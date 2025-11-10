Наталья — ваш гид в Анапе

Провела экскурсии для 1754 туристов

Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.