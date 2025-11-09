Тур с элементами экстрима! Такое путешествие вызовет бурю самых разных эмоций.
Описание экскурсииУНИКАЛЬНЫЙ тур с моментами экстрима,сидя на крыше вездехода,покорит Вас. Такое путешествие вызовет бурю самых разных эмоций. При пересечении болотных ям,огромных глубоких луж,дорог,заваленных буреломом,можно почувствовать себя настоящим покорителем дикой тайги. Важная информация: Тур предусматривает проживание на турбазе. В доме 4 отдельные комнаты, в каждой по 3 спальных места, окна в комнатах пластиковые, открываются, в любое время года можно проверить, летом установлены противомоскитные сетки. Постельное бельё выдается, а также полотенце и простыни для посещения бани. Кухня-столовая 6×20 метров с видом на озеро (10 м. до берега), большой стол, спутниковое ТВ (Триколор) 300 каналов, камин, кухонный гарнитур (вся необходимая посуда в достаточном количестве, 5 конфорок газовая плита с электроподжигом, духовой шкаф, микроволновая печь, электромясорубка). Электричество от генератора неограниченное время. Дом отапливается, в доме батареи отопления, рядом находится котельная. В котельной — туалет (унитаз) и раковина для умывания, а также душ. Душем можно пользоваться круглосуточно, установлен водонагреватель на 80 литров. В доме тоже круглосуточно горячая и холодная вода.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
- Проживание на базе отдыха
- Питание 4 х розовое
Место начала и завершения?
Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Тур предусматривает проживание на турбазе. В доме 4 отдельные комнаты, в каждой по 3 спальных места, окна в комнатах пластиковые, открываются, в любое время года можно проверить, летом установлены противомоскитные сетки. Постельное бельё выдается, а также полотенце и простыни для посещения бани
- Кухня-столовая 6×20 метров с видом на озеро (10 м до берега), большой стол, спутниковое ТВ (Триколор) 300 каналов, камин, кухонный гарнитур (вся необходимая посуда в достаточном количестве, 5 конфорок газовая плита с электроподжигом, духовой шкаф, микроволновая печь, электромясорубка)
- Электричество от генератора неограниченное время. Дом отапливается, в доме батареи отопления, рядом находится котельная. В котельной - туалет (унитаз) и раковина для умывания, а также душ. Душем можно пользоваться круглосуточно, установлен водонагреватель на 80 литров. В доме тоже круглосуточно горячая и холодная вода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
