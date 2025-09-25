Мои заказы

Архангельские были и небылицы

Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Ваше знакомство с Архангельском будет увлекательным и непринуждённым. В историческую правду я вплету народные сказания, чтобы раскрыть перед вами многогранность города. Покажу места, где стояла крепость и строился первый порт, проведу по старинным улицам и набережной, где любовался закатами А. Грин. Возможно, здесь он и придумал паруса цвета вечернего архангельского неба.
5
1 отзыв
Архангельские были и небылицы© Марина
Архангельские были и небылицы© Марина
Архангельские были и небылицы© Марина

Описание экскурсии

  • Пур-Наволок — место с красивым финно-угорским названием, на котором был построен город
  • Гостиные Дворы — центр первого морского торгового порта
  • Набережная Северной Двины и железнодорожный мост через реку
  • Территория некогда Ново-Холмогорской крепости, а ныне — Петровского парка
  • Новый Кафедральный собор на площади Профсоюзов и подворья старинных монастырей
  • Здание Северного арктического федерального университета
  • Площадь Ленина с его высоткой и обелиском «Север»
  • Площадь Мира и мемориал «Северянам — погибшим в годы ВОВ»

Вы узнаете:

  • что явилось причиной строительства на мысе Пур-Наволок города-крепости
  • почему Гостиные Дворы были построены в камне
  • зачем Пётр I приезжал в Архангельск
  • что помешало городу стать российским портом, торгующим с Европой
  • о чём мечтал в Архангельске А. Грин и как это связано с «Алыми парусами»
  • как город выжил в трудные годы ВОВ и чем помогал фронту
  • почему горожане так любят тюленей и что помнят о Северных конвоях

и многое другое!

Организационные детали

Между локациями перемещаемся на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Архангельске
Люблю Архангельск. Живу в городе много лет. Всегда интересовалась историей и культурой родного края, восхищалась необычайным потенциалом и колоритом Севера, а сейчас настало время, когда я могу и хочу применить свои знания и накопленный опыт рассказывая туристам о нём. Являюсь аттестованным гидом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталия
25 сен 2025
Сегодня были на экскурсии у Марины - впечатления только положительные! В Архангельск мы приехали впервые, и хоть и готовились к поездке, сориентироваться сразу было непросто. К тому же хотелось узнать
читать дальше

побольше об истории города и отдельных достопримечательностей. Ещё было важно увлечь этим девятилетнего ребенка, переживающего, что мы уехали так далеко от дома. Марина прислушалась к нашим пожеланиям и организовала экскурсию наилучшим образом! Мы оба открыли для себя много нового, побывали во многих интересных местах и узнали их историю, задавали вопросы и получали на них ответы. В нашем случае ещё очень важно, что и ребенок заинтересовался, увлекся и перестал переживать. А вечером включил мультфильм по сказкам С. Писахова и сравнивал его с тем, что слышал и видел на экскурсии. И это замечательно!
Кроме этого Марина посоветовала нам места, которые стоит посетить, объяснила где можно найти интересующие нас вещи и сориентировала на местности.
Марина, спасибо огромное Вам за замечательную экскурсию!
Рекомендую!

Входит в следующие категории Архангельска

Похожие экскурсии из Архангельска

Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск на авто
На машине
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Архангельску
Познакомьтесь с историей Архангельска, посетив его знаковые места. Вас ждут старинные храмы, набережная и памятник Петру I. Увлекательное путешествие по городу
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
На машине
6.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Архангельске