Что вас ожидает:

Станица Тамань: Волшебство истории и культуры в увлекательной экскурсии

Наше первое приключение начнется с посещения домика Лермонтова, в котором прославленный поэт нашел вдохновение и создал непревзойденные произведения. Вдыхая атмосферу, пропитанную его величием, мы погрузимся в его мир истории, стихов и эмоций.

Далее, наш путь приведет нас в археологический музей, где раскрывается богатство и многообразие античной и средневековой культуры, оставившей свой след на этих землях. Здесь мы сможем увидеть артефакты, рассказывающие нам о жизни древних цивилизаций и их удивительных достижениях.

Неотъемлемой частью нашего путешествия будет посещение казачьей Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, украшающей станицу Тамань своей красотой и духовным значением. Ее величественная архитектура и древние иконы призывают нас к смирению и погружению в святость этого места.

Завершая нашу экскурсию, мы отправимся в эфир этнографического комплекса Атамань. Здесь мы окунемся в атмосферу казачества, познакомимся с традициями и обычаями этого удивительного народа. Разнообразные ремесла, национальная кухня и увлекательные представления предложат нам неповторимый опыт и понимание истории и культуры казачества.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.