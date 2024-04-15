Анапа: Индивидуальная экскурсия на Кипарисы, Ласточкины гнезда и храм Варвары
Уважаемые отдыхающие и гости города! Представляем вам самую популярную экскурсию на курорте Анапа. Давайте вместе отправимся на Кипарисовое озеро, расположенное в Сукко. Заберем вас в центре Анапы, поедем на Кипарисовое озеро, и всего за 20 минут мы будем там и обратно. Если желаете изменить маршрут или время ожидания, мы готовы подстроиться под ваши пожелания.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Великолепие природы: «Ласточкины гнезда» Самое захватывающее место на всем Черноморском побережье — «Ласточкины гнезда», обрыв высотой 400 метров над уровнем моря. Вас ожидает сказочный вид на море и побережье. Уникальное Кипарисовое озеро Мы побываем на удивительном Кипарисовом озере, которое уникально для России, а также второе озеро такого рода есть только в Перу. Здесь вы увидите красивые кипарисы, которые являются также местным заповедником. Роща и духовная зарядка Прогулка по можжевеловой роще оставит в вас незабываемое впечатление и подарит настоящий контакт с природой. Посетим Храм Святой Варвары, где вы сможете набрать святую воду из источника. Путеводная звезда Наши взгляды будут устремлены к Стелле «Начало Кавказских Гор», символу начала этого величественного горного массива. Мы также готовы предложить дополнительные услуги: забрать вас с вашего адреса и вернуть обратно, если это удобно для вас. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Поездка до шлагбаума
Что не входит
- Автостоянка и подъезд до самого Озера
- Могу забрать за доп. плату с вашего адреса и отвести обратно
Место начала и завершения?
ул. Новороссийская, 281, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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