Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Краснодарского края, где вы сможете насладиться не только красотой природы, но и узнать множество интересных фактов о местной флоре и фауне.
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Во время
Описание экскурсии
Большой Утриш
Заповедник Утриш — волшебный уголок планеты, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны. Вы встретите можжевельник красный, фисташку туполистную, жимолость тосканскую и ятрышник мелкоточечный. Погуляете по живописным тропам и оцените величественную скалу, к которой был прикован древнегреческий герой Прометей.
Кипарисовое озеро
Озеро Сукко — одна из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Анапы. Вы увидите, как в изумрудных водах растут напоминающие волшебных исполинов кипарисы. Полюбуетесь окружающими горами и подышите кристально чистым воздухом. Я раскрою, откуда привезли эти необычные деревья, как они выглядят в разные сезоны и за что их внесли в Красную книгу.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- По желанию мы можем добавить в программу Утришский дельфинарий. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1903 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я родилась и выросла в Анапе. Получила два высших образования в сфере туризма и курортного дела. Экскурсии провожу более 10 лет. С удовольствием покажу самые интересные места любимого края и сделаю всё, чтобы вы вспоминали нашу встречу с радостью и теплотой.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Просто бомбическая экскурсия, Лидия Вы настоящий знаток своего дела, столько осталось впечатлений, спасибо Вам огромное!!!
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Впервые заказывали экскурсию на данном сайте. Остались очень довольны. Так как должны были ехать с 4 детьми, включая двух совсем маленьких, была масса вопросов. Организаторы ответили на вопросы и все
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A
Восхитительную экскурсию провела для нас гид Лидия. Видно как она любит свой край и его природу. И эта любовь передавалась нам с каждым словом, с каждой историей. Спасибо огромное, Лидия! Это была незабываемая экскурсия. Отдельное спасибо от дочки - она влюбилась в Анапу и окрестности. Это было в первый раз 😀
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О
Мы ездили на экскурсию с гидом Сергеем, очень приятный в общении и эрудированный человек, рассказал много интересной информации. Автомобиль минивэн, комфортный. Кипарисы сейчас не в воде, зато к ним можно
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И
Очень хорошая экскурсия! Гидом у нас был Сергей, всё интересно рассказывал, и сам он очень любезный и доброжелательный.
На озеро лучше выезжать рано утром, Сергей нас об этом предупредил. Мы поленились
На озеро лучше выезжать рано утром, Сергей нас об этом предупредил. Мы поленились
+2
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Очень довольны!
Экскурсию проводила Лидия и мы в полном восторге и от увиденных мест и от личности экскурсовода.
Большой Утриш - заповедное место с великолепными видами и растениями-эндемиками. Кипарисовое озеро впечатляет, конечно,
Экскурсию проводила Лидия и мы в полном восторге и от увиденных мест и от личности экскурсовода.
Большой Утриш - заповедное место с великолепными видами и растениями-эндемиками. Кипарисовое озеро впечатляет, конечно,
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