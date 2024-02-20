Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные

Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Заберём вас из Анапы, Витязево и Новороссийска и отправимся в солнечно-мандаринную Абхазию.

На комфортабельном автобусе сможем увидеть больше за меньшее время — идеальный вариант, если для отдыха есть только выходные, а
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душа требует новые впечатления прямо сейчас.

Увидим Сочи, достопримечательности Гагры, проедем через скалистый Юпшарский каньон к высокогорному озеру Рица. Прогуляемся по набережной вечерней Пицунды, искупаемся в море и посетим древнейшие храмы Абхазии. Заедем в Лыхны, Сухум и Новый Афон. Последний впечатлит нас своими кипарисовыми аллеями и рукотворным водопадом.

5
2 отзыва
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

Указанное время может меняться в зависимости от транспортной ситуации на дорогах.

Рекомендуем взять с собой удобную обувь без каблука, купальные принадлежности и обязательно паспорт для прохождения границы. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Детям с 14 до 18 лет — паспорт и свидетельство о рождении. Детям до 18 лет без сопровождающего родителя — нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию.

Для вашего комфорта рекомендуем взять плед, подголовник, переносной аккумулятор для зарядки телефона, питьевую воду.

Обращаем внимание, что в Абхазии действует роуминг, банковские карты не принимают. Если планируете посещать храмы, женщинам необходимо взять платки и надеть юбку ниже колена, мужчинам — брюки. Если планируете посетить пещеру, возьмите тёплые вещи на 11 градусов.

Купаться в озере Рица запрещено.

Проживание. Размещение в 2-3-4-местных номерах в небольшом гостевом доме. Туалет и душ на этаже.

Питание. Не включено в стоимость тура. Самостоятельно в кафе. Гид посоветует разные варианты.

Транспорт. Комфортабельный автобус «Неоплан» на группу до 50 человек, либо аналогичный. Оборудован аудиосистемой, микрофоном, климат-контролем, кондиционером, креслами с откидными спинками, подставками для ног, откидными столиками и большими панорамными окнами.

Дети. С любого возраста. Обратите внимание, что длительное время мы проводим в пути.

Программа тура по дням

1 день

Витязево, Анапа, Новороссийск - посадка в автобус и ночной переезд

Посадка в автобус начинается с 18:00 в Витязево. Далее — Анапа, Новороссийск. Точное время и место организатор сообщит заранее.

Общее время в пути до российско-абхазской границы — 9 часов. По дороге сделаем 2-3 санитарные остановки. К утру будем в Сочи и сможем полюбоваться городом из окна автобуса.

Витязево, Анапа, Новороссийск - посадка в автобус и ночной переездВитязево, Анапа, Новороссийск - посадка в автобус и ночной переезд
2 день

Сочи, пересечение границы, Гагра, озеро Рица, Пицунда

Рано утром приезжаем в Сочи, осмотрим достопримечательности из окна автобуса: санатории и парки, Адлер, Мацесту, Хосту и «Олимпийский парк». Далее переходим границу пешком. Для этого достаточно паспорта РФ, Беларуси, Казахстана, ДНР, ЛНР.

Знакомство с Абхазией начнём с курортной Гагры. Увидим дачу Сталина, аутентичный ресторан «Гагрипш», прогуляемся в парке. Будет выделено время на завтрак. После направимся в горы — к озеру Рица. По дороге остановимся на пасеке в Бзыпском ущелье, у Голубого озера, посмотрим на живописные скалы Юпшарского каньона. Скоро по серпантину окажемся на высоте 950 метров, где располагается среди гор и густых лесов национального парка крупнейшее озеро Абхазии. Здесь мы сделаем остановку на несколько часов, чтобы вы самостоятельно смогли прогуляться по окрестностям в комфортном вам темпе, насладиться видами вокруг и пообедать.

К вечеру приедем в Пицунду, вместе пройдёмся по набережной, сосновой роще и осмотрим достопримечательности ещё одного абхазского курорта. Желающие смогут отдохнуть на пляже и покупаться в море. Свободное время на ужин и заселение в гостиницу.

Сочи, пересечение границы, Гагра, озеро Рица, ПицундаСочи, пересечение границы, Гагра, озеро Рица, ПицундаСочи, пересечение границы, Гагра, озеро Рица, ПицундаСочи, пересечение границы, Гагра, озеро Рица, ПицундаСочи, пересечение границы, Гагра, озеро Рица, ПицундаСочи, пересечение границы, Гагра, озеро Рица, Пицунда
3 день

Лыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в Анапу

Встречаемся в заранее оговорённое время и отправляемся на экскурсию в село Лыхны, что в Гудаутском районе Абхазии. Увидим древний храм 8 века, руины княжеского дворца и поляну Лыхнашта. Будет выделено время на завтрак.

Переезжаем в Сухум, по пути познакомимся с городом Гудаута. Прогуляемся по набережной столицы Абхазии. После чего направляемся в Новый Афон — курорт с фруктовыми рощами, кипарисовыми аллеями и уникальными достопримечательностями, без которых невозможно представить поездку в Абхазию. Здесь у нас запланирована экскурсия в Новоафонский мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы и являющийся важнейшим духовным центром региона. Посетим собор Пантелеимона Целителя, рассмотрим храм Симона Кананита и полюбуемся рукотворным водопадом в ущелье. После обеда желающие смогут за доплату сходить в Новоафонскую пещеру.

К вечеру рассаживаемся поудобнее в автобусе и отправляемся к границе. Далее ночной переезд в Анапу с 2 санитарными остановками. Прибытие в город ранним утром на следующий день.

Лыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в АнапуЛыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в АнапуЛыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в АнапуЛыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в АнапуЛыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в АнапуЛыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в АнапуЛыхны, Сухум, Новый Афон и ночной переезд в Анапу

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные расходы
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Тур проводится в группе от 20 человек
  • Действуют скидки для детей. Стоимость тура для 6-14-летних туристов - 6500 руб. Стоимость тура для детей до 6 лет - 5000 руб
Что не входит в цену
  • Проезд до места встречи и обратно - Анапа
  • Питание
  • Туристический сбор в национальном парке (обязательно) - 700 руб
  • Посещение пещеры в Новом Афоне (по желанию) - 700 руб
  • Посещение дачи Сталина (по желанию) - 200 руб
  • Прогулка на лодке или катамаране на озере Рица (по желанию)
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
Завершение: Анапа, утром на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
20 фев 2024
Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали нас настоящим вином) Охватили много достопримечательностей Абхазии- страны души. Пляж в Пицунде очень понравился,ну и конечно же монастырь🔥 Экскурсия была очень познавательной и веселой. Спасибо организаторам,гидам и водителям! 👍
Рута
29 авг 2023
Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные. Мы сами из Республики Коми и приехали на отдых в Анапу, разнообразить отдых так же удалось с этой поездкой, познакомились с соседней радушной страной.

Тур входит в следующие категории Анапы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВыездныеОбзорныеАбхазияОзеро РицаПопулярные местаПрирода и пейзажиМузеиНовый АфонВсе туры3-дневные турыНабережная

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