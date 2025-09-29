Эта экскурсия по красивейшей части Черноморского побережья, от Анапы до Геленджика. Она включает особо значимые объекты побережья и объединяет в себе сразу три обзорные экскурсии.
За один день вы увидите, набережную города Новороссийск и крейсер «Михаил Кутузов», архитектурный парк в поселке Кабардинка и город Геленджик.
За один день вы увидите, набережную города Новороссийск и крейсер «Михаил Кутузов», архитектурный парк в поселке Кабардинка и город Геленджик.
Описание экскурсии
Лучшие локации Черноморского побережьяНачинаем экскурсию с окрестностей Анапы Проедем горными ущельями нашего курорта. На нашем пути встретятся живописные склоны анапских гор с кружевом виноградников в ущельях. город-герой Новороссийск. Остановимся на набережной, посетим боевой крейсер-музей Черноморского флота с гидом, прогуляемся по Форумной площади, сделаем фото на память. Далее отправимся — Кабардинку. Прогуляемся по Старому парку — культурному центру европейского уровня. город-курорт Геленджик. Нас ждет знакомство с главной достопримечательностью города — набережной, а также с символом Геленджика — Белой невестой. В завершении программы для взрослых — дегустация тихих и игристых вин кубанских производителей. Важная информация Возьмите с собой перекус и деньги на дополнительные расходы.
по воскресеньям в 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная и порт города Новороссийск
- Крейсер-музей Черноморского флота
- Архитектурный парк «Старый парк»
- Набережная города Геленджик
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Дегустация вин
Что не входит в цену
- Входные билеты в архитектурный парк «Старый парк» 1000 взр. /500 дет. (с 6 до 13 лет)
- Входные билеты на крейсер 600 взр. /300 дет.
- Питание на маршруте
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул Шевченко,177
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид и водитель. Потрясающие виды. И конечно, удивительный Старый парк! Это восьмое чудо света! Спасибо за четкую организацию!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Тем, кто ценит своё время и хочет увидеть всё и сразу, однозначно рекомендую экскурсию "5 Жемчужин". Мы отправились с мужем и дочкой 9 лет, экскурсия на весь день, но время
Вам был полезен этот отзыв?
В
Побывали в Новороссийске, увидели крейсер Михаил Кутузов, красота, побывали в старом парке в Кабардинке(незабываемое место, всем рекомендую,), прогулялись на набережной Геленджика, все организовано, четко и вовремя, экскурсовод Раиса -это просто
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Все понравилось! Лариса очаровательный, знающий и внимательный экскурсовод! Очень понравился Геленджик. Абрау-Дюрсо, Кабардинка "Старый парк"-все завораживает! Для ознакомления хорошая экскурсия. Но времени понаслаждатся красотами очень мало дается. Теперь понимаю что нужно ездить контретно в одно из этих прекрасных мест хотя-бы на один день, чтобы понять рассмотреть все прелести!!! Спасибо вам что познакомили и открыли для нас столько прекрасного!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Великолепная экскурсия, организаторами все отлично продумано. За один день успели посмотреть два города и два поселка в Краснодарском крае. Очень понравился Новоросийск. Экскурсия на корабль,"Михаил Кутузов" очень интересная. Сказачно красивые места в Абрау Дюрсо и старом парке в Кабардинке. Огромная признательность гиду за увлекательные рассказы. Все прошло на одном дыхании и запомнится надолго!!! Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Лариса просто бомбически провела экскурсию, рассказала много интересного, на все вопросы грамотно и профессионально отвечала, нам очень понравилось. Не пожалела совершенно. Много где были за границей, но эта экскурсия и экскурсовод покорили наше сердце. Очень красивый старый парк, Абрау Дюрсо, все отлично. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии на «Пять жемчужин Черноморского побережья: от Анапы до Геленджика»
Мини-группа
до 11 чел.
Топ-места для обзора Анапы за пять часов
Полюбоваться горами, морем и городом с лучших смотровых площадок и увидеть Кипарисовое озеро
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:00
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый поход в горах Анапы
Побыть вдали от городского шума, окунуться в романтику похода и узнать пределы свои возможностей
Начало: У Анапского маяка
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка под парусом вдоль побережья Анапы
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Анапы, чтобы увидеть Золотую бухту и живописные скалы. Купайтесь в открытом море и делайте потрясающие фото
Начало: На набережной
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапе, Новороссийску и Геленджику. Вас ждут смотровые площадки, крейсер Михаил Кутузов и дегустация местных вин
Начало: Анапа, остановка рынок Северный
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 15 600 ₽ за всё до 3 чел.
2500 ₽ за человека