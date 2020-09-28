Гид - абсолютно некомпетентный человек в своей области, не обладает знаниями, которыми должен обладать человек, позиционирующий себя как экскурсовод. Единственное, что он может - это просто довезти до места! Экскурсия в итоге фактически не состоялась... не считая одного места, куда мы заглянули на 15 минут. Прошу администрацию не удалять мой негативный отзыв! Не хочется, чтобы люди попали в аналогичную ситуацию, которая произошла со мной.

Владимир