Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы: исследование винодельческого наследия
Мы проедем через полигон Раевский под Новороссийском, прямиком в Абрау-Дюрсо, где вы сможете погулять по территории поселка, прокатиться на катере/катамаране/пароходе по озеру Абрау. Насладиться пейзажами, искупаться в чистых водах озера, увидеть поющие фонтаны, Храм. Св. Ксении Петербургской, арт-площадь «Александра II», арт-галерею, Аллею славы виноделов и многое другое. Купить различных сувениров, в том числе и вина, и посмотреть виноградники.
Ближайшие даты:
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Описание
Новый комфортный дорогой минивэн комфортном удобном просторном в максимальной комплектации панорамная крыша, кожаный салон, шторки на окнах, минивэне возьмет с собой в поездку до 6 человек есть детские кресла отвезет туда обратно. Отвезу вас с Анапы центра если надо за доп стоимость с других мест. Поедим через раевскую танковый полигон. Новороссийск и в поселок Абрау-Дюрсо вы сможете погулять по территории поселка увидеть и прокатиться на катерах, катаморанах, параходе, по озеруу Абрау насладиться пейзажами покупаться в чистом озере, увидеть скульптуру пастушек, поющие фантаны, Храм. Св. Ксении Петербургской, Фонтан царь бутылка шампанского, Арт парк Александа 2, Арт Галерею, Аллею славы виноделов, Дом вверх дном, сходить кафе, ресторан, купить разных сувениров, посмотреть виноградники, купить вин шампанских. Посещения завода вы узнаете. музей виноделия музей славы рассказ о технологии производства старинные тоннели дегустация пяти образцов тихих вин посещение «Галереи света Абрау»
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Ответы на вопросы
Что входит
- Транспорт туда и обратно с водителем
Что не входит
- Посещение завода Абрау
- Кафе, водные прогулки и развлечения
- Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо» оплачивается отдельно на месте: 1000 руб. с человека - без дегустации, 1500 руб. с человека - с дегустацией.
- Для детей от 3-х лет на заводе шампанских вин работает детская комната (150 руб.).
Место начала и завершения?
ул. Новороссийская, 281, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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