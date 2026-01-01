Одиссея по следам Жана-Батиста Шарко
Начало: Чили, Сантьяго
«В этом круизе вас также ждёт плавание на каяках, пешие прогулки или прогулки на снегоступах, погружение без скафандра, плавание в сухом костюме и участие в научной работе»
4 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от €24 210 за человека
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7%
Мир айсбергов и пингвинов. Круиз в Антарктиду
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«Пройдите на своем каяке лабиринтом айсбергов, среди пингвинов и китов»
28 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от $10 695
$11 440 за человека
Вся Антарктика в одном путешествии. Экспедиционный круиз
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
«Пройдите на своем каяке лабиринтом айсбергов, среди пингвинов и китов»
9 ноя в 10:00
7 янв в 10:00
от $19 795 за человека
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15%
Новогодний круиз в Антарктиду
Начало: Г. Буэнос-Айрес
27 дек в 10:00
от €19 125
€22 560 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Антарктиде в категории «Прогулки на каяках»
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