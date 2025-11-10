Здесь уникальный микроклимат: семь холмов закрывают долину от ураганных ветров, близость моря поддерживает нужную температуру, а обилие солнца согревает урожай винограда. На комфортном автомобиле мы посетим жемчужины этого места.
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая погружает в необыкновенную атмосферу региона, где процветает сельское хозяйство. Это не просто путешествие, это возможность увидеть плоды труда людей, которые отдают всю свою жизнь любимому делу.
Погружение в культуру региона
На каждом этапе нашего маршрута мы посетим удивительные места, каждое из которых является результатом многолетнего труда и любви к земле. Вы сможете насладиться эстетикой и уникальностью объектов, которые не оставят никого равнодушным.
Посёлок Семигорье
Одной из ключевых остановок станет посёлок Семигорье, известный своими обширными виноградниками. На нескольких сотнях гектаров раскинулись очаровательные частные шато, маленькие хозяйства и уютные ресторанчики, где вас ждёт настоящая кулинарная магия.
Что включено в программу экскурсии?
- Посещение дома ароматных трав, где вы познакомитесь с целебными и душистыми растениями.
- Знакомство с молодой, но перспективной винодельней, где создаются уникальные вина.
- Ужин в ресторане, где готовит шеф-повар, удостоенный звания президента Гильдии шеф-поваров черноморского побережья. Все блюда здесь готовятся только из локальных продуктов, что придаёт им неповторимый вкус.
Эта экскурсия станет не только приятным досугом, но и возможностью узнать много нового о культуре и традициях региона. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя этот удивительный мир!
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом ароматных трав
- Ресторан Винотеррия
- Усадьба Семигорье
- Ферма альпак (по желанию)
- Винодельня Гайкодзор (по желанию)
- Винодельня Марченко (по желанию)
- Винодельня Сикоры (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Вход в дом ароматных трав - 500 руб. за компанию в межсезонье ноябрь-апрель (также в этот период локация может быть закрыта, мы заменим её на парк винодельни Гайкодзор)
- Вход в дом ароматных трав - 500 руб. /чел. в сезон май-октябрь /n
- Оплата счёта в ресторане Винотеррия
- Дегустации на винодельне - 1000 руб. /чел. (по желанию)