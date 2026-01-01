Круиз в Антарктиду на мега-яхте класса люкс
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«Располагайтесь в своем роскошном люксе и познакомьтесь с удобствами мирового класса на вашей яхте Scenic Eclipse»
5 янв в 10:00
от €21 900 за человека
Круиз в Антарктиду на мега-яхте класса люкс L’Austral
Начало: Г. Буэнос-Айрес
16 янв в 10:00
от €21 700 за человека
-
7%
Новогодний круиз в Антарктиду
Начало: Г. Буэнос-Айрес
«Располагайтесь в своем роскошном люксе и познакомьтесь с удобствами мирового класса на вашей яхте Scenic Eclipse»
27 дек в 10:00
от €19 125
€20 640 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Антарктиде в категории «На яхте»
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