В Виктория На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы Всё было отлично

О Ольга Знакомство с Анапой за 5 часов Большое спасибо гиду-водителю Александру. Вежливый, доброжелательный. Всё рассказал, на все вопросы ответил. Локации для знакомства с окрестностями Анапы интересные. Но больше всего понравилось Кипарисовое озеро. Буду теперь смотреть фото и вспоминать …

Д Диана Пять топовых мест в городе Анапа Мне понравилось все, и отличная прогулка по Анапе, великолепный гид Владимир Владимирович, который развлекал и рассказывал много интересной и ценной информации 🌸

А Анна Знакомство с Анапой за 5 часов Спасибо большое Владимиру за экскурсию, очень хорошо владеет информацией о местах которые мы посетили, не пожалела, что поехала. Рекомендую!

Ф Фатима Знакомство с Анапой за 5 часов Добрый день. Хочу поблагодарить Владимира за приятную экскурсию. Очень вежливый и начитанный человек. Все понравилось, но больше всего Ласточкино гнездо и Кипорисовое озеро. 😍