Анапа для своих Вы проведете день, наполненный великолепными пейзажами, вином 🍷 и легкими дружескими рассказами о современной жизни Анапы. В программе экскурсии:
Семейная винодельня «Кантина» — вы увидите, как возделывают виноград, и по желанию продегустируете вина из частной коллекции.
Храм Святого Георгия Победоносца — вы рассмотрите этот уютных храм, расположенный в селе Витязево, и узнаете историю 📖 его строительства.
Винодельня «Шато Гай-Кодзор» — вы услышите об эногологах Алене Дюга и Ноэле Рабо, ставших местными знаменитостями. А также насладитесь живописными лугами, ароматными травами, легким дыханием Черного моря 🌊 и видами на Малые Кавказские горы ⛰️ и Семисамский хребет.
Церковь Варвары Великомученицы — я расскажу легенду о создании над святым источником этой современной церкви.
Памятник Калинину — вы узнаете, какие события произошли весной 1943 года на побережье в районе Сукко и как с ними связан Дмитрий Калинин.
Окрестности поселка Большой Утриш — здесь вы отдохнете, искупаетесь в море и полюбуетесь горными панорамами.
Организационные детали
Дегустация вина оплачивается дополнительно — от 300 рублей за человека
Время на купание — 1, 5-2 часа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Владимир. Я молодой военный пенсионер, у которого есть время и желание показать самые красивые места родного края и рассказать о жизни в Анапе. Люблю путешествия, природу, Черное море и рыбалку. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Спасибо за экскурсию. Понравилось, что Владимир очень внимателен к пожеланиям клиентов, перестраивает маршрут, учитывает предпочтения. Обо всём договорились без проблем.
Надежда
25 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия. Гид Владимир учел наши пожелания и изменил маршрут. Дополнительно съездили в Семигорье. Очень живописное место. Маршрут, предложенный Владимиром, понравился. Посетили 2 винодельни, церковь святого Георгия, церковь святой Варвары. Затем проехали в Большой Утриш, купались и загорали 2 часа. Чистая вода, удобный, глубокий заход в море. Все понравилось.
Надежда
23 сентября 2020
Я провела чудесный день: побывала в двух винодельческих хозяйствах, увидела гранаты и айву на деревьях, красивейший виноград, попробовала прекрасное вино, стоящее на одной ступени с лучшими французскими или итальянскими образцами, искупалась в чистейшей воде на Утрише (медузы не в счёт :)), полюбовались дельфинами в море. Чудесное завершение отдыха. Спасибо за целый день приятных впечатлений и эмоций.
Денис
20 сентября 2020
Экскурсия прошла хорошо. Владимир действительно местный житель, приятный в общении. Посетили 2 винодельни, храм и пляж.
Марина
15 сентября 2020
Интересная, увлекательная экскурсия, скорректированная в соответствии с нашими пожеланиями. Спасибо большое Владимиру. Ребенку (5 лет) было комфортно. Владимир показал нам удивительную небольшую винодельню, на которую надеюсь вернемся еще не раз. Большое спасибо экскурсоводу!
Инна
7 сентября 2020
Экскурсия прошла увлекательно и интересно, гид показал лучшие виноградники, отвёз к морю с чистейшей водой, плюс ко всему Владимир приятный собеседник и рассказчик. Хотелось бы отметить также, удобный и комфортный транспорт. Благодарим за экскурсию!
Nadezhda
6 сентября 2020
Гид - абсолютно некомпетентный человек в своей области, не обладает знаниями, которыми должен обладать человек, позиционирующий себя как экскурсовод. Единственное, что он может - это просто довезти до места! Экскурсия в итоге фактически не состоялась... не считая одного места, куда мы заглянули на 15 минут. Прошу администрацию не удалять мой негативный отзыв! Не хочется, чтобы люди попали в аналогичную ситуацию, которая произошла со мной.
Владимир
Ответ гида:Уважаемая Надежда. Положительно отношусь к критике, это заставит расти и меняться в лучшую сторону. Отвечу по порядку на все пункты отзыва. Как вы правильно заметили, погода внесла в нашу экскурсию коррективы, а если подробней — в субботу 5 сентября на Анапу и Анапский район в течении дня выпало месячная норма осадков, что повлекло за собой чрезвычайные ситуации, отключение электроэнегии. При встрече мы с вами согласовали маршрут, посетить не менее замечательное место усадьбу Семигорье, шато Гай-Кадзор и после Фирменный Винный магазин с дегустационным залом « ГЕБЕЯ» что находится в п. Варваровка. Как вы помните все эти обьекты были обесточены и проводить дегустации не представлялось возможным, но магазины вы посетили и успели сделать покупки в магазине высококачественных сыров и вин в усадьбе Семигорье, а посещение ресторана из за отсутствия электроэнергии вы наверное сами догадались было не возможно. По поводу технического состояния микроавтобуса, поясню причину кратковременной индикации датчика аккумулятора при движении — это изобилие влаги, опытные водители меня поймут. Надеюсь вы помните мой отказ выдвигаться из усадьбы в шато пока ливень хотя бы не успокоится, для меня безопасность туристов главное. Удивляет то факт что вы не указали в отзыве сумму в размере 50% от заявленной за экскурсию которую вы оплатили, как мою компенсацию за неудобство — непогоду. Желаю вам приятных путешествий, не зависящих от капризов природы.