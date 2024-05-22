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Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе
Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Начало: Новороссийская 310
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса22 мая 2024Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
- ВВладислав19 мая 2024Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
- ЮЮлия11 мая 2024С большой благодарностью Владимиру, очень много полезной информации о местном виноделье и рекомендаций по их продуктам. Экскурсия была четко организованной, насыщенной и интересной. С благодарностью из Калужской области.
- ННадежда6 октября 2023В целом экскурсия была неплохая. Александр много рассказал исторических фактов о Тамани, с любовью отзывался о Кубани, так как это
- ТТропина18 сентября 2023Лечебные грязи вулкана ГефестБыли на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.
- ААндрей22 августа 2023Долина лотосовСами лотосы прекрасны, а мчаться на быстроходном катере по казачьему ерику вообще отпад. Если развито воображение, то можно представить себя
- ННаталья11 августа 2023Долина лотосовПрекрасная долина, красивые цветы, мы в восторге от самой долины, все остальное…. Забрали от остановки на автобусе- автобус имел ужасный запах,
- УУткина4 августа 2023Было интересно, очень понравился домик Лермонтова. Виды потрясающие! Советую взять купальники, чтобы поплавать. Комплекс "Атамань" произвёл сильное впечатление. Мы ходили с экскурсией, узнали много интересного.
- ААндрей27 июля 2023Большое спасибо Владимиру. Очень было интересно слушать его рассказы про винодельческую культуру. Отдельное спасибо за Долину лотосов и грязевой вулкан
- ИИрина12 августа 2020К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязиМне нравится,непередаваемые впечатления,были тут несколько раз, оздоровительная процедура и без запаха
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии в Тамань»
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