Представьте себе день, полный открытий: винные дороги Анапы ведут вас через горные пейзажи к лучшим винодельням региона.
Вы узнаете секреты изготовления вина прямо от энологов, попробуете уникальные сорта и окунетесь в
Вы узнаете секреты изготовления вина прямо от энологов, попробуете уникальные сорта и окунетесь в
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🏞 Великолепные пейзажи
- 🌊 Купание в море
- ⛪ Посещение исторических храмов
- 🚶 Прогулки по живописным местам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Винные дороги Анапы» - с июня по сентябрь. В это время погода теплая, а природа радует яркими красками. Летние месяцы особенно подходят для купания в море и прогулок на свежем воздухе. Весной и в октябре также можно насладиться красотой местности, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В зимние месяцы программа меняется: вместо купания предлагаются поездки в экопарк, что также может быть интересно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Усадьба Семигорья
- Храм Святого Георгия Победоносца
- Винодельня «Шато Гай-Кодзор»
- Церковь Варвары Великомученицы
- Памятник Калинину
Описание экскурсии
Анапа для своих
Вы проведете день, наполненный великолепными пейзажами и вином. В программе:
- Усадьба Семигорья — вы окажитесь в живописном уголке Кейптауна, увидите, как возделывают виноград, рассмотрите причудливую архитектуру летнего бара и зимнего ресторана. По вашему желанию я забронирую для вас экскурсию, на которой для вас проведут урок гаражного виноделия. Вы также посетите три подвала и саму винодельню, продегустируете местные вина и сыры.
- Храм Святого Георгия Победоносца — вы рассмотрите этот уютный храм в селе Гай-Кадзор
- Винодельня «Шато Гай-Кодзор» — вы насладитесь живописными лугами, ароматными травами, легким дыханием Черного моря и видами на Малые Кавказские горы и Семисамский хребет.
- Памятник Калинину
- Окрестности поселка Большой Утриш — здесь вы отдохнёте, искупаетесь в море и полюбуетесь горными панорамами.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: дегустация вин и сыров экскурсия с дегустацией в Усадьбе Семигорье —2000 ₽/чел. Дети посещают экскурсию бесплатно.
- Посещение винодельни Гай-Кодзор и дегустация вин по желанию.
- Время на купание — 1,5-2 часа
- В осенне-зимний период время, отведённое на купание, мы заменим поездкой в экопарк долины Сукко, где вы насладитесь красотой кипарисового горного озера в окружении можжевелового леса. Программа экопарка предлагает конные прогулки и дегустацию мёда с чаем из горных трав. Также можно посетить этнический музей на территории Африканской деревни.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 747 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Владимир. Я молодой военный пенсионер, у которого есть время и желание показать самые красивые места родного края. Люблю путешествия, природу, Чёрное море и рыбалку. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 19 июл 2025
Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Владимиру, за интересную поездку по винодельням Анапы. Комфортный автомобиль, познавательная информация, учтены были все наши пожелания. В следующий раз с большим удовольствием свяжемся с нашим гидом и еще раз куда- нибудь поедем.
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Н
Были на экскурсии Винные дороги Анапы 7 января большой компанией (7 чел). С учетом новогодних праздников пришлось скорректировать маршрут, так как не все винодельни работали в праздники. Владимир предложил замену, в итоге все остались довольны. Однозначно рекомендую, особенно для больших компаний, так как у Владимира есть соответствующий транспорт.
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Идеальная экскурсия для ценителей вина и гурманов, желающих узнать больше о культуре виноделия Краснодарского края. Если вы ищете необычный отдых, наполненный яркими впечатлениями и новыми открытиями, обязательно отправляйтесь в путешествие
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С
Владимир - отличный организатор экскурсии-тура! Однозначно советую. Нас было 6 взрослых. Комфортный автомобиль, где свободно все уселись. При рассказах в авто гид использовал микрофон, поэтому в дальнем ряду все было
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Мы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности и желания. Было все очень интересно и очень вкусно. Дегустация была просто шикарной. Мы посетили 3 винодельни и в каждой из них было что-то свое особенно. Обязательно советую этот маршрут.
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А
Всё было организовано очень четко и точно по времени. Владимир абсолютно в теме. Много подробной информации. О посещении виноделен и дегустация заранее договорился, учел пожелания по маршруту. В общем, большое спасибо!
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Входит в следующие категории Анапы
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