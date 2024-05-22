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его Родина и ему знаком каждый уголок. От Атамани ожидали большего, но может не сезон уже и будний день. Как нам рассказали, туда лучше приезжать, когда проходят казачьи фестивали. Очень понравился домик Лермонтова и рассказ экскурсовода. Очень эрудированная милейшая женщина. Теперь есть повод перечитать Героя нашего времени. Хотелось бы попробовать национальной кухн