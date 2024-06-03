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Мини-группа
2 часа
Кухня Севера в Архангельске: гастрономическое погружение для гурманов
Погрузитесь в мир северной кухни с экскурсией, где вас ждут уникальные блюда от лучшего шеф-повара Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 5 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в Архангельске: Деревянное зодчество Севера
Проведите время на свежем воздухе, наслаждаясь шедеврами деревянного зодчества. Посетите музей Малые Корелы и узнайте больше о народном искусстве
Начало: Центр города
Расписание: 14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00
14 июня в 14:45
21 июня в 14:45
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Архангельск - России первый порт: групповая экскурсия
Впервые в Архангельске? Погрузитесь в историю и современность города. Прогулка по набережной, памятники и Соломбала ждут вас
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 2 сентября, 16 сентября, 14 октября, 4 ноября с 11 до 13
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня. Очень понравилось.
- ААлексей31 мая 2024Всё отлично.
- ИИрина19 мая 2024Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая каша с томленой олениной
- ЕЕлена23 марта 2024Прекрасная однодневная поездка, все четко организовано, интересно, удобно, красиво. Экскурсоводы - сами увлеченные люди и увлекают туристов. Решили, что осенью приедем еще. Единственный минус - дорога, но эту проблему не в силах решить организаторам
- ВВасилий11 марта 2024Спасибо за хорошую организацию тура! До водопада и пещер не более двух километров. Везли на автобусе. А можно было проложить эко тропу.
- IIrina26 февраля 2024Нереально красивые пещеры. Радует, что можно почувствовать себя начинающим спелеологом - примерить каски с фонариками и сапоги (сапоги арендовала на
- ННаталья5 января 2024Музей Северодвинска понравился, гид отлично рассказывала,интересно. Переезд на море-ок. Нам было маловато времени на море, получилось, что нам выделили только
- ВВера15 октября 2023Экскурсия хорошая, экскурсовод Елена Михайловна замечательный! Очень хотелось бы посмотреть весь комплекс Малые карелы, но было мало времени и очень плохая погода. Нужно ехать на эту экскурсию летом.
- ММария18 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Все три экскурсовода очень увлекательно и интересно рассказывали, водитель ехал быстро и аккуратно, все было вовремя, все
- ООльга21 августа 2023Красоты ПинежьяВсе понравилось кроме бездорожья. Это ужасно! Из четырех часов в одну сторону, от силы минут 50 мы ехали по асфальту! Тут ничего от укачивания не поможет.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Групповые»
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