Представьте себе день, полный открытий: винные дороги Анапы ведут вас через горные пейзажи к лучшим винодельням региона.Вы узнаете секреты изготовления вина прямо от энологов, попробуете уникальные сорта и окунетесь в

атмосферу местной жизни. Посещение Усадьбы Семигорья и Шато Гай-Кодзор обещает не только вкусовые ощущения, но и знакомство с историей и культурой. Добавьте к этому купание в окрестностях Большого Утриша - и получите идеальный день, полный впечатлений и новых знаний

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Винные дороги Анапы» - с июня по сентябрь. В это время погода теплая, а природа радует яркими красками. Летние месяцы особенно подходят для купания в море и прогулок на свежем воздухе. Весной и в октябре также можно насладиться красотой местности, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В зимние месяцы программа меняется: вместо купания предлагаются поездки в экопарк, что также может быть интересно.

Сейчас август — это идеальное время.