Горнолыжный тур в Хибины. Новогодние каникулы
Начало: Апатиты, Мурманская область
30 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 42 400 ₽ за человека
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«В нашем туре Вы получите удовольствие от катания на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» неподалеку от Кировска»
15 мар в 10:00
22 мар в 10:00
от 61 400 ₽ за человека
Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова
Посетить главные горнолыжные комплексы Мурманской области и полюбоваться Хибинами
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал), время зависит ...
«утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны»
24 ноя в 11:00
12 дек в 11:00
73 300 ₽ за человека
Самые популярные туры этой рубрики в Апатиты
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Апатиты в октябре 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 тура от 42 400 до 73 300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
