Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Краснодарского края, где вы сможете насладиться не только красотой природы, но и узнать множество интересных фактов о местной флоре и фауне.Во время

экскурсии по Большому Утришу вы познакомитесь с редкими растениями, включенными в Красную книгу, и легендами древней Греции. Кипарисовое озеро поразит вас своей красотой и историей, которая уходит корнями в далекое прошлое. Ваш личный гид поделится знаниями о каждом уголке этого маршрута, обеспечив комфорт и безопасность на протяжении всего пути. В стоимость включен транспорт, а по желанию можно дополнить посещение Утришского дельфинария. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть настоящую красоту природы и погрузиться в атмосферу местной культуры

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Большой Утриш

Заповедник Утриш — волшебный уголок планеты, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны. Вы встретите можжевельник красный, фисташку туполистную, жимолость тосканскую и ятрышник мелкоточечный. Погуляете по живописным тропам и оцените величественную скалу, к которой был прикован древнегреческий герой Прометей.

Кипарисовое озеро

Озеро Сукко — одна из самых необычных достопримечательностей в окрестностях Анапы. Вы увидите, как в изумрудных водах растут напоминающие волшебных исполинов кипарисы. Полюбуетесь окружающими горами и подышите кристально чистым воздухом. Я раскрою, откуда привезли эти необычные деревья, как они выглядят в разные сезоны и за что их внесли в Красную книгу.

Организационные детали