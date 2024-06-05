Экскурсии на Кипарисовое озеро

Найдено 17 экскурсий в категории «Кипарисовое озеро» в Анапе, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
87 отзывов
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
4 часа
13 отзывов
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490 за человека
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
5 500 за всё до 6 чел.
Другая Анапа: обзорная экскурсия по красивейшим местам в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
88 отзывов
Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе
Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 200 за человека
Джип-тур по окрестностям Анапы
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
140 отзывов
Джип-тур по живописным уголкам Анапы с дегустацией вина
Приглашаем на захватывающий джип-тур по живописным местам Анапы. Откройте для себя красоту природы и вкус местных вин
Начало: Забираем из отеля
Расписание: ежедневно в 9.00 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 600 за человека
Кипарисовое и Абрау озера
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000 за человека
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5 часов
249 отзывов
Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Анапа, забираем от отеля
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15001 200 за человека
Другая Анапа на внедорожнике
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600 за человека
Знакомство с Анапой за 5 часов
Мини-группа
5 часов
57 отзывов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Райские уголки Анапы за 5 часов
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
2 отзыва
Райские уголки Анапы за 5 часов
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Каждый день 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13331 200 за человека
Пять топовых мест в городе Анапа
Мини-группа
4 часа
9 отзывов
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
Расписание: 8:30,14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 350 за человека
Джипинг индивидуальный
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
На джиппах в африканскую деревню: уникальное приключение в Анапе
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию из Анапы, где вас ждут красоты Кавказа и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 16 чел.
Природа Большого Утриша и Кипарисовое озеро
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Природные чудеса Большого Утриша и Кипарисового озера в Анапе
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
Расписание: В любой удобный день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
Расписание: По средам в 8:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
1 450 за человека
Поездка на Кипарисы: озеро, храм Варвары и «Ласточкины гнезда»
Индивидуальная
3 часа
Поездка на Кипарисы: озеро, храм Варвары и «Ласточкины гнезда»
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
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    Юлия умеет заинтересовать каждого) Было познавательно, но совершенно не скучно. Были в Анапе не первый раз, но с такой стороны увидели её впервые. Спасибо Юлии за удивительные впечатления 🩷

    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
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    новую набережную. А затем началась сказка! Винодельни, смотровые площадки, Кипарисовое озеро. По моей просьбе в Утрише зашли в ресторан - мидии обалденные! но недешевые… На обратном пути еще остановились у ласточкиных гнезд. Уложились в 5 часов Кто-то скажет: «Галопом по Европам! Нужно больше времени на каждую локацию!» Но у меня был всего один день. И в этом прелесть индивидуальной экскурсии, когда программа подстраивается под тебя, а не ты под программу:) Экскурсия полностью соответствовала моему запросу. Как будто приехала в гости к друзьям, и они показали мне все самое интересное рядом со своим домом. Рекомендую

    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Замечательная экскурсия! Все прошло на ура! 😬 Огромнейшее спасибо гиду Ирине! Милейший человечек🤗, очень интересно и увлекательно провела экскурсию, прекрасный
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    рассказчик, нам всё очень понравилось 👍👏👏особенно вид сверху🙃👍красотища то какая 😁☺🤗 так что, одевайте удобную обувь и вперед на смотровые площадки😊,озеро тоже заслуживает внимание, обязательно возьмите катамаран в прокате, не пожалеете 👍

  • А
    Алена
    29 мая 2024
    Джип-тур по окрестностям Анапы
    Классная экскурсия, море эмоций, прекрасные виды. Общительный водитель, весёлая компания собралась.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Джип-тур по окрестностям Анапы
    Увидели все что было заявлено в туре. Очень понравилось!
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
    Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фотокЭкскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
    Всё было отлично
  • Е
    Ефанова
    24 мая 2024
    Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
    Все понравилось, гиду жирный плюс.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Кипарисовое озеро»

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Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Кипарисовое озеро" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 1 200 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 765 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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