При пересечении болотных ям, огромных глубоких луж, дорог, заваленных буреломом, можно почувствовать себя настоящим покорителем дикой тайги. Дорога на озеро Товское читать дальше на ГТСке — гусеничном транспортёре-снегоболотоходе! На 45 км никого, кроме необыкновенно красивой природы Русского Севера. Проедете по тайге, по болотам, по гатям, пересекать мелкие речки.



Это настоящее приключение и одно из самых ярких путешествий в жизни! По эмоциям сравнимо с полетом на вертолете над вулканами Камчатки и пуском ракеты на Байконуре. Вы будете ловить рыбу и ощущать полное единение с природой, а затем кушать всевозможные рыбные блюда из свежепойманной вами рыбы. Тур с элементами экстрима! Такое путешествие вызовет бурю самых разных эмоций.

Описание экскурсии УНИКАЛЬНЫЙ тур с моментами экстрима,сидя на крыше вездехода,покорит Вас. Такое путешествие вызовет бурю самых разных эмоций. При пересечении болотных ям,огромных глубоких луж,дорог,заваленных буреломом,можно почувствовать себя настоящим покорителем дикой тайги. Важная информация: Тур предусматривает проживание на турбазе. В доме 4 отдельные комнаты, в каждой по 3 спальных места, окна в комнатах пластиковые, открываются, в любое время года можно проверить, летом установлены противомоскитные сетки. Постельное бельё выдается, а также полотенце и простыни для посещения бани. Кухня-столовая 6×20 метров с видом на озеро (10 м. до берега), большой стол, спутниковое ТВ (Триколор) 300 каналов, камин, кухонный гарнитур (вся необходимая посуда в достаточном количестве, 5 конфорок газовая плита с электроподжигом, духовой шкаф, микроволновая печь, электромясорубка). Электричество от генератора неограниченное время. Дом отапливается, в доме батареи отопления, рядом находится котельная. В котельной — туалет (унитаз) и раковина для умывания, а также душ. Душем можно пользоваться круглосуточно, установлен водонагреватель на 80 литров. В доме тоже круглосуточно горячая и холодная вода.

