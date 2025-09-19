Тамань - это место, где история и литература переплетаются. Посетители узнают о древнем городе Гермонасса и русском княжестве Тмутаракань.
Важной частью экскурсии станет знакомство с жизнью и творчеством Лермонтова, который оставил
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть древние раскопки Гермонассы
- 📜 Узнать о Тмутараканском камне
- 📚 Пройти по следам Лермонтова
- 🏠 Посетить дом-музей Лермонтова
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Археологический музей-заповедник «Гермонасса»
- Тмутараканский камень
- Археологический раскоп «Городище Гермонасса»
- Сквер им. Лермонтова
- Дом-музей им. Лермонтова
Описание экскурсии
Историческое
- Вы посетите археологический музей-заповедник «Гермонасса». Познакомитесь с историей и бытом народов и этносов современной Тамани.
- Узнаете об истории знаменитого Тмутараканского камня, который сейчас хранится в Эрмитаже, и увидите его копию.
- Побываете на открытом археологическом раскопе «Городище Гермонасса» и увидите строения, датированные серединой 6 века до н. э.
Лермонтовское
- Вы прогуляетесь по скверу им. Лермонтова и поймёте, как поэт относился к Тамани.
- Пройдёте по местам, описанным в его знаменитом романе «Герой нашего времени».
- Узнаете, где Лермонтов написал повесть «Тамань» и как чуть не погиб от рук ундины.
- Посмотрите на хату, в которой останавливался поэт во время своего путешествия на Кавказ.
- Побываете в доме-музее им. Лермонтова.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Suzuki SX4 от п. Сенной.
- Дополнительно оплачиваются билеты в археологический музей — от 200 ₽ за чел., в дом-музей им. Лермонтова — от 200 ₽ за чел., на раскоп — 60 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ольга
19 сен 2025
10 сентября ездили на экскурсию в Тамань с Юлией.
Юля прекрасный водитель и рассказчик! Всю дорогу сообщала нам интересные факты из истории и жизни Таманского полуострова. Посоветовала посетить прекрасный музей-заповедник «Фанагория». После поездки остались самые прекрасные впечатления!
