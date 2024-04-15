Уважаемые отдыхающие и гости города! Представляем вам самую популярную экскурсию на курорте Анапа. Давайте вместе отправимся на Кипарисовое озеро, расположенное в Сукко. Заберем вас в центре Анапы, поедем на Кипарисовое озеро, и всего за 20 минут мы будем там и обратно. Если желаете изменить маршрут или время ожидания, мы готовы подстроиться под ваши пожелания.

Описание

Что вас ожидает: Великолепие природы: «Ласточкины гнезда» Самое захватывающее место на всем Черноморском побережье — «Ласточкины гнезда», обрыв высотой 400 метров над уровнем моря. Вас ожидает сказочный вид на море и побережье. Уникальное Кипарисовое озеро Мы побываем на удивительном Кипарисовом озере, которое уникально для России, а также второе озеро такого рода есть только в Перу. Здесь вы увидите красивые кипарисы, которые являются также местным заповедником. Роща и духовная зарядка Прогулка по можжевеловой роще оставит в вас незабываемое впечатление и подарит настоящий контакт с природой. Посетим Храм Святой Варвары, где вы сможете набрать святую воду из источника. Путеводная звезда Наши взгляды будут устремлены к Стелле «Начало Кавказских Гор», символу начала этого величественного горного массива. Мы также готовы предложить дополнительные услуги: забрать вас с вашего адреса и вернуть обратно, если это удобно для вас. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.