Мы проедем через полигон Раевский под Новороссийском, прямиком в Абрау-Дюрсо, где вы сможете погулять по территории поселка, прокатиться на катере/катамаране/пароходе по озеру Абрау. Насладиться пейзажами, искупаться в чистых водах озера, увидеть поющие фонтаны, Храм. Св. Ксении Петербургской, арт-площадь «Александра II», арт-галерею, Аллею славы виноделов и многое другое. Купить различных сувениров, в том числе и вина, и посмотреть виноградники.

Описание

Новый комфортный дорогой минивэн комфортном удобном просторном в максимальной комплектации панорамная крыша, кожаный салон, шторки на окнах, минивэне возьмет с собой в поездку до 6 человек есть детские кресла отвезет туда обратно. Отвезу вас с Анапы центра если надо за доп стоимость с других мест. Поедим через раевскую танковый полигон. Новороссийск и в поселок Абрау-Дюрсо вы сможете погулять по территории поселка увидеть и прокатиться на катерах, катаморанах, параходе, по озеруу Абрау насладиться пейзажами покупаться в чистом озере, увидеть скульптуру пастушек, поющие фантаны, Храм. Св. Ксении Петербургской, Фонтан царь бутылка шампанского, Арт парк Александа 2, Арт Галерею, Аллею славы виноделов, Дом вверх дном, сходить кафе, ресторан, купить разных сувениров, посмотреть виноградники, купить вин шампанских. Посещения завода вы узнаете. музей виноделия музей славы рассказ о технологии производства старинные тоннели дегустация пяти образцов тихих вин посещение «Галереи света Абрау»