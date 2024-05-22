Экскурсии в Тамань

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии в Тамань» в Анапе, цены от 4 140 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140 за человека
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова» в Анапе
Погрузитесь в мир виноделия: дегустация вин, история виноградарства и живописные виды Таманского полуострова
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобных для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 8 чел.
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Индивидуальная
6 часов
Казачья Атамань - Таманский полуостров
Начало: Забираем с адреса вашего проживания
Расписание: Проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Начало: Новороссийская 310
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
  • В
    Владислав
    19 мая 2024
    Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
    Михаил просто супер, интересная и экстремальная экскурсия. Всё расскажет и покажет. Очень понравилось, надеюсь ещё встретимся. Спасибо за экскурсию 👍
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
    С большой благодарностью Владимиру, очень много полезной информации о местном виноделье и рекомендаций по их продуктам. Экскурсия была четко организованной, насыщенной и интересной. С благодарностью из Калужской области.
  • Н
    Надежда
    6 октября 2023
    Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
    В целом экскурсия была неплохая. Александр много рассказал исторических фактов о Тамани, с любовью отзывался о Кубани, так как это
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    его Родина и ему знаком каждый уголок. От Атамани ожидали большего, но может не сезон уже и будний день. Как нам рассказали, туда лучше приезжать, когда проходят казачьи фестивали. Очень понравился домик Лермонтова и рассказ экскурсовода. Очень эрудированная милейшая женщина. Теперь есть повод перечитать Героя нашего времени. Хотелось бы попробовать национальной кухн

  • Т
    Тропина
    18 сентября 2023
    Лечебные грязи вулкана Гефест
    Были на экскурсии в сентябре 2023г,очень понравилось,особено сам вулкан и купание в нем, автобус конфортный. гид Галина хорошо вела экскурсию.
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    После купания в вулкане можно окунутся в бассейн с минеральной водой. Потом в душ,вода горячая. Азовское море немного штормило но было теплое.

  • А
    Андрей
    22 августа 2023
    Долина лотосов
    Сами лотосы прекрасны, а мчаться на быстроходном катере по казачьему ерику вообще отпад. Если развито воображение, то можно представить себя
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    на Амазонке. Балл снял за плохую слышимость гида в автобусе. Половина рассказа не слышно. Плохая акустическая система. Замените и будет вам счастье. Саму экскурсию настоятельно рекомендую. Гид отличный. Видно, что любит свою работу. Просто не повезло с акустикой, а так респект!!!

  • Н
    Наталья
    11 августа 2023
    Долина лотосов
    Прекрасная долина, красивые цветы, мы в восторге от самой долины, все остальное…. Забрали от остановки на автобусе- автобус имел ужасный запах,
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    у водителя отстутствует вобще какое-то чувство уважения чтоль, вся группа на жаре стоит перед автобусом, а он сидит в телефоне видео смотрит. экскурсовод-тоже бубнил в микрофон что-то, мы не могли ничего разобрать даже-ужас,доехали до долины, там пересели на катер-вот злесь прекрасный водитель:все рассказал, показал, повеселил-мы довольны.

  • У
    Уткина
    4 августа 2023
    Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
    Было интересно, очень понравился домик Лермонтова. Виды потрясающие! Советую взять купальники, чтобы поплавать. Комплекс "Атамань" произвёл сильное впечатление. Мы ходили с экскурсией, узнали много интересного.
  • А
    Андрей
    27 июля 2023
    Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
    Большое спасибо Владимиру. Очень было интересно слушать его рассказы про винодельческую культуру. Отдельное спасибо за Долину лотосов и грязевой вулкан
  • И
    Ирина
    12 августа 2020
    К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
    Мне нравится,непередаваемые впечатления,были тут несколько раз, оздоровительная процедура и без запаха

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии в Тамань»

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  1. Джип-тур на грязевые вулканы в мини-группе
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  3. Увлекательная экскурсия в станицу Тамань
  4. Казачья Атамань - Таманский полуостров
  5. Индивидуальная поездка в Этнографический комплекс Атамань
Какие места ещё посмотреть в Анапе
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Экскурсии в Тамань" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 140 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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