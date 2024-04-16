Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
Групповой тур в Анапе

Весь Крым за два дня

4.8
30 отзывов
Приглашаем вас с комфортом посетить три основных курорта Крыма, насладиться архитектурой, прикоснуться к их богатой истории. В стоимость уже включены услуги гида, транспорт и проживание.

Вы прогуляетесь по набережным Ялты и Севастополя, увидите Ханский дворец, искупаетесь на Крымском побережье и насладитесь волшебной крымской природой. Выбирайте нужный маршрут и вперед, навстречу приключениям!
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет (все категории)8 500 ₽
Взрослый (14+)6 500 ₽
Детский (6-15)6 300 ₽
Детский (до 5 лет)6 000 ₽

Что вас ожидает:

  • Бахчисарай
  • Ханский дворец
  • Успенский мужской пещерный мо­на­стырь
  • Феодосия
  • Смотровая площадка «Звездопад Воспоминаний»
  • Севастополь
  • Памятник Затопленным кораблям ЧФ
  • Графская пристань
  • Приморский бульвар
  • Алупка
  • Воронцовский дворец и парк
  • Ласточкино гнездо
  • Ливадийский дворец
  • Ялта (променад и набережная)
  • Симферополь
  • Керчь
  • Гора Митридат
  • Никитский ботанический сад

Описание

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бахчисарай
  • Ханский дворец
  • Успенский мужской пещерный мо­на­стырь
  • Феодосия
  • Смотровая площадка «Звездопад Воспоминаний»
  • Севастополь
  • Памятник Затопленным кораблям ЧФ
  • Графская пристань
  • Приморский бульвар
  • Алупка
  • Воронцовский дворец и парк
  • Ласточкино гнездо
  • Ливадийский дворец
  • Ялта (променад и набережная)
  • Симферополь
  • Керчь
  • Гора Митридат
  • Никитский ботанический сад
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в гостинице
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Ханский дворец - 300 руб. (по желанию)
  • Морская прогулка в Севастополе - 600 руб. (по желанию)
  • Воронцовский дворец - 400 руб. (по желанию)
  • Морская прогулка в Ялте - 500 руб. (по желанию)
  • Питание
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • С собой возьмите:
  • Паспорт обязательно
  • Удобную в дороге одежда и обувь без высоких каблуков
  • Купальные принадлежности
  • Фото и видеотехнику
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!
А
27 сен 2022
O
19 сен 2022
Л
7 сен 2022
Все что хотела посмотреть-увидела. Гид замечательный,водитель аккуратно вел автобус. Еда на любой вкус. Рекомендую эту экскурсию всем,кто ограничен во времени
Т
20 авг 2022
Экскурсия очень насыщенная. Много посещенных мест, масса интересной информации, море положительных эмоций. Немного жаль, что не удалось искупаться в море из-за последствий сильного ливня. Уставшие и очень довольные вернулись домой!
Л
27 апр 2022
G
19 окт 2021
Экскурсия интересная, познавательная…
П
9 окт 2021
Н
27 сен 2021
N
19 сен 2021
Впечатлений очень много, за два дня побывали в Феодосии (очень вкусное местное мороженое), Севастополе на морской прогулке, в Воронцовском дворце, Бахчисарайском дворце понравилось, прогулка была по Ялтинской набережной, увидели впервые шторм на море.
Ц
3 сен 2021
От экскурсии просто в восторге-программа интересная,насыщеннная,познавательная. За два дня много всего увидели.
p
29 авг 2021
O
26 авг 2021
Благодарим экскурсовода Екатерину. Было нам очень познавательно и интересно.
O
26 авг 2021
A
24 авг 2021

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