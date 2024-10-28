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узнали больше, чем предполагали о вине, винодельнях и виноградниках. Увидели, потрогали, пощупали, попробовали все, что связано с производством вина. Познакомились с людьми по настоящему увлеченными своим любимым делом. График был достаточно напряженный, но Владимир смог организовать наши поездки так, что возвращаясь в гостиницу, мы были переполнены незабываемыми впечатлениями, эмоциями и не чувствовали усталости, настолько хорошо был спланирован каждый день. А все винодельни, которые подобрал для экскурсий Владимир - уникальны, интересны, в каждой есть что-то своё, неповторимое: мы поняли, что виноделие - это искусство! А виноделы - это волшебники! Мы уехали, но мы обязательно вернёмся! Еще столько интересных виноделен и локаций осталось не посещёнными. Спасибо огромное Владимир, за прекрасную и насыщенную винную экспедицию!