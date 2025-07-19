Треккинг-тур с комфортным проживанием: по Хибинам налегке
Ежедневно гулять по горам, любоваться озёрами и жить в долине среди вершин
Начало: На ж/д вокзале Хибин в 15:30, в аэропорту в 14:30
«В поездке с нами вы сможете насладиться первозданной красотой северной природы, не жертвуя комфортом»
10 авг в 08:00
31 авг в 14:30
69 500 ₽ за человека
Хибины - Белое море
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Снегоходный маршрут через несколько горных перевалов»
7 фев в 10:00
186 000 ₽ за человека
Трасса М-18. Экспедиция на край света: от Петрозаводска до Мурманска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«В заповеднике вы увидите знаменитую карельскую березу и посетите маленький, но уютный «Музей природы»»
1 авг в 10:00
12 авг в 10:00
175 250 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Умбе
Начало: Мурманская область, Апатиты
«Откройте для себя уникальную природу Заполярья, отправившись в водное путешествие по реке Умба»
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
38 200 ₽ за человека
Сплав по реке Умба с выходом в Белое море
Уникальный маршрут по реке Умба на Кольском полуострове. Насладитесь природой, вдали от городов и населенных пунктов
Начало: Г. Апатиты
«Красота северной природы открывается далеко не каждому, но тот, кто хоть однажды по-настоящему увидел Север, никогда не сможет забыть этот суровый, но, в то же время, трогательный край»
3 авг в 10:00
от 27 600 ₽ за человека
Удивительный Кольский: Сейдозеро, полуостров Средний и Териберка
Взойти на вершину Каскаснюнчорр, отправиться на морскую рыбалку и полюбоваться Ловозерской тундрой
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал или другая локац...
«Одно можно сказать точно — пейзажи здесь умопомрачительные»
8 авг в 14:00
202 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья19 июля 2025Организация тура замечательная, интересно и увлекательно для всех полов и возрастов, по уровню сложности также. Проживание комфортное, поддержка всегда на связи, непредвиденные трудности оперативно решаются. Гидам отдельный низкий поклон!
- ГГалина16 июля 2025Организаторы тура постарались, чтобы всё было хорошо и за это большое спасибо.
- ССобенина22 июня 2025Хотелось бы отдельно сказать большое спасибо нашему организатору. Всё чётко, понятно, доступно, доходчиво объяснялось: что? где? когда?
- УУльяна22 марта 2023Путешествие очень понравилось! По порядку: Гид - большой молодец: встретил, донёс рюкзак до машины. В гостинице всех познакомил друг с другом,
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты в категории «Природа и пейзажи»
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