1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете прокатиться по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«За склонами зеленых сопок, у подножия Кавказских гор, расположился парк «Долина Сукко»»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Старый парк Кабардинки и Геленджик: путешествие мировой архитектуры и вина из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
«Исследуя парк, словно волшебный лабиринт, вы перенесетесь в Древний Египет и Античную Грецию, в Индию и Японию, в Средние века, эпохи Ренессанса и Просвещения»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие из Анапы в парк живой природы До-До
Погрузитесь в мир дикой природы и встретьте удивительных животных в парке До-До. Экскурсия обещает незабываемые впечатления для детей и взрослых
«Парк с особым отношением к животным»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
«На обратном пути побываем в сафари-парке и на красивой набережной Геленджика, заедем в Кабардинку в Старый парк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Геленджик и Кабардинку: Старый Парк и морская прогулка
Погрузитесь в атмосферу курортного релакса и культурного обогащения, исследуя жемчужины Черноморского побережья
Начало: Забираем из отелей Анапы Витязево Джемете
«Старый парк В Кабардинке находится культурный цент Старый Парк»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в Сафари Парк Геленджика и Канатную дорогу
Начало: Ул. Новороссийская, 310
«Что вас ожидает: Мы направимся к в Сафари Парк возле Гнленджика, там же канатная дорога удивительные виды на бухту Геленджика»
Расписание: По запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван7 мая 2024Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
- ЮЮлия30 апреля 2024Спасибо Наталье за прекрасный день. Нам всё понравилось.
- ЛЛариса28 апреля 2024Экскурсия была очень интересной! Спасибо большое Антону за хорошую работу! Увидели много интересного, услышали также много нового! И было достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок! 😊Будем рекомендовать друзьям!
- ВВиктория25 апреля 2024Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
- ТТатьяна18 апреля 2024Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
- еелена25 декабря 2023Нам все понравилось. Рекомендую
- ААнастасия18 ноября 2023Очень давно хотела увидеть Кипарисовое озеро, и когда оказалась в Анапе проездом, решила его увидеть несмотря ни на что. Экскурсия была
- ААлина5 ноября 2023Нашем гидом был Юрий. И именно Юрий буквально открыл для нас супругом Анапу 🤩 В городе мы оказались проездом: приехали
- ИИрина24 октября 2023Благодарны Наталье за отличный день. Человек работает со знанием дела и уважением к людям, с любовью к родному для Натальи краю,
- ААлла18 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Парки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 6 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «Парки», 138 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август