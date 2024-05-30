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и фото тоже, но лучше заранее проговорить количество фото А то их может быть и 40, а может быть и более 100, зависит от инструктора, ну и от подгружающего тоже, конечно, так как если человек все время на панике, то его и не пофоткать. Рассчитывайте свои силы. У дочери был супер инструктор,Дмитрий, его искренне советую. Очень внимательный и лёгкий в общении