Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек.

Дети едут с местом в детском кресле, на руки брать запрещено.

Мы заберем вас по вашему адресу и привезем обратно.

Возьмите с собой воду, легкий перекус и дополнительные денежные средства — обед не включен, но на него выделяется время.

Что вас ожидает: Краснодарский край — это не только побережье Черного моря. Исследуйте все разнообразие региона за один день, увидев огромные военные корабли и попробовав местные вина. Мужественный Новороссийск Новороссийск — нетипичное пляжное направление. История города неразрывно связана с развитием военно-морского флота. Здесь вы сможете ощутить всю мощь военные кораблей. А если вам интересна история флота, то вы можете заглянуть на борт крейсера-музея «Кутузов». Винный завод на озере Где-то среди гор спряталось небольшое село Абрау-Дюрсо. Здесь вы прогуляетесь по туристическому центру и берегу озера Абрау, насладитесь видами на горные виноградники и посетите завод, где перед вами раскроют тайны производства вина. Что важно знать: