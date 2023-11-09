Архангельск

Описание

Вы первый раз в Архангельске? Тогда эта обзорная экскурсия для вас. Вы познакомитесь с историей и современностью города Архангельска, узнаете, кто такие поморы и чем они живут сегодня. Вы увидите Гостиный Двор и Лютеранскую кирху, памятники Петру I и Михаилу Ломоносову, Северный (Арктический) федеральный университет, памятник тюленю и многие другие достопримечательности. Вы совершите прогулку по Набережной Северной Двины и проспекту Чумбарова-Лучинского, где собраны старинные деревянные дома и копии зданий IXX-XX веков, есть даже памятник северному сказочнику Степану Писахову. Пожмите ему «на счастье» руку и загадайте желание!