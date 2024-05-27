Религиозные экскурсии по святым местам Анапы

Найдено 5 экскурсий в категории «Святые места» в Анапе, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
4 часа
13 отзывов
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Храм Святой Варвары — вы услышите связанную с ним легенду, прогуляетесь к святому источнику и наберете целебной воды»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490 за человека
Крымский мост и старинная Керчь
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
«Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Знакомство с Анапой за 5 часов
Мини-группа
5 часов
57 отзывов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
«Следующая локация нашего путешествия — Храм Великомученицы Варвары со святым источником, из которого вы сможете набрать кристально чистой воды, потому берите с собой пустые пластиковые бутылки»
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Пять топовых мест в городе Анапа
Мини-группа
4 часа
9 отзывов
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
«Еще одна важная и популярная достопримечательность в окрестностях Анапы — храм святой Варвары»
Расписание: 8:30,14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 350 за человека
Поездка на Кипарисы: озеро, храм Варвары и «Ласточкины гнезда»
Индивидуальная
3 часа
Поездка на Кипарисы: озеро, храм Варвары и «Ласточкины гнезда»
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«Посетим Храм Святой Варвары, где вы сможете набрать святую воду из источника»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
    Всё было отлично
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Знакомство с Анапой за 5 часов
    Большое спасибо гиду-водителю Александру. Вежливый, доброжелательный. Всё рассказал, на все вопросы ответил. Локации для знакомства с окрестностями Анапы интересные. Но больше всего понравилось Кипарисовое озеро. Буду теперь смотреть фото и вспоминать …
  • Д
    Диана
    13 мая 2024
    Пять топовых мест в городе Анапа
    Мне понравилось все, и отличная прогулка по Анапе, великолепный гид Владимир Владимирович, который развлекал и рассказывал много интересной и ценной информации 🌸
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Знакомство с Анапой за 5 часов
    Спасибо большое Владимиру за экскурсию, очень хорошо владеет информацией о местах которые мы посетили, не пожалела, что поехала. Рекомендую!
  • Ф
    Фатима
    27 апреля 2024
    Знакомство с Анапой за 5 часов
    Добрый день. Хочу поблагодарить Владимира за приятную экскурсию. Очень вежливый и начитанный человек. Все понравилось, но больше всего Ласточкино гнездо и Кипорисовое озеро. 😍
  • О
    Ольга
    16 июня 2023
    На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
    Это круто!!! Запомнится надолго! Еще хочу!!!)

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
  2. Крымский мост и старинная Керчь
  3. Знакомство с Анапой за 5 часов
  4. Пять топовых мест в городе Анапа
  5. Поездка на Кипарисы: озеро, храм Варвары и «Ласточкины гнезда»
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Святые места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 200 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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