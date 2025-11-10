Мои заказы

Винными дорогами по семи холмам

Семигорье — настоящий винный уголок Краснодарского края.

Здесь уникальный микроклимат: семь холмов закрывают долину от ураганных ветров, близость моря поддерживает нужную температуру, а обилие солнца согревает урожай винограда. На комфортном автомобиле мы посетим жемчужины этого места.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая погружает в необыкновенную атмосферу региона, где процветает сельское хозяйство. Это не просто путешествие, это возможность увидеть плоды труда людей, которые отдают всю свою жизнь любимому делу.

Погружение в культуру региона

На каждом этапе нашего маршрута мы посетим удивительные места, каждое из которых является результатом многолетнего труда и любви к земле. Вы сможете насладиться эстетикой и уникальностью объектов, которые не оставят никого равнодушным.

Посёлок Семигорье

Одной из ключевых остановок станет посёлок Семигорье, известный своими обширными виноградниками. На нескольких сотнях гектаров раскинулись очаровательные частные шато, маленькие хозяйства и уютные ресторанчики, где вас ждёт настоящая кулинарная магия.

Что включено в программу экскурсии?

  • Посещение дома ароматных трав, где вы познакомитесь с целебными и душистыми растениями.
  • Знакомство с молодой, но перспективной винодельней, где создаются уникальные вина.
  • Ужин в ресторане, где готовит шеф-повар, удостоенный звания президента Гильдии шеф-поваров черноморского побережья. Все блюда здесь готовятся только из локальных продуктов, что придаёт им неповторимый вкус.

Эта экскурсия станет не только приятным досугом, но и возможностью узнать много нового о культуре и традициях региона. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя этот удивительный мир!

По договорённости.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом ароматных трав
  • Ресторан Винотеррия
  • Усадьба Семигорье
  • Ферма альпак (по желанию)
  • Винодельня Гайкодзор (по желанию)
  • Винодельня Марченко (по желанию)
  • Винодельня Сикоры (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Вход в дом ароматных трав - 500 руб. за компанию в межсезонье ноябрь-апрель (также в этот период локация может быть закрыта, мы заменим её на парк винодельни Гайкодзор)
  • Вход в дом ароматных трав - 500 руб. /чел. в сезон май-октябрь /n
  • Оплата счёта в ресторане Винотеррия
  • Дегустации на винодельне - 1000 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Анапы

