Познакомиться с городом на обзорной прогулке и раскрыть любопытные детали о его судьбе
Архангельск — это уголок завораживающих северных красот, место, где начинается Арктика и откуда отправлялись первые арктические экспедиции. На экскурсии по набережной и улочкам вы приглядитесь к архитектурным памятникам города.
Услышите о его богатой истории и торговом прошлом — и поймете, какое место он занимал в хронике всей России.
Начнется экскурсия на набережной Северной Двины. Здесь вы увидите самые интересные достопримечательности: памятник Петру I, лютеранскую церковь св. Екатерины и даже памятник тюленю-спасителю. У Северного морского музея раскроете любопытные факты об освоении Русского Севера, увлекательных открытиях и арктических экспедициях. На мысе Пур-Наволок перед вами предстанет старый Гостиный двор. Вообразите, как еще три века назад тут шумела торговля — а гид расскажет, как проживали поморы и купцы в те годы, какую продукцию завозили в город и экспортировали за границу.
Прогулка по центру
Затем вы выйдете на площадь Ленина, осмотрите обелиск Севера, установленный в честь основания Северного края, узнаете о создании региона и уникальной таежной природе. Знакомство с торговой историей продолжится на Соловецком подворье: его старые хозяйственные постройки некогда принадлежали Соловецкому монастырю. Вы услышите о том, как монастырь получал доходы от солеварения и рыбного промысла, и проследите летопись подворья от конца XVI века до современности.
Атмосферный проспект Чумбарова-Лучинского
Гуляя по этому проспекту, вы перенесетесь во времена, когда каждый дом имел не просто порядковый номер, а собственное название! Улица встретит вас старинными усадьбами, сувенирными лавками, ресторанами и кафе. Кто раньше жил в Марфином доме, отчего на проспекте так много деревянных построек и почему на голове у памятника сказочнику Писахову сидит бронзовая чайка? Об этом и многом другом наш гид расскажет на экскурсии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 24071 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
экскурсия понравилась, приятно было, что нам подарили карту и каталог достопримечательностей. интересно рассказали про историю города и местных собирателей и сочинителей сказок. обращаю внимание на пару моментов: 1. у экскурсовода местами не очень грамотная речь 2. на экскурсии было довольно много информации про современность, которая для нас была неинтересной
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Н
Надежда
Хороший маршрут! Интересные факты.
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Екатерина
Очень хорошая и познавательная экскурсия, информации много, но не перегружено и интересно подано и для детей (11-16 лет), и для взрослых.
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Наталья
Спасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию!!!
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Людмила
Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023 года. Елена сразу нас сориентировала что, как, куда и сколько. Чтобы не замёрзли, зашли в кафе выпить чайку, но экскурсия и рассказ продолжились и там. Информацию о городе получили. Маршрут не обременительный. Нам все понравилось. Спасибо большое ❤️
+1
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Екатерина
Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная девушка. С вечера позвонила, поинтересовалась, сообщила о погоде. Рассказ был интересным, содержательным. На все наши вопросы давала исчерпывающие ответы. Несмотря на метель и сугробы по колено, мы ломались очень довольны. Рекомендую.