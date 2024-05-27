1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Храм Святой Варвары — вы услышите связанную с ним легенду, прогуляетесь к святому источнику и наберете целебной воды»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Крымский мост и старинная Керчь: индивидуальная экскурсия
Проедьте по Крымскому мосту, поднимитесь на гору Митридат и посетите храм Иоанна Предтечи. Уникальная экскурсия по древней Керчи ждет вас
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
«Она считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в Европе, а живописный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
5 часов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
«Следующая локация нашего путешествия — Храм Великомученицы Варвары со святым источником, из которого вы сможете набрать кристально чистой воды, потому берите с собой пустые пластиковые бутылки»
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
«Еще одна важная и популярная достопримечательность в окрестностях Анапы — храм святой Варвары»
Расписание: 8:30,14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Поездка на Кипарисы: озеро, храм Варвары и «Ласточкины гнезда»
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
«Посетим Храм Святой Варвары, где вы сможете набрать святую воду из источника»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 мая 2024Всё было отлично
- ООльга15 мая 2024Большое спасибо гиду-водителю Александру. Вежливый, доброжелательный. Всё рассказал, на все вопросы ответил. Локации для знакомства с окрестностями Анапы интересные. Но больше всего понравилось Кипарисовое озеро. Буду теперь смотреть фото и вспоминать …
- ДДиана13 мая 2024Мне понравилось все, и отличная прогулка по Анапе, великолепный гид Владимир Владимирович, который развлекал и рассказывал много интересной и ценной информации 🌸
- ААнна30 апреля 2024Спасибо большое Владимиру за экскурсию, очень хорошо владеет информацией о местах которые мы посетили, не пожалела, что поехала. Рекомендую!
- ФФатима27 апреля 2024Добрый день. Хочу поблагодарить Владимира за приятную экскурсию. Очень вежливый и начитанный человек. Все понравилось, но больше всего Ласточкино гнездо и Кипорисовое озеро. 😍
- ООльга16 июня 2023Это круто!!! Запомнится надолго! Еще хочу!!!)
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Святые места»
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