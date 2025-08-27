Для вас предлагают трансфер на минивэне из городов Анапа, Сочи, Геленджик, Адлер и Новороссийск. Точные направления уточняйте у водителя. Трансфер доступен от автовокзала выбранного вами города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансферЧто вас ждёт? Для вас предлагают трансфер, возможен вариант с попутчиками. Поездка из Анапы в Адлер на комфортабельном минивэне (точные направления поездки лучше уточнять у водителя).
- Возможные города: Анапа, Сочи, Геленджик, Новороссийск, Адлер.
- Есть места под небольшой багаж.
- С животными нельзя. С собой в поездку возьмите хорошее настроение!
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Анапа
- Адлер
- Новороссийск
- Геленджик
- Сочи
Что включено
- Услуги водителя
- Трансфер
- Минивэн
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал: Адлер, Геленджик, Новороссийск, Сочи
Завершение: Адлер, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
27 авг 2025
Трансфер Сочи-Геленджик. Просто не приехали🤷На связь не вышли,не предупредили. Пришлось добираться своим ходом. Не рекомендую
