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10%
Авторский тур
3 дня
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Начало: Анапа или Новороссийск, 12:30
«Вы побываете на четырёх винодельнях и узнаете о технологиях создания тихих и игристых вин»
14 июня в 12:30
28 июня в 12:30
2990026 910₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Начало: Железнодорожный вокзал, Анапа
«"Ставя на вина свою фамилию, мы знаем, что тем самым лично отвечаем за каждую бутылку", - таков девиз семейной винодельни «Узунов», которую мы посетим»
Расписание: Сб в 7.00- вс в20. 00
Завтра в 20:00
15 июня в 07:00
22 000₽ за всё до 7 чел.
Авторский тур
4 дня
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Научиться разбираться в винах, пройти мастер-класс по сабражу и оказаться в море лаванды
Начало: Анапа, отель, 12:00
«В стоимость входят завтраки, гастрономические обеды на винодельнях и в ресторанах»
27 июня в 12:00
12 сен в 12:00
75 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 марта 2024Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды,
- ЕЕлена30 ноября 2023Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Винодельни»
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Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Винодельни" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 75 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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