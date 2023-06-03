Пять жемчужин побережья

Описание
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Пять жемчужин побережья
Пять жемчужин побережья
Пять жемчужин побережья
Пять жемчужин побережья
Пять жемчужин побережья
Пять жемчужин побережья
Пять жемчужин побережья
Ближайшие даты:
3
июн
10
июн
17
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Это экскурсия по красивейшей части Черноморского побережья от Анапы до Геленджика. Она включает особо значимые объекты побережья и объединяет в себе сразу три обзорные экскурсии. За один день вы увидите озеро Абрау, набережную города Новороссийск и крейсер «Михаил Кутузов», архитектурный парк в поселке Кабардинка и город Геленджик.

по субботам в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дегустация вин
Что не входит
  • Входные билеты в архитектурный парк "Старый парк" 600 взр/300 дет (с 6 до 13 лет)
  • Входные билеты на крейсер 400 взр /200 дет
  • Питание на маршруте
Место начала и завершения?
г. Анапа, ул Красноармейская 20 - А
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
Необычные
На весь день
Обзорные

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