Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

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Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день

Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Краснодарского края, где вы сможете насладиться не только красотой природы, но и узнать множество интересных фактов о местной флоре и фауне.

Во время
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экскурсии по Большому Утришу вы познакомитесь с редкими растениями, включенными в Красную книгу, и легендами древней Греции. Кипарисовое озеро поразит вас своей красотой и историей, которая уходит корнями в далекое прошлое.

Ваш личный гид поделится знаниями о каждом уголке этого маршрута, обеспечив комфорт и безопасность на протяжении всего пути. В стоимость включен транспорт, а по желанию можно дополнить посещение Утришского дельфинария.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть настоящую красоту природы и погрузиться в атмосферу местной культуры

4.7
53 отзыва
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день

Описание экскурсии

Большой Утриш

Заповедник Утриш — волшебный уголок планеты, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны. Вы встретите можжевельник красный, фисташку туполистную, жимолость тосканскую и ятрышник мелкоточечный. Погуляете по живописным тропам и оцените величественную скалу, к которой был прикован древнегреческий герой Прометей.

Кипарисовое озеро

Озеро Сукко — одна из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Анапы. Вы увидите, как в изумрудных водах растут напоминающие волшебных исполинов кипарисы. Полюбуетесь окружающими горами и подышите кристально чистым воздухом. Я раскрою, откуда привезли эти необычные деревья, как они выглядят в разные сезоны и за что их внесли в Красную книгу.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • По желанию мы можем добавить в программу Утришский дельфинарий. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1903 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
2
3
3
2
2
1
Александра
Просто бомбическая экскурсия, Лидия Вы настоящий знаток своего дела, столько осталось впечатлений, спасибо Вам огромное!!!
Просто бомбическая экскурсия, Лидия Вы настоящий знаток своего дела, столько осталось впечатлений, спасибо Вам огромное!!!
Просто бомбическая экскурсия, Лидия Вы настоящий знаток своего дела, столько осталось впечатлений, спасибо Вам огромное!!!
Просто бомбическая экскурсия, Лидия Вы настоящий знаток своего дела, столько осталось впечатлений, спасибо Вам огромное!!!
Просто бомбическая экскурсия, Лидия Вы настоящий знаток своего дела, столько осталось впечатлений, спасибо Вам огромное!!!
Просто бомбическая экскурсия, Лидия Вы настоящий знаток своего дела, столько осталось впечатлений, спасибо Вам огромное!!!
Просто бомбическая экскурсия, Лидия Вы настоящий знаток своего дела, столько осталось впечатлений, спасибо Вам огромное!!!
Просто бомбическая экскурсия, Лидия Вы настоящий знаток своего дела, столько осталось впечатлений, спасибо Вам огромное!!!
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Елена
Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4 детьми, включая двух совсем маленьких, была масса вопросов. Организаторы ответили на вопросы и все
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объяснили.

Накануне экскурсовод Сергей позвонил, напомнил о встрече. В день поездки внезапно заболел один ребенок, он с папой остался в гостинице. Поехала я одна с 3 детьми. Сергей был очень любезен, помогал сложить/разложить коляску, где-то подделать сумку, где-то сфотографировать на мой фотоаппарат.

Экскурсия нам очень понравилась, Сергей рассказывал интересно, живым языком, некоторые вещи специально повторял несколько раз. Старался заинтересовать детей и чтобы они кое-что запомнили.

Но выезжать нужно чем раньше, тем лучше, чтобы не собирать пробки. Потому как в сезон очень много туристов везде. Мы выехали в 8 утра. На Кипарисовое озеро мы успели до наплыва народа, а вот в Утрише уже было битком, на пляже можно было разве что стоя находиться.

Несмотря на то, что я ездила с детьми разного возраста и предполагала, что мы половину не успеем из-за капризов, благодаря четкой работе Сергея, мы успели посетить все точки маршрута. Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода.

Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4
Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4
Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4
Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4
Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4
Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4
Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4
Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4
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A
Восхитительную экскурсию провела для нас гид Лидия. Видно как она любит свой край и его природу. И эта любовь передавалась нам с каждым словом, с каждой историей. Спасибо огромное, Лидия! Это была незабываемая экскурсия. Отдельное спасибо от дочки - она влюбилась в Анапу и окрестности. Это было в первый раз 😀
Восхитительную экскурсию провела для нас гид Лидия. Видно как она любит свой край и его природу.
Восхитительную экскурсию провела для нас гид Лидия. Видно как она любит свой край и его природу.
Восхитительную экскурсию провела для нас гид Лидия. Видно как она любит свой край и его природу.
Восхитительную экскурсию провела для нас гид Лидия. Видно как она любит свой край и его природу.
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О
Мы ездили на экскурсию с гидом Сергеем, очень приятный в общении и эрудированный человек, рассказал много интересной информации. Автомобиль минивэн, комфортный. Кипарисы сейчас не в воде, зато к ним можно
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близко подойти и пофотографировать. Большой Утриш очень красивое место! Виды не хуже, чем на Средиземном море, потрясающий цвет моря, можжевеловый лес, запахи обалденные. Думаю, если приехать на такси без гида, то будет сложно сориентироваться, куда идти от парковки, а также есть вероятность, что будет сложно оттуда уехать, поэтому индивидуальная экскурсия с гидом отличный вариант.

Мы ездили на экскурсию с гидом Сергеем, очень приятный в общении и эрудированный человек, рассказал много
Мы ездили на экскурсию с гидом Сергеем, очень приятный в общении и эрудированный человек, рассказал много
Мы ездили на экскурсию с гидом Сергеем, очень приятный в общении и эрудированный человек, рассказал много
Мы ездили на экскурсию с гидом Сергеем, очень приятный в общении и эрудированный человек, рассказал много
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И
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
На озеро лучше выезжать рано утром, Сергей нас об этом предупредил. Мы поленились
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выезжать совсем рано, но всё равно успели до основного потока туристов. Если вы хотите свободно подплывать к кипарисам, то лучше выезжать пораньше.
Мы ездили с детьми - 7 лет и 4 года. Детям тоже всё понравилось. Спасибо 😊

Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.+2
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
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Елена
Очень довольны!
Экскурсию проводила Лидия и мы в полном восторге и от увиденных мест и от личности экскурсовода.
Большой Утриш - заповедное место с великолепными видами и растениями-эндемиками. Кипарисовое озеро впечатляет, конечно,
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но слишком много сопутствующей туристической суеты: ларьки, шоу и т. п.
Лидия великолепно знает историю и природу этого края, строит маршрут согласно пожеланиям клиентов, спокойный и аккуратный водитель и, самое главное, интеллигентный и приятный собеседник.
Думаем, куда ещё съездить. 🫠

Очень довольны!
Очень довольны!
Очень довольны!
Очень довольны!
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