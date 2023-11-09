Архангельск - России первый порт

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт

Что вас ожидает:

  • Архангельск
  • Морской порт
  • Набережная Северной Двины
  • Гостиный Двор
  • Лютеранская кирха
  • Памятник Петру I
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вы первый раз в Архангельске? Тогда эта обзорная экскурсия для вас. Вы познакомитесь с историей и современностью города Архангельска, узнаете, кто такие поморы и чем они живут сегодня. Вы увидите Гостиный Двор и Лютеранскую кирху, памятники Петру I и Михаилу Ломоносову, Северный (Арктический) федеральный университет, памятник тюленю и многие другие достопримечательности. Вы совершите прогулку по Набережной Северной Двины и проспекту Чумбарова-Лучинского, где собраны старинные деревянные дома и копии зданий IXX-XX веков, есть даже памятник северному сказочнику Степану Писахову. Пожмите ему «на счастье» руку и загадайте желание!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота в 1:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
Обзорные
История и культура

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