1 чел.
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Групповая
9 часов
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Начало: Анапа
Расписание: по набору группы в 9.00. Если Вас 5 человек и более- в любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 200₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5 часов
Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Анапа, забираем от отеля
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15001 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Новороссийск - Южные врата России. Обзорная экскурсия
Начало: Ул. Ленина, 14
Расписание: По четвергам в 13:30
13 июня в 13:30
20 июня в 13:30
1 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Долина лотосов и Азовское море
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 июля в 08:15
10 июля в 08:15
1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Побережье Чёрного моря: Новороссийск и Геленджик
Начало: Ул. Ленина, 14, Анапа
Расписание: по воскресеньям в 8:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕфанова24 мая 2024Все понравилось, гиду жирный плюс.
- РРаиса21 мая 2024Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
- ППугачёва14 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришСпасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!
- ААнгелина9 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришБезумно красивые виды открываются со смотровых площадок😍 особенно понравилась локация «Ласточкины гнезда» Единственное пожелание, не проводите дегустацию вина в первой половине экскурсии😅 болела голова от такого разнообразия вкуса В целом 5/5👍🏻
- ЧЧибисов18 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Везде успел посмотреть, что хотел увидеть. Заказ экскурсии через "Спутник" оказался на 500 рублей дешевле, чем в будке на набережной и на 300 рублей дешевле чем в санатории. Благодарю за прекрасно проведённое время.
- ВВладимир27 ноября 2023Отличная экскурсия, хороший экскурсовод, много и интересно рассказывал. Времени было достаточно для экскурсий и личной прогулки. Рекомендую всем!!!!
- LLarkova727 ноября 2023Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера АбрауОтличная экскурсия! 👍 Рекомендую.
- ППолякова8 ноября 2023Абрау-Дюрсо с посещением дегустационного комплекса и озера Абрау+ Организация хорошая, по дороге был интересный рассказ. - В автобусе очень сильно тонированы стёкла в синий, пейзаж неестественно выглядит. Понимаю, что летом тут нужна тонировка, но меня раздражало.
- ТТатьяна30 сентября 2023Долина лотосов, осетровое хозяйство и отдых на Азовском мореСамое главное, что понравилось- отношение организаторов! Наталья очень внимательная, помогла, соориентировала. Сама экскурсия обширная и разнообразная, на целый день. В
- OOlgakirc25 сентября 2023Путешествие по черноморскому побережью: Новороссийск, Геленджик, КабардинкаОчень запомнился "Старый парк" в Кабардинке - впечатляет обилием экзотических растений, очень ухожены, а также большим количеством оригинальных фотозон. Хочется вернуться, а это значит - ПОНРАВИЛОСЬ!!! ☀️
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «На автобусе»
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