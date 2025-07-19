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Познавательные туры на природе в Апатиты

Найдено 6 туров в категории «Природа и пейзажи» в Апатиты, цены от 27 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Пешая
7 дней
1 отзыв
Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
«В поездке с нами вы сможете насладиться первозданной красотой северной природы, не жертвуя комфортом»
10 авг в 08:00
31 авг в 14:30
69 500 ₽ за человека
Хибины - Белое море
На снегоходах
6 дней
3 отзыва
Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Снегоходный маршрут через несколько горных перевалов»
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
Пешая
Джиппинг
На автобусе
9 дней
3 отзыва
Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«В заповеднике вы увидите знаменитую карельскую березу и посетите маленький, но уютный «Музей природы»»
1 авг в 10:00
12 авг в 10:00
175 250 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Умбе
7 дней
3 отзыва
Сплав на катамаранах по реке Умбе
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Откройте для себя уникальную природу Заполярья, отправившись в водное путешествие по реке Умба»
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
38 200 ₽ за человека
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Уникальный маршрут по реке Умба на Кольском полуострове. Насладитесь природой, вдали от городов и населенных пунктов
Начало: Г. Апатиты
«Красота северной природы открывается далеко не каждому, но тот, кто хоть однажды по-настоящему увидел Север, никогда не сможет забыть этот суровый, но, в то же время, трогательный край»
3 авг в 10:00
от 27 600 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
10 дней
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
«Одно можно сказать точно — пейзажи здесь умопомрачительные»
8 авг в 14:00
202 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    19 июля 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
    Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. ПроживаниеОрганизация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание
  • Г
    Галина
    16 июля 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
  • С
    Собенина
    22 июня 2025
    Сплав на катамаранах по реке Умбе
    Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
    Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
  • У
    Ульяна
    22 марта 2023
    Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
    Путешествие очень понравилось! По порядку: Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом,
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    играл в настолки по вечерам. Очень ответственно подходил к каждому дню тура. У него всегда были и еда, и вода, и лекарства. Ещё он носил с собой лодку на озёра, поэтому у нас была отличная возможность поплавать. Также у него был дрон, который снимал нас на видео с воздуха. Гостиница: простенькая, но все удобства были. Отдельное спасибо поварам, кормили вкусно, полезно и сытно. Маршрут: потрясающий! Были непростые подъемы, но осилить вполне реально. Какой-то специальной подготовки не потребовалось. Организация: всё чётко, проинформировали куда и во сколько приезжать, в день приезда привезли в гостиницу, в день отъезда привезли на вокзал, без опозданий

    Путешествие очень понравилось! По порядку:

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
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  3. Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
  4. Сплав на катамаранах по реке Умбе
  5. Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Сколько стоит тур в Апатиты в июле 2025
Сейчас в Апатиты в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 авторских туров от 27 600 до 202 400. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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