Тамань историческая и лермонтовская

Путешествие по Тамани раскроет тайны древнего города Гермонасса и вдохновит вас историями Лермонтова, оставив незабываемые впечатления
Тамань - это место, где история и литература переплетаются. Посетители узнают о древнем городе Гермонасса и русском княжестве Тмутаракань.

Важной частью экскурсии станет знакомство с жизнью и творчеством Лермонтова, который оставил
здесь свой след.

Прогулка по местам, описанным в его произведениях, и посещение дома-музея поэта позволят глубже понять его творчество. Эта экскурсия - уникальная возможность окунуться в атмосферу прошлого и ощутить дух времени

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть древние раскопки Гермонассы
  • 📜 Узнать о Тмутараканском камне
  • 📚 Пройти по следам Лермонтова
  • 🏠 Посетить дом-музей Лермонтова
  • 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Археологический музей-заповедник «Гермонасса»
  • Тмутараканский камень
  • Археологический раскоп «Городище Гермонасса»
  • Сквер им. Лермонтова
  • Дом-музей им. Лермонтова

Описание экскурсии

Историческое

  • Вы посетите археологический музей-заповедник «Гермонасса». Познакомитесь с историей и бытом народов и этносов современной Тамани.
  • Узнаете об истории знаменитого Тмутараканского камня, который сейчас хранится в Эрмитаже, и увидите его копию.
  • Побываете на открытом археологическом раскопе «Городище Гермонасса» и увидите строения, датированные серединой 6 века до н. э.

Лермонтовское

  • Вы прогуляетесь по скверу им. Лермонтова и поймёте, как поэт относился к Тамани.
  • Пройдёте по местам, описанным в его знаменитом романе «Герой нашего времени».
  • Узнаете, где Лермонтов написал повесть «Тамань» и как чуть не погиб от рук ундины.
  • Посмотрите на хату, в которой останавливался поэт во время своего путешествия на Кавказ.
  • Побываете в доме-музее им. Лермонтова.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Suzuki SX4 от п. Сенной.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в археологический музей — от 200 ₽ за чел., в дом-музей им. Лермонтова — от 200 ₽ за чел., на раскоп — 60 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
читать дальше

любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий. С нетерпением ждём встречи! Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Ольга
19 сен 2025
10 сентября ездили на экскурсию в Тамань с Юлией.
Юля прекрасный водитель и рассказчик! Всю дорогу сообщала нам интересные факты из истории и жизни Таманского полуострова. Посоветовала посетить прекрасный музей-заповедник «Фанагория». После поездки остались самые прекрасные впечатления!

Входит в следующие категории Анапы

