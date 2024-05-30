1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение
Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями
Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект
Расписание: Ежедневно по погодным условиям
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В Утриш из Анапы: можжевельники, дельфины и морские котики
Погрузитесь в мир природы и волшебства во время экскурсии в Утриш. Вас ждут незабываемые встречи с дельфинами и прогулки среди можжевельников
Начало: Памятник Ленину на улице Ленина, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Начало: Анапа, ул. Ленина 22, памятник Ленину
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
«В вашем распоряжении будут все «комплектующие» для рыбалки: от спиннингов до эксклюзивных приманок»
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 мая 2024Хорошая организация, подробный инструктаж. С каждым человеком отдельный инструктор. Можно купить фото или видео, по 500 р. Советую видео), хотя
- ААндрей20 мая 2024Довольно грамотные и терпеливые инструктора, положительных впечатлений осталось множество. Единственное пожелание, поставьте рядом туалет.
- ММария13 января 2024Экскурсию нам проводила Наталья, нам все понравилось! Наталья очень приятная и деликатная, интересно рассказывает о своем крае и виноделие, на
- SStolbov.19 сентября 2023Рыбалка в Утрише в мини-группеОчень удобно, надёжно.
- ККсения11 сентября 2023Хорошая экскурсия с акцентом именно на винодельню. Новороссийск по факту вы увидите из окна машины. Тут скорее история про погоду
- ААнна16 августа 2023Рыбалка в мини-группе на катере в АнапеПоймали рыбу, капитан отличный был
- ССветлана4 сентября 2022Владимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно все уселись. При рассказах в
- ССтанислав15 августа 2022Рыбалка в мини-группе на катере в АнапеПолучил то что хотел
- ККсения13 августа 2022Всё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе в целом. Мы скорректировали маршрут
- ННиколай24 июня 2022Прекрасная экскурсия, для тех, кто любит вино и гастрономию. Организатор пошел нам навстречу и внес изменения в экскурсию, чтобы мы
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Животные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «Животные», 92 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август