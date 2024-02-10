Однодневная экскурсия из Анапы: Исследование Новороссийска и Абрау-Дюрсо
Давайте вместе исследуем Краснодарский край! За 1 день вы увидите все разнообразие региона — военные корабли и винный завод. Новороссийск и Абрау-Дюрсо — главные пункты нашей программы.
Вы поднимитесь на борт крейсера-музея «Кутузов», прогуляетесь по берегу озера Абрау-Дюрсо и попробуете местное вино.
Вы поднимитесь на борт крейсера-музея «Кутузов», прогуляетесь по берегу озера Абрау-Дюрсо и попробуете местное вино.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 1 350 ₽
|Детский (до 12 лет)
|от 1 300 ₽
|Пенсионеры (65+)
|1 350 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Новороссийск
- Озеро Абрау-Дюрсо
- Корабль-музей Крейсер Кутузов (по желанию)
- Завод шампанских вино (по желанию)
- Светомузыкальное представление фонтанов
Описание
Что вас ожидает: Краснодарский край — это не только побережье Черного моря. Исследуйте все разнообразие региона за один день, увидев огромные военные корабли и попробовав местные вина. Мужественный Новороссийск Новороссийск — нетипичное пляжное направление. История города неразрывно связана с развитием военно-морского флота. Здесь вы сможете ощутить всю мощь военные кораблей. А если вам интересна история флота, то вы можете заглянуть на борт крейсера-музея «Кутузов». Винный завод на озере Где-то среди гор спряталось небольшое село Абрау-Дюрсо. Здесь вы прогуляетесь по туристическому центру и берегу озера Абрау, насладитесь видами на горные виноградники и посетите завод, где перед вами раскроют тайны производства вина. Что важно знать:
- Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек.
- Дети едут с местом в детском кресле, на руки брать запрещено.
- Мы заберем вас по вашему адресу и привезем обратно.
- Возьмите с собой воду, легкий перекус и дополнительные денежные средства — обед не включен, но на него выделяется время.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новороссийск
- Озеро Абрау-Дюрсо
- Корабль-музей Крейсер Кутузов (по желанию)
- Завод шампанских вино (по желанию)
- Светомузыкальное представление фонтанов
Что входит
- "Услуги гида"
- Транспорт
Что не входит
- Питание
- "Личные расходы"
- "Экскурсия на крейсер — 500 руб. /взр. и 200 руб. /дет."
- "Экскурсия на завод шампанских вин — без дегустации 1200 руб., с дегустацией — 1700 руб."
- "Катамаран — 800 руб."
Место начала и завершения?
По месту проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде, обязательно захватите головные уборы. В дождливую погоду лучше взять с собой дождевик.
- Возьмите наличные деньги на случай личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 134 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
10 фев 2024
Экскурсоводом был Вахтанг. Очень интересно рассказывал историю города и городов, отвечал на дополнительные вопросы.
Е
Екатерина
5 янв 2024
S
Saldiann
17 ноя 2023
Забронировали 2 места за три дня до экскурсии,накануне нам должны были позвонить Тишина В день поездки мы сами дозвонились до организатора. Если коротко,то у них не набралась группа и нас никто не соизволил известить об этом. Съездили своим ходом на такси в Абрау. Новороссийск "пролетел" мимо.
С
Сазыкина
13 ноя 2023
К
Кристина
9 ноя 2023
Замечательная экскурсия
А
Алла
4 окт 2023
Было здорово) мы ехали на машине в группе 4 чел наш водитель-экскурсовод душка и интересно рассказывал весь пусть о достопримечательностях края) поезжайте не пожалеете смена обстановки разных мест впечатляет)!!!
Е
Екатерина
2 окт 2023
З
Зайцева
30 сен 2023
Увидели все по программе. А также шикарный вид со смотровой площадки в Абрау Дерсо. Три раза ездила ни разу не показывали. Супер! Спасибо Евгению. Всё было замечательно.
Е
Елена
24 сен 2023
Ю
Юлия
23 сен 2023
Замечательный экскурсовод! Фонтаны Абрау просто шикарное зрелище! Спасибо большое за всё!
К
Кушнир
18 сен 2023
Хочу выразить недовольство вашей компании. Мы на экскурсии не были. Нас не уведомили, что сломался транспорт. Мы отменили процедуры, чтобы получить удовольствие, но нам испортили весь день. Ваш сервис желает быть лучше!!!
К
Косенко
17 сен 2023
П
Пажитнов
16 сен 2023
Классный экскурсовод Роман, очень интересно рассказывал про окрестные достопримечательности! Все очень понравилось!
А
Андрей
16 сен 2023
И
Ирина
11 сен 2023
Все понравилось. В новороссийске увидели крейсер и прогулялись по набережной. В Абрау-Дюрсо особенно впечатлились фонтанами и видами со смотровой площадки.
Спасибо Анатолию, рассказал много интересного.
Спасибо Анатолию, рассказал много интересного.
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