Архангельск, основанный в 1584 году, является колыбелью отечественного флота и первыми морскими воротами России.



Обзорная экскурсия позволит вам познакомиться с историей и современностью этого удивительного города.



Вы узнаете тайну его имени, прогуляетесь по широкой набережной Северной Двины, протяженностью более 7 км, и вспомните судьбы великих людей северной земли. Маршрут экскурсии обсуждается заранее, учитывая пожелания участников

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Архангельска - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. В сентябре и мае также приятно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Архангельск превращается в снежную сказку, что может быть интересно для любителей зимних пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.