Кубани. Легенды и байки Абрау дополнят впечатления, а смотровые площадки откроют потрясающие виды на озеро. Эта поездка станет настоящим открытием для любителей вина и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Узнайте о винодельческой истории Абрау-Дюрсо
- 🌄 Насладитесь видами на озеро и горы
- 📚 Слушайте легенды и байки региона
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🏞 Прогулка по живописной набережной
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Смотровая площадка «Домик виноградаря»
- Видовая площадка
- Площадь Александра II
- Набережная Абрау
- Арт-парк «Абрау»
Описание экскурсии
- Смотровая площадка «Домик виноградаря». Место на горе, среди виноградников с великолепным видом на озеро и море
- Видовая площадка, с которой видно всё озеро Абрау, включая его дальний, невидимый большинству туристов берег
- Площадь Александра II с фонтаном шампанского, где начинаются экскурсионные маршруты на завод игристых вин
- Набережная Абрау с его амфитеатром и причалами откуда отправляются на прогулки по озеру
- Арт-парк «Абрау», украшенный розами и кактусами, где можно любоваться озером и горами под бокал игристого
Вы узнаете:
- Об истории виноградарства и виноделия на Кубани
- Уникальных сортах винограда и традициях местной винной культуры
- Малых винодельческих хозяйствах, которые вы увидите по пути — я расскажу, чем они отличаются от винного дома «Абрау-Дюрсо»
- О самом Абрау, его легендах и байках
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле Honda N-WGN
- Мы можем провести экскурсию для 3–5 участников на минивэне Toyota Voxy/Ноах, стоимость составит 10 000 ₽
- Если заказать экскурсию в октябре, можно угоститься шампанским виноградом с лозы, если в ноябре-марте — самых любопытных и внимательных ждёт подарок от гида
- В рамках программы возможно, но не обязательно посещение винзавода с дегустацией или без (2300/1800₽ с чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Групповой 1-3 человек
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остановка у Северного рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 2398 туристов
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
Входит в следующие категории Анапы
