Приглашаем вас посетить семейную ферму ароматной лаванды в живописном селе.
Молодые поля пышной, яркой и густой лаванды создают идеальные условия для фотосессий, а спокойная атмосфера позволяет насладиться красотой природы.
Молодые поля пышной, яркой и густой лаванды создают идеальные условия для фотосессий, а спокойная атмосфера позволяет насладиться красотой природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на семейную ферму ароматной лаванды, расположенную в живописном селе. Здесь вы найдете молодые поля пышной, яркой и густой лаванды, идеальные для красивых фотографий. Атмосфера на ферме спокойная и не многолюдная, что позволяет насладиться природой в полной мере. Вход всего 400 рублей, для детей до 6 лет включительно — бесплатно. На территории фермы также есть фонтан и пруд с лотосами, что придает месту особый шарм. Дополнительно можно приобрести мороженое и букетики лаванды. Цветет лаванда с 15 июля по 10 июля.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Вход на ферму - 400 рублей, для детей до 6 лет включительно - бесплатно
Место начала и завершения?
Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оплатить поездку полностью нужно как встретились с гидом на месте перед тем как отправиться наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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