Познакомиться с городом на обзорной прогулке и раскрыть любопытные детали о его судьбе

Архангельск — это уголок завораживающих северных красот, место, где начинается Арктика и откуда отправлялись первые арктические экспедиции.

На экскурсии по набережной и улочкам вы приглядитесь к архитектурным памятникам города.

Услышите о его богатой истории и торговом прошлом — и поймете, какое место он занимал в хронике всей России.
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску

Что вас ожидает

Пейзажи и памятники набережной

Начнется экскурсия на набережной Северной Двины. Здесь вы увидите самые интересные достопримечательности: памятник Петру I, лютеранскую церковь св. Екатерины и даже памятник тюленю-спасителю. У Северного морского музея раскроете любопытные факты об освоении Русского Севера, увлекательных открытиях и арктических экспедициях.
На мысе Пур-Наволок перед вами предстанет старый Гостиный двор. Вообразите, как еще три века назад тут шумела торговля — а гид расскажет, как проживали поморы и купцы в те годы, какую продукцию завозили в город и экспортировали за границу.

Прогулка по центру

Затем вы выйдете на площадь Ленина, осмотрите обелиск Севера, установленный в честь основания Северного края, узнаете о создании региона и уникальной таежной природе. Знакомство с торговой историей продолжится на Соловецком подворье: его старые хозяйственные постройки некогда принадлежали Соловецкому монастырю. Вы услышите о том, как монастырь получал доходы от солеварения и рыбного промысла, и проследите летопись подворья от конца XVI века до современности.

Атмосферный проспект Чумбарова-Лучинского

Гуляя по этому проспекту, вы перенесетесь во времена, когда каждый дом имел не просто порядковый номер, а собственное название! Улица встретит вас старинными усадьбами, сувенирными лавками, ресторанами и кафе. Кто раньше жил в Марфином доме, отчего на проспекте так много деревянных построек и почему на голове у памятника сказочнику Писахову сидит бронзовая чайка? Об этом и многом другом наш гид расскажет на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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