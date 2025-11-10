Семигорье — настоящий винный уголок Краснодарского края. Здесь уникальный микроклимат: семь холмов закрывают долину от ураганных ветров, близость моря поддерживает нужную температуру, а обилие солнца согревает урожай винограда. На комфортном автомобиле мы посетим жемчужины этого места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Приглашаем вас на уникальную экскурсию, которая погружает в необыкновенную атмосферу региона, где процветает сельское хозяйство. Это не просто путешествие, это возможность увидеть плоды труда людей, которые отдают всю свою жизнь любимому делу.

Погружение в культуру региона

На каждом этапе нашего маршрута мы посетим удивительные места, каждое из которых является результатом многолетнего труда и любви к земле. Вы сможете насладиться эстетикой и уникальностью объектов, которые не оставят никого равнодушным.

Посёлок Семигорье

Одной из ключевых остановок станет посёлок Семигорье, известный своими обширными виноградниками. На нескольких сотнях гектаров раскинулись очаровательные частные шато, маленькие хозяйства и уютные ресторанчики, где вас ждёт настоящая кулинарная магия.

Что включено в программу экскурсии?

Посещение дома ароматных трав, где вы познакомитесь с целебными и душистыми растениями.

Знакомство с молодой, но перспективной винодельней, где создаются уникальные вина.

Ужин в ресторане, где готовит шеф-повар, удостоенный звания президента Гильдии шеф-поваров черноморского побережья. Все блюда здесь готовятся только из локальных продуктов, что придаёт им неповторимый вкус.

Эта экскурсия станет не только приятным досугом, но и возможностью узнать много нового о культуре и традициях региона. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя этот удивительный мир!