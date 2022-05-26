Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день

Погулять по знаменитому заповеднику и полюбоваться озером Сукко на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю вместе насладиться фантастическими пейзажами Краснодарского края! Вы оцените завораживающие морские панорамы, проедете по горным перевалам и подышите целебным воздухом, наполненным ароматом трав.

Я покажу вам главные достопримечательности заповедника Утриш и Кипарисовое озеро, поделюсь их историей и природными особенностями.
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Большой Утриш

Заповедник Утриш — волшебный уголок планеты, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны. Вы встретите можжевельник красный, фисташку туполистную, жимолость тосканскую и ятрышник мелкоточечный. Погуляете по живописным тропам и оцените величественную скалу, к которой был прикован древнегреческий герой Прометей.

Кипарисовое озеро

Озеро Сукко — одна из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Анапы. Вы увидите, как в изумрудных водах растут напоминающие волшебных исполинов кипарисы. Полюбуетесь окружающими горами и подышите кристально чистым воздухом. Я раскрою, откуда привезли эти необычные деревья, как они выглядят в разные сезоны и за что их внесли в Красную книгу.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • По желанию мы можем добавить в программу Утришский дельфинарий. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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