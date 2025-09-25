читать дальше

побольше об истории города и отдельных достопримечательностей. Ещё было важно увлечь этим девятилетнего ребенка, переживающего, что мы уехали так далеко от дома. Марина прислушалась к нашим пожеланиям и организовала экскурсию наилучшим образом! Мы оба открыли для себя много нового, побывали во многих интересных местах и узнали их историю, задавали вопросы и получали на них ответы. В нашем случае ещё очень важно, что и ребенок заинтересовался, увлекся и перестал переживать. А вечером включил мультфильм по сказкам С. Писахова и сравнивал его с тем, что слышал и видел на экскурсии. И это замечательно!

Кроме этого Марина посоветовала нам места, которые стоит посетить, объяснила где можно найти интересующие нас вещи и сориентировала на местности.

Марина, спасибо огромное Вам за замечательную экскурсию!

Рекомендую!