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Н Наталия Прекрасная экскурсия! Замечательный гид и водитель. Потрясающие виды. И конечно, удивительный Старый парк! Это восьмое чудо света! Спасибо за четкую организацию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия читать дальше уменьшить пролетело незаметно, дорога перенеслась легко на маленьком комфортабельном автобусе с кондиционером. Отдельное спасибо нашему экскупсоводу Елене - настоящий профессионал своего дела! За 1 день мы посетили проездом окрестности Анапы, Абрау Дюрсо, Новороссийск,"Старый парк" в Кабардинке и Геленджик. На все остановки по 2 часа Тем, кто ценит своё время и хочет увидеть всё и сразу, однозначно рекомендую экскурсию "5 Жемчужин". Мы отправились с мужем и дочкой 9 лет, экскурсия на весь день, но время Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Викторова читать дальше уменьшить кладес, историческое описание Краснодарского края слушать можно было бесконечно, водитель Александр просто ас, с ним не страшно было на протяжении всей поездки, турфирма Каникулы-супер!!!! Всегда буду заказывать экскурсии на этом сайте, спасибо Побывали в Новороссийске, увидели крейсер Михаил Кутузов, красота, побывали в старом парке в Кабардинке(незабываемое место, всем рекомендую,), прогулялись на набережной Геленджика, все организовано, четко и вовремя, экскурсовод Раиса -это просто Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ф Фириджанова Все понравилось! Лариса очаровательный, знающий и внимательный экскурсовод! Очень понравился Геленджик. Абрау-Дюрсо, Кабардинка "Старый парк"-все завораживает! Для ознакомления хорошая экскурсия. Но времени понаслаждатся красотами очень мало дается. Теперь понимаю что нужно ездить контретно в одно из этих прекрасных мест хотя-бы на один день, чтобы понять рассмотреть все прелести!!! Спасибо вам что познакомили и открыли для нас столько прекрасного! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Великолепная экскурсия, организаторами все отлично продумано. За один день успели посмотреть два города и два поселка в Краснодарском крае. Очень понравился Новоросийск. Экскурсия на корабль,"Михаил Кутузов" очень интересная. Сказачно красивые места в Абрау Дюрсо и старом парке в Кабардинке. Огромная признательность гиду за увлекательные рассказы. Все прошло на одном дыхании и запомнится надолго!!! Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет