Ваше знакомство с Архангельском будет увлекательным и непринуждённым. В историческую правду я вплету народные сказания, чтобы раскрыть перед вами многогранность города. Покажу места, где стояла крепость и строился первый порт, проведу по старинным улицам и набережной, где любовался закатами А. Грин. Возможно, здесь он и придумал паруса цвета вечернего архангельского неба.
Описание экскурсии
- Пур-Наволок — место с красивым финно-угорским названием, на котором был построен город
- Гостиные Дворы — центр первого морского торгового порта
- Набережная Северной Двины и железнодорожный мост через реку
- Территория некогда Ново-Холмогорской крепости, а ныне — Петровского парка
- Новый Кафедральный собор на площади Профсоюзов и подворья старинных монастырей
- Здание Северного арктического федерального университета
- Площадь Ленина с его высоткой и обелиском «Север»
- Площадь Мира и мемориал «Северянам — погибшим в годы ВОВ»
Вы узнаете:
- что явилось причиной строительства на мысе Пур-Наволок города-крепости
- почему Гостиные Дворы были построены в камне
- зачем Пётр I приезжал в Архангельск
- что помешало городу стать российским портом, торгующим с Европой
- о чём мечтал в Архангельске А. Грин и как это связано с «Алыми парусами»
- как город выжил в трудные годы ВОВ и чем помогал фронту
- почему горожане так любят тюленей и что помнят о Северных конвоях
и многое другое!
Организационные детали
Между локациями перемещаемся на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваш гид в Архангельске
Люблю Архангельск. Живу в городе много лет. Всегда интересовалась историей и культурой родного края, восхищалась необычайным потенциалом и колоритом Севера, а сейчас настало время, когда я могу и хочу применить свои знания и накопленный опыт рассказывая туристам о нём. Являюсь аттестованным гидом.
Отзывы и рейтинг
5
Н
Наталия
25 сен 2025
Сегодня были на экскурсии у Марины - впечатления только положительные! В Архангельск мы приехали впервые, и хоть и готовились к поездке, сориентироваться сразу было непросто. К тому же хотелось узнать
