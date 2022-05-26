Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Заповедник Утриш — волшебный уголок планеты, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны. Вы встретите можжевельник красный, фисташку туполистную, жимолость тосканскую и ятрышник мелкоточечный. Погуляете по живописным тропам и оцените величественную скалу, к которой был прикован древнегреческий герой Прометей.
Озеро Сукко — одна из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Анапы. Вы увидите, как в изумрудных водах растут напоминающие волшебных исполинов кипарисы. Полюбуетесь окружающими горами и подышите кристально чистым воздухом. Я раскрою, откуда привезли эти необычные деревья, как они выглядят в разные сезоны и за что их внесли в Красную книгу.