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всего на один день. Скажу честно, что в момент приезда я относилась к Анапе скептически. Я много путешествую и не думала, что эта локация меня чем-то удивит. Но! Именно благодаря Юрию мы увидели самые яркие, удивительные места! Юрий с огромной любовью рассказывал о своём городе и о природе. Очень ценно, что стиль Юрия - не академическая экскурсия только лишь с фактами, а искренний невероятный дружественный и душевный вояж. Полюбили Анапу всем сердцем 😍