Приглашаю вас на увлекательную поездку в середине лета, когда цветущие подсолнухи превращают поля в маленькие копии солнца. Вы сможете насладиться ароматом луговых трав, спокойствием зелени и полной гармонией природы, а также создать потрясающие фотографии этих живописных пейзажей. В этом туре вы будете снимать сами, учиться мастерству пейзажной съемки или даже стать моделью для своих кадров.

Описание экскурсии

Середина лета запах луговых трав, такой спокойный цвет зелени, полная гармония в природе лучшее время в году, а еще это время цветения подсолнухов — маленьких копий солнца. Цветущие поля подсолнухов, так же, как и поля маков, и лавандовые поля, должен сфотографировать каждый фотограф. Приглашаю отправиться на выходные в увлекательную поездку на пейзажную съемку с подсолнухами, во всех их видах и проявлениях. Но снимать будете вы сами или учиться, также могу и помочь пофотографировать вас. Присоединяйтесь, будет круто! 1,5 часа это с дорогой минут 30 там можно будет доплатить если задержитесь. Важная информация: Делайте предоплату на сайте или мне на карту за бронь или гарантии 100 в это время не обещаю. Как мы встретились перед началом поездки остальная сумма сразу.