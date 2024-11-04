Аудиогид
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Познакомиться с достопримечательностями и богатым прошлым города - в своём темпе
Начало: У Цветочных часов
«Вы посетите часовню пророка Осии и храм Святого Онуфрия Великого, построенный в начале 19 века»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
600 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Храм Святой Варвары — вы услышите связанную с ним легенду, прогуляетесь к святому источнику и наберете целебной воды»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Любимая Анапа
Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с историей города-курорта
Начало: На улице Астраханской
«Храм Святого Онуфрия Великого — самый старый православный храм города»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна4 ноября 2024Над маршрутом надо поработать.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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