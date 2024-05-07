Экскурсии по паркам Анапы

Найдено 7 экскурсий в категории «Парки» в Анапе, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете прокатиться по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
87 отзывов
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«За склонами зеленых сопок, у подножия Кавказских гор, расположился парк «Долина Сукко»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
4 отзыва
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
«Исследуя парк, словно волшебный лабиринт, вы перенесетесь в Древний Египет и Античную Грецию, в Индию и Японию, в Средние века, эпохи Ренессанса и Просвещения»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
«Парк с особым отношением к животным»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
«На обратном пути побываем в сафари-парке и на красивой набережной Геленджика, заедем в Кабардинку в Старый парк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Геленджик и Кабардинка с посещением Старого Парка
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Экскурсия в Геленджик и Кабардинку: Старый Парк и морская прогулка
Погрузитесь в атмосферу курортного релакса и культурного обогащения, исследуя жемчужины Черноморского побережья
Начало: Забираем из отелей Анапы Витязево Джемете
«Старый парк В Кабардинке находится культурный цент Старый Парк»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за всё до 11 чел.
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Начало: Ул. Новороссийская, 310
«Что вас ожидает: Мы направимся к в Сафари Парк возле Гнленджика, там же канатная дорога удивительные виды на бухту Геленджика»
Расписание: По запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    7 мая 2024
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Спасибо Наталье за прекрасный день. Нам всё понравилось.
  • Л
    Лариса
    28 апреля 2024
    Геленджик и Кабардинка с посещением Старого Парка
    Экскурсия была очень интересной! Спасибо большое Антону за хорошую работу! Увидели много интересного, услышали также много нового! И было достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок! 😊Будем рекомендовать друзьям!
  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2024
    Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
    Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
  • е
    елена
    25 декабря 2023
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Нам все понравилось. Рекомендую
  • А
    Анастасия
    18 ноября 2023
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Очень давно хотела увидеть Кипарисовое озеро, и когда оказалась в Анапе проездом, решила его увидеть несмотря ни на что. Экскурсия была
    читать дальше

    вечером, Юрий заранее предупредил, что из-за природных условий кипарисы сейчас не в воде. Перед поездкой на озеро Юрий провел небольшую экскурсию по Анапе, рассказал удивительные подробности о городе, показал незабываемые виды. Благодаря Юрию, это была не просто экскурсия, а некий жизненный толчок, за что я очень благодарна! P.S. Когда в следующий раз буду в Анапе, обязательно хочу поехать на Большой Утриш.

  • А
    Алина
    5 ноября 2023
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Нашем гидом был Юрий. И именно Юрий буквально открыл для нас супругом Анапу 🤩 В городе мы оказались проездом: приехали
    читать дальше

    всего на один день. Скажу честно, что в момент приезда я относилась к Анапе скептически. Я много путешествую и не думала, что эта локация меня чем-то удивит. Но! Именно благодаря Юрию мы увидели самые яркие, удивительные места! Юрий с огромной любовью рассказывал о своём городе и о природе. Очень ценно, что стиль Юрия - не академическая экскурсия только лишь с фактами, а искренний невероятный дружественный и душевный вояж. Полюбили Анапу всем сердцем 😍

  • И
    Ирина
    24 октября 2023
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Благодарны Наталье за отличный день. Человек работает со знанием дела и уважением к людям, с любовью к родному для Натальи краю,
  • А
    Алла
    18 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
  2. Кипарисовое озеро долины Сукко
  3. Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
  4. Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
  5. Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Парки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 6 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «Парки», 138 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам