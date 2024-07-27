Приглашаю вас на увлекательную поездку в середине лета, когда цветущие подсолнухи превращают поля в маленькие копии солнца.
Вы сможете насладиться ароматом луговых трав, спокойствием зелени и полной гармонией природы, а также создать потрясающие фотографии этих живописных пейзажей.
В этом туре вы будете снимать сами, учиться мастерству пейзажной съемки или даже стать моделью для своих кадров.
Вы сможете насладиться ароматом луговых трав, спокойствием зелени и полной гармонией природы, а также создать потрясающие фотографии этих живописных пейзажей.
В этом туре вы будете снимать сами, учиться мастерству пейзажной съемки или даже стать моделью для своих кадров.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Середина лета запах луговых трав, такой спокойный цвет зелени, полная гармония в природе лучшее время в году, а еще это время цветения подсолнухов — маленьких копий солнца. Цветущие поля подсолнухов, так же, как и поля маков, и лавандовые поля, должен сфотографировать каждый фотограф. Приглашаю отправиться на выходные в увлекательную поездку на пейзажную съемку с подсолнухами, во всех их видах и проявлениях. Но снимать будете вы сами или учиться, также могу и помочь пофотографировать вас. Присоединяйтесь, будет круто! 1,5 часа это с дорогой минут 30 там можно будет доплатить если задержитесь. Важная информация: Делайте предоплату на сайте или мне на карту за бронь или гарантии 100 в это время не обещаю. Как мы встретились перед началом поездки остальная сумма сразу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оплатить поездку полностью нужно как встретились с гидом на месте перед тем как отправиться наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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