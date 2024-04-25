Развлечения в Анапе

Найдено 6 экскурсий в категории «Развлечения» в Анапе, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Винные дороги Анапы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
«В осенне-зимний период время, отведенное на купание, мы заменим поездкой в эко-парк долины Сукко, где вы насладитесь красотой кипарисового горного озера в окружении можжевелового леса»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 8 чел.
Закат на яхте с шампанским
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
59 отзывов
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 200 за человека
Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
Начало: Анапа, Ленина 2
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
В Утриш из Анапы: можжевельники, дельфины и морские котики
Погрузитесь в мир природы и волшебства во время экскурсии в Утриш. Вас ждут незабываемые встречи с дельфинами и прогулки среди можжевельников
Начало: Памятник Ленину на улице Ленина, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
  • М
    Мария
    13 января 2024
    Винные дороги Анапы
    Экскурсию нам проводила Наталья, нам все понравилось! Наталья очень приятная и деликатная, интересно рассказывает о своем крае и виноделие, на
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    все вопросы ответила. По нашей просьбе в тур включили обед, нам посоветовали оч вкусное место и гид забронировал столик. Нашей целью было увидеть/купить побольше разного вина, поэтому заезжали в фирменные магазины нескольких виноделен. К сожалению, не попали в Гай-Кодзор, тк они не работали в новогодние праздники, поэтому нас отвезли в Скалистый берег и рассказали про их вино и концепцию. Все оч комфортно, однозначно рекомендую

  • A
    A_c_k
    24 сентября 2023
    Закат на яхте с шампанским
    Данную экскурсию подкупала для родителей. От себя хочу сказать и попросить, чтоб обновили описание условий, написано, что трансфер есть, по
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    факту или родители добирались на такси с Витязево. В сообщении на вопрос, будет ли трансфер, написали, что информация в описании не актуальна 🤔🤔 Честно говоря, меня это возмутило. Самой экскурсией родители были довольны, понравилось вся программа.

  • А
    Алла
    18 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2023
    Закат на яхте с шампанским
    Все замечательно!!!!
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Закат на яхте с шампанским
    Все просто шикарно. Отличная компания, замечательный капитан. Доверие с первой минуты. Прекрасная прогулка, обалденное море и очень красивый закат.
  • М
    Максим
    31 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Спасибо, Диме. Классный гид. Все рассказал, все показал. Единственное, но…, все было "галопом по европам", быстро, поторапливал. Сравниваю трипстер с Кисловодском, там был гид другой, было все не торопливо и не принужденно.
  • С
    Светлана
    4 сентября 2022
    Винные дороги Анапы
    Владимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно все уселись. При рассказах в
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    авто гид использовал микрофон, поэтому в дальнем ряду все было отлично слышно. Гид - интересный рассказчик и знаток тематики. Мы узнали много интересных и неожиданных фактов и информации. Владимир - отличный организатор: по времени мы нигде не ждали, все рассчитано по минутам. Гид помог организовать и вкусный обед, посоветовал вина. Спасибо ОГРОМНОЕ! В следующий раз только с Владимиром будем изучать виноделие Кубани. А оно молодое, но перспективное и масштабное! Винодельни разного плана и истории. Уверяю вас, не пожалеете!!!

    Владимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно всеВладимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно всеВладимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно все
  • К
    Ксения
    13 августа 2022
    Винные дороги Анапы
    Всё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе в целом. Мы скорректировали маршрут
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    по нашему желанию, заехали в другое место, очень удобно. Сама экскурсия интересная и разнообразная, даже смогли посмотреть винодельню, в которую не смогли приехать сами (закончились билеты). Большое спасибо Наталье и Владимиру за массу впечатлений и отлично проведенное время!

    Всё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе вВсё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе в
  • К
    Ксения
    8 июля 2022
    Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
    Все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
  2. Винные дороги Анапы
  3. Закат на яхте с шампанским
  4. Абрау-Дюрсо - родина российского шампанского
  5. В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 200 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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