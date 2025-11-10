Мои заказы

Поездка в Абрау-Дюрсо и посещение винодельческого завода - из Анапы

Погрузитесь в мир виноделия, исследуя Абрау-Дюрсо. Уникальная возможность увидеть завод и насладиться природой в комфортной обстановке
Эта индивидуальная экскурсия предлагает погружение в атмосферу Абрау-Дюрсо.

Путешественники смогут насладиться живописными видами побережья, узнать об истории виноделия на Кавказе и посетить знаменитый завод Абрау-Дюрсо. Прогулка на озере и посещение смотровой площадки дополнят впечатления. Поездка на автомобиле комфорт-класса сделает путешествие приятным и незабываемым

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Уникальная история виноделия
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 📸 Живописные виды для фото
  • 🍷 Посещение завода Абрау-Дюрсо
  • 🌿 Природные красоты
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Завод Абрау-Дюрсо
  • Озеро Абрау

Описание экскурсии

  • По дороге в Абрау-Дюрсо я расскажу вам об истории виноделия на Кавказе от стародавних времён до наших дней
  • Вы познакомитесь с курортом и побываете на озере Абрау — не забудьте взять камеру, ведь здесь получаются великолепные снимки!
  • При желании прокатимся на фирменном трамвайчике по озеру
  • Далее вы посетите завод Абрау-Дюрсо, который был основан ещё Александром II
  • Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться озером и лестницей 19 века

Я расскажу:

  • С чего началось освоение побережья Абрау-Дюрсо
  • Кто первым обратил внимание на это место после Кавказской войны
  • Какую роль сыграл Д. В. Пиленко, которого считают основателем виноградарства и виноделия на Кубани
  • Об истории удельного имения Романовых
  • Кто собрал первый урожай на горных склонах
  • Чьё имя носит один из населённых пунктов Новороссийска
  • Как сюда пригласили французов и какую роль они сыграли в развитии региона

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле комфорт-класса Kia Soul. При необходимости установим детские кресла
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается экскурсия по заводу «Русская Ривьера» — 1500 ₽ с человека без дегустации, дети 6–9 лет — 700 ₽. Стоимость билета с дегустацией игристых вин и крепких напитков — 2000 ₽ с человека. Билет на завод бонусом распространяется на «Галерею света Абрау»
  • Прогулка на озёрном трамвае (по желанию) — 700 ₽ с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Анапе
Провела экскурсии для 1754 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
