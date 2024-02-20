На комфортабельном автобусе сможем увидеть больше за меньшее время — идеальный вариант, если для отдыха есть только выходные, а
Описание тура
Организационные детали
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
Указанное время может меняться в зависимости от транспортной ситуации на дорогах.
Рекомендуем взять с собой удобную обувь без каблука, купальные принадлежности и обязательно паспорт для прохождения границы. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Детям с 14 до 18 лет — паспорт и свидетельство о рождении. Детям до 18 лет без сопровождающего родителя — нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию.
Для вашего комфорта рекомендуем взять плед, подголовник, переносной аккумулятор для зарядки телефона, питьевую воду.
Обращаем внимание, что в Абхазии действует роуминг, банковские карты не принимают. Если планируете посещать храмы, женщинам необходимо взять платки и надеть юбку ниже колена, мужчинам — брюки. Если планируете посетить пещеру, возьмите тёплые вещи на 11 градусов.
Купаться в озере Рица запрещено.
Проживание. Размещение в 2-3-4-местных номерах в небольшом гостевом доме. Туалет и душ на этаже.
Питание. Не включено в стоимость тура. Самостоятельно в кафе. Гид посоветует разные варианты.
Транспорт. Комфортабельный автобус «Неоплан» на группу до 50 человек, либо аналогичный. Оборудован аудиосистемой, микрофоном, климат-контролем, кондиционером, креслами с откидными спинками, подставками для ног, откидными столиками и большими панорамными окнами.
Дети. С любого возраста. Обратите внимание, что длительное время мы проводим в пути.
Программа тура по дням
Витязево, Анапа, Новороссийск - посадка в автобус и ночной переезд
Посадка в автобус начинается с 18:00 в Витязево. Далее — Анапа, Новороссийск. Точное время и место организатор сообщит заранее.
Общее время в пути до российско-абхазской границы — 9 часов. По дороге сделаем 2-3 санитарные остановки. К утру будем в Сочи и сможем полюбоваться городом из окна автобуса.
Сочи, пересечение границы, Гагра, озеро Рица, Пицунда
Рано утром приезжаем в Сочи, осмотрим достопримечательности из окна автобуса: санатории и парки, Адлер, Мацесту, Хосту и «Олимпийский парк». Далее переходим границу пешком. Для этого достаточно паспорта РФ, Беларуси, Казахстана, ДНР, ЛНР.
Знакомство с Абхазией начнём с курортной Гагры. Увидим дачу Сталина, аутентичный ресторан «Гагрипш», прогуляемся в парке. Будет выделено время на завтрак. После направимся в горы — к озеру Рица. По дороге остановимся на пасеке в Бзыпском ущелье, у Голубого озера, посмотрим на живописные скалы Юпшарского каньона. Скоро по серпантину окажемся на высоте 950 метров, где располагается среди гор и густых лесов национального парка крупнейшее озеро Абхазии. Здесь мы сделаем остановку на несколько часов, чтобы вы самостоятельно смогли прогуляться по окрестностям в комфортном вам темпе, насладиться видами вокруг и пообедать.
К вечеру приедем в Пицунду, вместе пройдёмся по набережной, сосновой роще и осмотрим достопримечательности ещё одного абхазского курорта. Желающие смогут отдохнуть на пляже и покупаться в море. Свободное время на ужин и заселение в гостиницу.
Лыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в Анапу
Встречаемся в заранее оговорённое время и отправляемся на экскурсию в село Лыхны, что в Гудаутском районе Абхазии. Увидим древний храм 8 века, руины княжеского дворца и поляну Лыхнашта. Будет выделено время на завтрак.
Переезжаем в Сухум, по пути познакомимся с городом Гудаута. Прогуляемся по набережной столицы Абхазии. После чего направляемся в Новый Афон — курорт с фруктовыми рощами, кипарисовыми аллеями и уникальными достопримечательностями, без которых невозможно представить поездку в Абхазию. Здесь у нас запланирована экскурсия в Новоафонский мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы и являющийся важнейшим духовным центром региона. Посетим собор Пантелеимона Целителя, рассмотрим храм Симона Кананита и полюбуемся рукотворным водопадом в ущелье. После обеда желающие смогут за доплату сходить в Новоафонскую пещеру.
К вечеру рассаживаемся поудобнее в автобусе и отправляемся к границе. Далее ночной переезд в Анапу с 2 санитарными остановками. Прибытие в город ранним утром на следующий день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные расходы
- Проживание
- Услуги гида
- Тур проводится в группе от 20 человек
- Действуют скидки для детей. Стоимость тура для 6-14-летних туристов - 6500 руб. Стоимость тура для детей до 6 лет - 5000 руб
Что не входит в цену
- Проезд до места встречи и обратно - Анапа
- Питание
- Туристический сбор в национальном парке (обязательно) - 700 руб
- Посещение пещеры в Новом Афоне (по желанию) - 700 руб
- Посещение дачи Сталина (по желанию) - 200 руб
- Прогулка на лодке или катамаране на озере Рица (по желанию)
- Сувениры и личные расходы