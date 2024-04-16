Весь Крым за два дня
Приглашаем вас с комфортом посетить три основных курорта Крыма, насладиться архитектурой, прикоснуться к их богатой истории. В стоимость уже включены услуги гида, транспорт и проживание.
Вы прогуляетесь по набережным Ялты и Севастополя, увидите Ханский дворец, искупаетесь на Крымском побережье и насладитесь волшебной крымской природой. Выбирайте нужный маршрут и вперед, навстречу приключениям!
Вы прогуляетесь по набережным Ялты и Севастополя, увидите Ханский дворец, искупаетесь на Крымском побережье и насладитесь волшебной крымской природой. Выбирайте нужный маршрут и вперед, навстречу приключениям!
Ближайшие даты:
4
мая
мая
11
мая
мая
18
мая
мая
25
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (все категории)
|8 500 ₽
|Взрослый (14+)
|6 500 ₽
|Детский (6-15)
|6 300 ₽
|Детский (до 5 лет)
|6 000 ₽
Что вас ожидает:
- Бахчисарай
- Ханский дворец
- Успенский мужской пещерный монастырь
- Феодосия
- Смотровая площадка «Звездопад Воспоминаний»
- Севастополь
- Памятник Затопленным кораблям ЧФ
- Графская пристань
- Приморский бульвар
- Алупка
- Воронцовский дворец и парк
- Ласточкино гнездо
- Ливадийский дворец
- Ялта (променад и набережная)
- Симферополь
- Керчь
- Гора Митридат
- Никитский ботанический сад
Описание
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бахчисарай
- Ханский дворец
- Успенский мужской пещерный монастырь
- Феодосия
- Смотровая площадка «Звездопад Воспоминаний»
- Севастополь
- Памятник Затопленным кораблям ЧФ
- Графская пристань
- Приморский бульвар
- Алупка
- Воронцовский дворец и парк
- Ласточкино гнездо
- Ливадийский дворец
- Ялта (променад и набережная)
- Симферополь
- Керчь
- Гора Митридат
- Никитский ботанический сад
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в гостинице
- Завтрак
Что не входит в цену
- Ханский дворец - 300 руб. (по желанию)
- Морская прогулка в Севастополе - 600 руб. (по желанию)
- Воронцовский дворец - 400 руб. (по желанию)
- Морская прогулка в Ялте - 500 руб. (по желанию)
- Питание
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- С собой возьмите:
- Паспорт обязательно
- Удобную в дороге одежда и обувь без высоких каблуков
- Купальные принадлежности
- Фото и видеотехнику
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 апр 2024
Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!
А
Астафурова
27 сен 2022
O
Olgakirc
19 сен 2022
Л
Люсьена
7 сен 2022
Все что хотела посмотреть-увидела. Гид замечательный,водитель аккуратно вел автобус. Еда на любой вкус. Рекомендую эту экскурсию всем,кто ограничен во времени
Т
Татьяна
20 авг 2022
Экскурсия очень насыщенная. Много посещенных мест, масса интересной информации, море положительных эмоций. Немного жаль, что не удалось искупаться в море из-за последствий сильного ливня. Уставшие и очень довольные вернулись домой!
Л
Лилия
27 апр 2022
G
Gordeeva
19 окт 2021
Экскурсия интересная, познавательная…
П
Пономарева
9 окт 2021
Н
Наталья
27 сен 2021
N
Nitsa58
19 сен 2021
Впечатлений очень много, за два дня побывали в Феодосии (очень вкусное местное мороженое), Севастополе на морской прогулке, в Воронцовском дворце, Бахчисарайском дворце понравилось, прогулка была по Ялтинской набережной, увидели впервые шторм на море.
Ц
Царева
3 сен 2021
От экскурсии просто в восторге-программа интересная,насыщеннная,познавательная. За два дня много всего увидели.
p
phiolett
29 авг 2021
O
Olga
26 авг 2021
Благодарим экскурсовода Екатерину. Было нам очень познавательно и интересно.
O
Olga
26 авг 2021
A
Alenkan2
24 авг 2021