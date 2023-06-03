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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Это экскурсия по красивейшей части Черноморского побережья от Анапы до Геленджика. Она включает особо значимые объекты побережья и объединяет в себе сразу три обзорные экскурсии. За один день вы увидите озеро Абрау, набережную города Новороссийск и крейсер «Михаил Кутузов», архитектурный парк в поселке Кабардинка и город Геленджик.
по субботам в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Дегустация вин
- Что не входит
- Входные билеты в архитектурный парк "Старый парк" 600 взр/300 дет (с 6 до 13 лет)
- Входные билеты на крейсер 400 взр /200 дет
- Питание на маршруте
- Место начала и завершения?
- г. Анапа, ул Красноармейская 20 - А
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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