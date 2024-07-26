Описание экскурсии

Приглашаем вас на семейную ферму ароматной лаванды, расположенную в живописном селе. Здесь вы найдете молодые поля пышной, яркой и густой лаванды, идеальные для красивых фотографий. Атмосфера на ферме спокойная и не многолюдная, что позволяет насладиться природой в полной мере. Вход всего 400 рублей, для детей до 6 лет включительно — бесплатно. На территории фермы также есть фонтан и пруд с лотосами, что придает месту особый шарм. Дополнительно можно приобрести мороженое и букетики лаванды. Цветет лаванда с 15 июля по 10 июля.