Винодельня Гай-Кодзор – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельня Гай-Кодзор» в Анапе, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Винные дороги Анапы: Усадьба "Семигорье" и "Шато Гай-Кодзор"
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные дороги Анапы: Усадьба Семигорье и Шато Гай-Кодзор
Отправьтесь в незабываемое путешествие по винодельням Анапы, узнайте секреты виноделия и насладитесь великолепными пейзажами
Начало: Анапа, Анапское шоссе 14
Расписание: В удобное для туристов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 за всё до 8 чел.
Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дегустация вин в Анапе
Отправьтесь в незабываемое путешествие по трём винодельням Анапы. Дегустации, увлекательные экскурсии и живописные виды ждут вас
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: В удобный для туристов день, не позже 9:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 8 чел.
Винными дорогами по семи холмам
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винными дорогами по семи холмам
Начало: Место проживания туриста
Расписание: По договорённости.
7500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 октября 2024
    Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
    С 12 по 15 октября 2024г. с винным гуру Владимиром, человеком знающим и увлечённым своим делом, путешествовали по Таманскому полуострову. Мы
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    узнали больше, чем предполагали о вине, винодельнях и виноградниках. Увидели, потрогали, пощупали, попробовали все, что связано с производством вина. Познакомились с людьми по настоящему увлеченными своим любимым делом. График был достаточно напряженный, но Владимир смог организовать наши поездки так, что возвращаясь в гостиницу, мы были переполнены незабываемыми впечатлениями, эмоциями и не чувствовали усталости, настолько хорошо был спланирован каждый день. А все винодельни, которые подобрал для экскурсий Владимир - уникальны, интересны, в каждой есть что-то своё, неповторимое: мы поняли, что виноделие - это искусство! А виноделы - это волшебники! Мы уехали, но мы обязательно вернёмся! Еще столько интересных виноделен и локаций осталось не посещёнными. Спасибо огромное Владимир, за прекрасную и насыщенную винную экспедицию!

  • И
    Инна
    8 сентября 2024
    Винные дороги Анапы: Усадьба "Семигорье" и "Шато Гай-Кодзор"
    Человек, Вино, Море 1. Внимательный вежливый человек, к взрослым и детям. 2. Профессинальный знаток виноделия и производителей в Анапе. 3. Гид по эндемикам Анапы и их производным (например морепродуктам). Дополнение к основным моментам: В машине безупречно чисто, хороший водитель.
  • И
    Инна
    23 августа 2024
    Винные дороги Анапы: Усадьба "Семигорье" и "Шато Гай-Кодзор"
    Спасибо огромное гиду Наталье за замечательную поездку!!! Очень приятная, позитивная и доброжелательная. Ответила на все наши вопросы и даже больше. Мы
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    отлично провели время. Посетили винодельню Шумринка с экскурсией и дегустацией, заехали в винодельню Гай-Кодзор, посетили храм Святого Георгия, затем по дороге в Утриш заехали в винодельню Скалистый берег. В Утрише искупались в кристально чистой воде и очень вкусно пообедали в отличном ресторане «Форт Утриш» за столиком с видом на море. Всем рекомендую данный маршрут!)

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Винодельня Гай-Кодзор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винные дороги Анапы: Усадьба "Семигорье" и "Шато Гай-Кодзор"
  2. Винные открытия: "Скалистый берег", "Шумринка" и "Гай-Кодзор"
  3. Винными дорогами по семи холмам
Какие места ещё посмотреть в Анапе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Озеро Абрау
  6. Долина Лефкадия
  7. Анапский маяк
  8. Музей-заповедник
  9. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2024
Сейчас в Анапе в категории "Винодельня Гай-Кодзор" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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