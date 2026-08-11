Архангельск — это уголок завораживающих северных красот, место, где начинается Арктика и откуда отправлялись первые арктические экспедиции. На экскурсии по набережной и улочкам вы приглядитесь к архитектурным памятникам города. Услышите о его богатой истории и торговом прошлом — и поймете, какое место он занимал в хронике всей России.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Пейзажи и памятники набережной

Начнется экскурсия на набережной Северной Двины. Здесь вы увидите самые интересные достопримечательности: памятник Петру I, лютеранскую церковь св. Екатерины и даже памятник тюленю-спасителю. У Северного морского музея раскроете любопытные факты об освоении Русского Севера, увлекательных открытиях и арктических экспедициях.

На мысе Пур-Наволок перед вами предстанет старый Гостиный двор. Вообразите, как еще три века назад тут шумела торговля — а гид расскажет, как проживали поморы и купцы в те годы, какую продукцию завозили в город и экспортировали за границу.

Прогулка по центру

Затем вы выйдете на площадь Ленина, осмотрите обелиск Севера, установленный в честь основания Северного края, узнаете о создании региона и уникальной таежной природе. Знакомство с торговой историей продолжится на Соловецком подворье: его старые хозяйственные постройки некогда принадлежали Соловецкому монастырю. Вы услышите о том, как монастырь получал доходы от солеварения и рыбного промысла, и проследите летопись подворья от конца XVI века до современности.

Атмосферный проспект Чумбарова-Лучинского

Гуляя по этому проспекту, вы перенесетесь во времена, когда каждый дом имел не просто порядковый номер, а собственное название! Улица встретит вас старинными усадьбами, сувенирными лавками, ресторанами и кафе. Кто раньше жил в Марфином доме, отчего на проспекте так много деревянных построек и почему на голове у памятника сказочнику Писахову сидит бронзовая чайка? Об этом и многом другом наш гид расскажет на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.