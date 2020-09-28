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Винные дороги Анапы

Посетить уютные винодельни, искупаться в море и насладиться живописными окрестностями города

4.3
7 отзывов
Владимир
Владимир – Гид из Анапы
Вы прокатитесь по извилистым горным ⛰️ дорогам с шикарными видами на море 🌊 и побережье.

Заедете на две винодельни, где продегустируете местные вина, и раскроете тайны загадочной профессии «энолог».

А также искупаетесь и отдохнете в окрестностях поселка Большой Утриш и услышите самое интересное о местной жизни!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы

Что вас ожидает

Анапа для своих
Вы проведете день, наполненный великолепными пейзажами, вином 🍷 и легкими дружескими рассказами о современной жизни Анапы. В программе экскурсии:

  • Семейная винодельня «Кантина» — вы увидите, как возделывают виноград, и по желанию продегустируете вина из частной коллекции.
  • Храм Святого Георгия Победоносца — вы рассмотрите этот уютных храм, расположенный в селе Витязево, и узнаете историю 📖 его строительства.
  • Винодельня «Шато Гай-Кодзор» — вы услышите об эногологах Алене Дюга и Ноэле Рабо, ставших местными знаменитостями. А также насладитесь живописными лугами, ароматными травами, легким дыханием Черного моря 🌊 и видами на Малые Кавказские горы ⛰️ и Семисамский хребет.
  • Церковь Варвары Великомученицы — я расскажу легенду о создании над святым источником этой современной церкви.
  • Памятник Калинину — вы узнаете, какие события произошли весной 1943 года на побережье в районе Сукко и как с ними связан Дмитрий Калинин.
  • Окрестности поселка Большой Утриш — здесь вы отдохнете, искупаетесь в море и полюбуетесь горными панорамами.

Организационные детали

  • Дегустация вина оплачивается дополнительно — от 300 рублей за человека
  • Время на купание — 1, 5-2 часа
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Владимир. Я молодой военный пенсионер, у которого есть время и желание показать самые красивые места родного края и рассказать о жизни в Анапе. Люблю путешествия, природу, Черное море и рыбалку. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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7 отзывов оставили туристы

28 сентября 2020
Спасибо за экскурсию. Понравилось, что Владимир очень внимателен к пожеланиям клиентов, перестраивает маршрут, учитывает предпочтения. Обо всём договорились без проблем.
25 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия. Гид Владимир учел наши пожелания и изменил маршрут. Дополнительно съездили в Семигорье. Очень живописное место. Маршрут, предложенный Владимиром, понравился. Посетили 2 винодельни, церковь святого Георгия, церковь святой Варвары. Затем проехали в Большой Утриш, купались и загорали 2 часа. Чистая вода, удобный, глубокий заход в море. Все понравилось.
23 сентября 2020
Я провела чудесный день: побывала в двух винодельческих хозяйствах, увидела гранаты и айву на деревьях, красивейший виноград, попробовала прекрасное вино, стоящее на одной ступени с лучшими французскими или итальянскими образцами, искупалась в чистейшей воде на Утрише (медузы не в счёт :)), полюбовались дельфинами в море. Чудесное завершение отдыха. Спасибо за целый день приятных впечатлений и эмоций.
20 сентября 2020
Экскурсия прошла хорошо. Владимир действительно местный житель, приятный в общении. Посетили 2 винодельни, храм и пляж.
15 сентября 2020
Интересная, увлекательная экскурсия, скорректированная в соответствии с нашими пожеланиями. Спасибо большое Владимиру. Ребенку (5 лет) было комфортно. Владимир показал нам удивительную небольшую винодельню, на которую надеюсь вернемся еще не раз. Большое спасибо экскурсоводу!
7 сентября 2020
Экскурсия прошла увлекательно и интересно, гид показал лучшие виноградники, отвёз к морю с чистейшей водой, плюс ко всему Владимир приятный собеседник и рассказчик. Хотелось бы отметить также, удобный и комфортный транспорт. Благодарим за экскурсию!
Nadezhda
6 сентября 2020
Гид - абсолютно некомпетентный человек в своей области, не обладает знаниями, которыми должен обладать человек, позиционирующий себя как экскурсовод. Единственное, что он может - это просто довезти до места! Экскурсия в итоге фактически не состоялась... не считая одного места, куда мы заглянули на 15 минут. Прошу администрацию не удалять мой негативный отзыв! Не хочется, чтобы люди попали в аналогичную ситуацию, которая произошла со мной.
Владимир
Ответ гида:Уважаемая Надежда. Положительно отношусь к критике, это заставит расти и меняться в лучшую сторону. Отвечу по порядку на все пункты отзыва. Как вы правильно заметили, погода внесла в нашу экскурсию коррективы, а если подробней — в субботу 5 сентября на Анапу и Анапский район в течении дня выпало месячная норма осадков, что повлекло за собой чрезвычайные ситуации, отключение электроэнегии. При встрече мы с вами согласовали маршрут, посетить не менее замечательное место усадьбу Семигорье, шато Гай-Кадзор и после Фирменный Винный магазин с дегустационным залом « ГЕБЕЯ» что находится в п. Варваровка. Как вы помните все эти обьекты были обесточены и проводить дегустации не представлялось возможным, но магазины вы посетили и успели сделать покупки в магазине высококачественных сыров и вин в усадьбе Семигорье, а посещение ресторана из за отсутствия электроэнергии вы наверное сами догадались было не возможно. По поводу технического состояния микроавтобуса, поясню причину кратковременной индикации датчика аккумулятора при движении — это изобилие влаги, опытные водители меня поймут. Надеюсь вы помните мой отказ выдвигаться из усадьбы в шато пока ливень хотя бы не успокоится, для меня безопасность туристов главное. Удивляет то факт что вы не указали в отзыве сумму в размере 50% от заявленной за экскурсию которую вы оплатили, как мою компенсацию за неудобство — непогоду. Желаю вам приятных путешествий, не зависящих от капризов природы.

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