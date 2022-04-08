Что вас ожидает

Живописная дорога и страусиная ферма

Дорога к парку неутомительная и не занимает много времени. По пути будем любоваться видами Анапской долины и увидим панораму города с высоты птичьего полета там, где начинаются Кавказские горы. Кроме того, заедем на ферму страусов «Аристей»: здесь можно отведать омлет из страусиного яйца и попробовать себя в роли гончара на мастер-классе.

Парк с особым отношением к животным

Создатели «До-До» следуют выбранному девизу — «Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им». Здесь, на территории в 10 гектаров, созданы наилучшие условия для жизни обитателей парка. Птицы и звери чувствуют себя свободно, а сотрудники учат посетителей бережно относиться к живым существам.

Знакомство с животными

Гуляя по парку, вы встретите активных кенгуру, вальяжных верблюдов и смешных альпак. Увидите сурикатов, оленей, белок, красных рысей и обезьянок. Впечатляет и разнообразие пернатых: здесь живут страусы, пеликаны, экзотические попугаи, лебеди и другие. А множество водоемов парка позволяет подойти к птицам и покормить их.

Организационные детали