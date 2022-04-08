Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых

Зарядиться положительными эмоциями от общения с животными

Индивидуальная
Насколько хрупок и прекрасен мир живой природы! Чтобы ощутить это и полюбоваться животными из разных уголков планеты, отправимся в парк До-До.

Это частный проект, созданный неравнодушными людьми в 2007 году.

Здесь вы посмотрите на кенгуру, альпак, лемуров, попугаев и других зверей и птиц.

Узнаете об их особенностях и о фауне нашего региона, а также сделаете фото.
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Живописная дорога и страусиная ферма

Дорога к парку неутомительная и не занимает много времени. По пути будем любоваться видами Анапской долины и увидим панораму города с высоты птичьего полета там, где начинаются Кавказские горы. Кроме того, заедем на ферму страусов «Аристей»: здесь можно отведать омлет из страусиного яйца и попробовать себя в роли гончара на мастер-классе.

Парк с особым отношением к животным

Создатели «До-До» следуют выбранному девизу — «Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им». Здесь, на территории в 10 гектаров, созданы наилучшие условия для жизни обитателей парка. Птицы и звери чувствуют себя свободно, а сотрудники учат посетителей бережно относиться к живым существам.

Знакомство с животными

Гуляя по парку, вы встретите активных кенгуру, вальяжных верблюдов и смешных альпак. Увидите сурикатов, оленей, белок, красных рысей и обезьянок. Впечатляет и разнообразие пернатых: здесь живут страусы, пеликаны, экзотические попугаи, лебеди и другие. А множество водоемов парка позволяет подойти к птицам и покормить их.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются билеты в парк До-До: взрослые — 700 руб., дети от 5 до 12 лет — 500 руб., дети от 3 до 5 лет — 300 руб., детям до 3 лет бесплатно. Билет для гида не нужен.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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