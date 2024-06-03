Групповые экскурсии Архангельска

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Архангельске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Кухня Севера в Архангельске: гастрономическое погружение для гурманов
Погрузитесь в мир северной кухни с экскурсией, где вас ждут уникальные блюда от лучшего шеф-повара Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 5 000 за человека
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
49 отзывов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000 за человека
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450 за человека
Деревянное зодчество Севера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
4 отзыва
Экскурсия в Архангельске: Деревянное зодчество Севера
Проведите время на свежем воздухе, наслаждаясь шедеврами деревянного зодчества. Посетите музей Малые Корелы и узнайте больше о народном искусстве
Начало: Центр города
Расписание: 14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00
14 июня в 14:45
21 июня в 14:45
3 000 за человека
Архангельск - России первый порт
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Архангельск - России первый порт: групповая экскурсия
Впервые в Архангельске? Погрузитесь в историю и современность города. Прогулка по набережной, памятники и Соломбала ждут вас
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 2 сентября, 16 сентября, 14 октября, 4 ноября с 11 до 13
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня. Очень понравилось.
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Всё отлично.
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая каша с томленой олениной
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    (без преувеличений), и корюшка, и треска, и зубатка, отдельная хвала мороженому с пудрой из белых грибов. Спасибо организаторам за прекрасно проведенное время. Накормили, напоили, многому научили.

    Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая
  • Е
    Елена
    23 марта 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Прекрасная однодневная поездка, все четко организовано, интересно, удобно, красиво. Экскурсоводы - сами увлеченные люди и увлекают туристов. Решили, что осенью приедем еще. Единственный минус - дорога, но эту проблему не в силах решить организаторам
  • В
    Василий
    11 марта 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Спасибо за хорошую организацию тура! До водопада и пещер не более двух километров. Везли на автобусе. А можно было проложить эко тропу.
    Спасибо за хорошую организацию тура!Спасибо за хорошую организацию тура!Спасибо за хорошую организацию тура!Спасибо за хорошую организацию тура!
  • I
    Irina
    26 февраля 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и сапоги (сапоги арендовала на
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    месте, их предостаточно на все размеры). По итогам выдают удостоверение спелеолога на память. Экскурсоводы по маршруту к водопаду и пещерам - местные жители, настоящие знатоки не только теоретического, но и практического материала. Особенно запомнился рассказ экскурсовода Олега. Рассказали и об истории появления пещер, и о местной флоре и фауне, ответили на вопросы. Перед спуском в пещеры провели подробный инструктаж по технике безопасности. Насколько я поняла, из Архангельска в Голубино ежедневно ходят автобусы в обе стороны (как минимум, 1 рейс туда и 1 рейс обратно). Голубино представляет собой современный туристический комплекс (отель, ресторан, бани, детские площадки) на берегу реки в лесу. Можно бесплатно получить и отправить открытку с турбазы. Понравилось чаепитие с ягодным пирогом в местном ресторане и сытный комплексный обед, которые входили в стоимость тура. Из Голубино стартуют экскурсии по окрестностям, все очень близко. Летом есть еще байдарочные туры и более разнообразные пешие маршруты. Хотелось бы там остаться побольше, нежели на один день. На стойке регистрации весит расписание экскурсий на целый день, часть из них водит в предлагаемый турпакет. Время распланировано оптимально, нет больших зазоров между этапами программы, но есть время отдохнуть за чаепитием и обедом. Посетили пещеру «Певческая эстрада», там вполне комфортно передвигаться, на корточках пришлось переходить только один небольшой участок маршрута с низкими сводами. Двигались частично по руслу реки, чтобы не промочить ноги сапоги нужны высокие (именно такие можно арендовать). Глубина - не более 30 см. Видели в пещере 2 летучие мыши, ледяные сталактиты и сталагмиты. Как и говорят, дорога длинная. В одну сторону около 3,5 часов. Дорогая непростая, не в очень хорошем состоянии. Туристическое обслуживание начинается уже на базе. В автобусе нет сопровождающих, только водитель (ничего особо примечательного по пути в окна не видно). По приезду на турбазу он показывает, куда пойти, чтобы зарегистрировать и получить программу дня. В пути на базу делают одну санитарную остановку, где можно купить вкусную местную выпечку.

    Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками иНереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками иНереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками иНереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками иНереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками иНереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и
  • Н
    Наталья
    5 января 2024
    Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
    Музей Северодвинска понравился, гид отлично рассказывала,интересно. Переезд на море-ок. Нам было маловато времени на море, получилось, что нам выделили только
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    30 мин. Прям бегом. Хотелось погулять там подольше, даже несмотря на сильный мороз. Сопровождающий гид-в общем неплохо, но хотелось бы побольше услышать от нее, прям совсем скромненько.

  • В
    Вера
    15 октября 2023
    Деревянное зодчество Севера
    Экскурсия хорошая, экскурсовод Елена Михайловна замечательный! Очень хотелось бы посмотреть весь комплекс Малые карелы, но было мало времени и очень плохая погода. Нужно ехать на эту экскурсию летом.
  • М
    Мария
    18 сентября 2023
    Деревянное зодчество Севера
    Экскурсия очень понравилась. Все три экскурсовода очень увлекательно и интересно рассказывали, водитель ехал быстро и аккуратно, все было вовремя, все
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    очень вежливые, группа прекрасная. Но нас присоединили к уже собранной группе, из-за чего достались неудобные места в конце автобуса, и нас сильно укачало. Изначально в страничке экскурсии на сайте Sputnik об этом не предупреждали.

  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Красоты Пинежья
    Все понравилось кроме бездорожья. Это ужасно! Из четырех часов в одну сторону, от силы минут 50 мы ехали по асфальту! Тут ничего от укачивания не поможет.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Групповые»

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  1. Кухня Севера: гастрономическое погружение
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  4. Деревянное зодчество Севера
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  2. Северная Двина
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  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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