Экскурсии с животными в Анапе

Найдено 7 экскурсий в категории «Животные» в Анапе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винные дороги Анапы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 8 чел.
Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Новороссийск, Шато Пино и ферма улиток: путешествие из Анапы
Погрузитесь в мир вина и улиток, исследуйте исторические достопримечательности Новороссийска и насладитесь красотами Черноморского побережья
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
12 000 за всё до 4 чел.
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
Мини-группа
4 часа
63 отзыва
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение
Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями
Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект
Расписание: Ежедневно по погодным условиям
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
В Утриш из Анапы: можжевельники, дельфины и морские котики
Погрузитесь в мир природы и волшебства во время экскурсии в Утриш. Вас ждут незабываемые встречи с дельфинами и прогулки среди можжевельников
Начало: Памятник Ленину на улице Ленина, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Индивидуальная
4 часа
Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Начало: Анапа, ул. Ленина 22, памятник Ленину
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная поездка на о. Большой Утриш, на минивэне бизнес-класса
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 400 за всё до 6 чел.
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Речная рыбалка в темрюкских лиманах
Поймать улов в живописном месте Краснодарского края и заехать по пути на Азовское море
«В вашем распоряжении будут все «комплектующие» для рыбалки: от спиннингов до эксклюзивных приманок»
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
    Хорошая организация, подробный инструктаж. С каждым человеком отдельный инструктор. Можно купить фото или видео, по 500 р. Советую видео), хотя
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    и фото тоже, но лучше заранее проговорить количество фото А то их может быть и 40, а может быть и более 100, зависит от инструктора, ну и от подгружающего тоже, конечно, так как если человек все время на панике, то его и не пофоткать. Рассчитывайте свои силы. У дочери был супер инструктор,Дмитрий, его искренне советую. Очень внимательный и лёгкий в общении

  • А
    Андрей
    20 мая 2024
    Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
    Довольно грамотные и терпеливые инструктора, положительных впечатлений осталось множество. Единственное пожелание, поставьте рядом туалет.
  • М
    Мария
    13 января 2024
    Винные дороги Анапы
    Экскурсию нам проводила Наталья, нам все понравилось! Наталья очень приятная и деликатная, интересно рассказывает о своем крае и виноделие, на
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    все вопросы ответила. По нашей просьбе в тур включили обед, нам посоветовали оч вкусное место и гид забронировал столик. Нашей целью было увидеть/купить побольше разного вина, поэтому заезжали в фирменные магазины нескольких виноделен. К сожалению, не попали в Гай-Кодзор, тк они не работали в новогодние праздники, поэтому нас отвезли в Скалистый берег и рассказали про их вино и концепцию. Все оч комфортно, однозначно рекомендую

  • S
    Stolbov.
    19 сентября 2023
    Рыбалка в Утрише в мини-группе
    Очень удобно, надёжно.
  • К
    Ксения
    11 сентября 2023
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Хорошая экскурсия с акцентом именно на винодельню. Новороссийск по факту вы увидите из окна машины. Тут скорее история про погоду
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    и заранее запланированное расписание, т. к. когда мы приехали на набережную, успели посмотреть только корабль и время было уже ехать на винодельню. Винодельня прекрасна. Улитки вкусны, а экскурсия очень интересная

  • А
    Анна
    16 августа 2023
    Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе
    Поймали рыбу, капитан отличный был
  • С
    Светлана
    4 сентября 2022
    Винные дороги Анапы
    Владимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно все уселись. При рассказах в
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    авто гид использовал микрофон, поэтому в дальнем ряду все было отлично слышно. Гид - интересный рассказчик и знаток тематики. Мы узнали много интересных и неожиданных фактов и информации. Владимир - отличный организатор: по времени мы нигде не ждали, все рассчитано по минутам. Гид помог организовать и вкусный обед, посоветовал вина. Спасибо ОГРОМНОЕ! В следующий раз только с Владимиром будем изучать виноделие Кубани. А оно молодое, но перспективное и масштабное! Винодельни разного плана и истории. Уверяю вас, не пожалеете!!!

    Владимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно всеВладимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно всеВладимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно все
  • С
    Станислав
    15 августа 2022
    Рыбалка в мини-группе на катере в Анапе
    Получил то что хотел
  • К
    Ксения
    13 августа 2022
    Винные дороги Анапы
    Всё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе в целом. Мы скорректировали маршрут
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    по нашему желанию, заехали в другое место, очень удобно. Сама экскурсия интересная и разнообразная, даже смогли посмотреть винодельню, в которую не смогли приехать сами (закончились билеты). Большое спасибо Наталье и Владимиру за массу впечатлений и отлично проведенное время!

    Всё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе вВсё замечательно! Наталья рассказала нам интересные истории не только о виноделии, но и об Анапе в
  • Н
    Николай
    24 июня 2022
    Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
    Прекрасная экскурсия, для тех, кто любит вино и гастрономию. Организатор пошел нам навстречу и внес изменения в экскурсию, чтобы мы
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    отобедали в ресторане Шато Пино, а также Сама экскурсия на 12:00 в Шато Пино от винодельни ни о чем - покажут улиток и все (дегустацию мы не брали). Ресторан и музеи на винодельне прекрасны. Еда, подача, виды - иногда такое можно себе позволить. Новороссийск получился галопом, хотелось все-таки чтобы дети узнали про город побольше. Из приятных бонусов - интересные рассказы о винодельнях КК с заездом в пару фирменных магазинов по пути. В целом прекрасная экскурсия, но если вы равнодушны к вину и не готовы оставить несколько тысяч в ресторане - вам будет неинтересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Животные»

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  1. Винные дороги Анапы
  2. Новороссийск, винодельня и ферма улиток за 1 день
  3. Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша
  4. В Утриш - на встречу с можжевельниками и дельфинами
  5. Из Анапы в Новороссийск с посещением улиточной фермы Шато Пино
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Животные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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