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играл в настолки по вечерам. Очень ответственно подходил к каждому дню тура. У него всегда были и еда, и вода, и лекарства. Ещё он носил с собой лодку на озёра, поэтому у нас была отличная возможность поплавать. Также у него был дрон, который снимал нас на видео с воздуха. Гостиница: простенькая, но все удобства были. Отдельное спасибо поварам, кормили вкусно, полезно и сытно. Маршрут: потрясающий! Были непростые подъемы, но осилить вполне реально. Какой-то специальной подготовки не потребовалось. Организация: всё чётко, проинформировали куда и во сколько приезжать, в день приезда привезли в гостиницу, в день отъезда привезли на вокзал, без опозданий