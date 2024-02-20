Заберём вас из Анапы, Витязево и Новороссийска и отправимся в солнечно-мандаринную Абхазию.На комфортабельном автобусе сможем увидеть больше за меньшее время — идеальный вариант, если для отдыха есть только выходные, а

душа требует новые впечатления прямо сейчас. Увидим Сочи, достопримечательности Гагры, проедем через скалистый Юпшарский каньон к высокогорному озеру Рица. Прогуляемся по набережной вечерней Пицунды, искупаемся в море и посетим древнейшие храмы Абхазии. Заедем в Лыхны, Сухум и Новый Афон. Последний впечатлит нас своими кипарисовыми аллеями и рукотворным водопадом.

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Описание тура

Организационные детали

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

Указанное время может меняться в зависимости от транспортной ситуации на дорогах.

Рекомендуем взять с собой удобную обувь без каблука, купальные принадлежности и обязательно паспорт для прохождения границы. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Детям с 14 до 18 лет — паспорт и свидетельство о рождении. Детям до 18 лет без сопровождающего родителя — нотариально заверенное согласие родителей на выезд ребенка из РФ в Абхазию.

Для вашего комфорта рекомендуем взять плед, подголовник, переносной аккумулятор для зарядки телефона, питьевую воду.

Обращаем внимание, что в Абхазии действует роуминг, банковские карты не принимают. Если планируете посещать храмы, женщинам необходимо взять платки и надеть юбку ниже колена, мужчинам — брюки. Если планируете посетить пещеру, возьмите тёплые вещи на 11 градусов.

Купаться в озере Рица запрещено.