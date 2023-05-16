Увлекательная экскурсия в станицу Тамань

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Здесь, на берегу Азовского моря, оживает дух прошлых эпох, раскрывая нам свои тайны и прекрасные достопримечательности.

Путешествие в станицу Тамань позволит нам ощутить историческую глубину и богатство этого уголка России, расширить свой кругозор и проникнуться уникальной энергетикой этих мест.
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Станица Тамань: Волшебство истории и культуры в увлекательной экскурсии
Наше первое приключение начнется с посещения домика Лермонтова, в котором прославленный поэт нашел вдохновение и создал непревзойденные произведения. Вдыхая атмосферу, пропитанную его величием, мы погрузимся в его мир истории, стихов и эмоций.
Далее, наш путь приведет нас в археологический музей, где раскрывается богатство и многообразие античной и средневековой культуры, оставившей свой след на этих землях. Здесь мы сможем увидеть артефакты, рассказывающие нам о жизни древних цивилизаций и их удивительных достижениях.
Неотъемлемой частью нашего путешествия будет посещение казачьей Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, украшающей станицу Тамань своей красотой и духовным значением. Ее величественная архитектура и древние иконы призывают нас к смирению и погружению в святость этого места.
Завершая нашу экскурсию, мы отправимся в эфир этнографического комплекса Атамань. Здесь мы окунемся в атмосферу казачества, познакомимся с традициями и обычаями этого удивительного народа. Разнообразные ремесла, национальная кухня и увлекательные представления предложат нам неповторимый опыт и понимание истории и культуры казачества.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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