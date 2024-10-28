6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор
Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000₽ за всё до 8 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дегустация вин в Анапе
Отправьтесь в незабываемое путешествие по трём винодельням Анапы. Дегустации, увлекательные экскурсии и живописные виды ждут вас
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винными дорогами по семи холмам
Начало: Место проживания туриста
Расписание: По договорённости.
7500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 октября 2024С 12 по 15 октября 2024г. с винным гуру Владимиром, человеком знающим и увлечённым своим делом, путешествовали по Таманскому полуострову. Мы
- ИИнна8 сентября 2024Человек, Вино, Море 1. Внимательный вежливый человек, к взрослым и детям. 2. Профессинальный знаток виноделия и производителей в Анапе. 3. Гид по эндемикам Анапы и их производным (например морепродуктам). Дополнение к основным моментам: В машине безупречно чисто, хороший водитель.
- ИИнна23 августа 2024Спасибо огромное гиду Наталье за замечательную поездку!!! Очень приятная, позитивная и доброжелательная. Ответила на все наши вопросы и даже больше. Мы
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Винодельня Гай-Кодзор»
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