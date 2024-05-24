Е Ефанова Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы Все понравилось, гиду жирный плюс.

Р Раиса Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.

П Пугачёва Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш Спасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!

А Ангелина Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш Безумно красивые виды открываются со смотровых площадок😍 особенно понравилась локация «Ласточкины гнезда» Единственное пожелание, не проводите дегустацию вина в первой половине экскурсии😅 болела голова от такого разнообразия вкуса В целом 5/5👍🏻

Ч Чибисов Побережье Чёрного моря: Новороссийск и Геленджик Экскурсия очень понравилась. Везде успел посмотреть, что хотел увидеть. Заказ экскурсии через "Спутник" оказался на 500 рублей дешевле, чем в будке на набережной и на 300 рублей дешевле чем в санатории. Благодарю за прекрасно проведённое время.

В Владимир Побережье Чёрного моря: Новороссийск и Геленджик Отличная экскурсия, хороший экскурсовод, много и интересно рассказывал. Времени было достаточно для экскурсий и личной прогулки. Рекомендую всем!!!!

L Larkova7 Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау Отличная экскурсия! 👍 Рекомендую.

П Полякова Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау + Организация хорошая, по дороге был интересный рассказ. - В автобусе очень сильно тонированы стёкла в синий, пейзаж неестественно выглядит. Понимаю, что летом тут нужна тонировка, но меня раздражало.

Т Татьяна Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском море читать дальше пути экскурсовод рассказывала про станицы, лиманы, реку Кубань и немного истории. Интересно и достаточно, не перегруженно. Автобус комфортный, новый и современный, кондиционер и хорошие кресла. Первая локация была к лотосам- шикарные фото прилагаются. Потом осетры, подворье, азовское море, грязевой лиман и дегустация. Рекомендую❤ Самое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В