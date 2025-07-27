Архангельск, основанный в 1584 году, является колыбелью отечественного флота и первыми морскими воротами России.
Обзорная экскурсия позволит вам познакомиться с историей и современностью этого удивительного города.
Вы узнаете тайну его имени, прогуляетесь по широкой набережной Северной Двины, протяженностью более 7 км, и вспомните судьбы великих людей северной земли. Маршрут экскурсии обсуждается заранее, учитывая пожелания участников
Обзорная экскурсия позволит вам познакомиться с историей и современностью этого удивительного города.
Вы узнаете тайну его имени, прогуляетесь по широкой набережной Северной Двины, протяженностью более 7 км, и вспомните судьбы великих людей северной земли. Маршрут экскурсии обсуждается заранее, учитывая пожелания участников
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история города
- 🚶♂️ Прогулка по набережной
- 📜 Интересные факты и легенды
- 🏛️ Знакомство с архитектурой
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Архангельска - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. В сентябре и мае также приятно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Архангельск превращается в снежную сказку, что может быть интересно для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Набережная Северной Двины
Описание экскурсииСтаринный русский город основан в 1584 году на высоком берегу Северной Двины, близ впадения ее в Белое море. Архангельск – первые морские ворота страны, колыбель отечественного флота. В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с историей и современностью города, узнать тайну значения его имени, прогуляться по широкой набережной Северной Двины, протяженность которой составляет более 7 км, вспомнить историю города воинской славы, узнать о судьбах великих людей северной земли. Важная информация: Маршрут экскурсии обговаривается заранее в зависимости от пожеланий участников.
Удобное время без ограничений, обязательно предварительное согласованию сторон.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Пешеходный проспект Чубмарова-Лучинского
- Набережная Северной Двины
- Красная пристать
- Петровский парк (Памятник Петру Великому, Беседка Александра Грина)
- Петровский сквер
- Гостиные дворы
- Площадь Мира (вечный огонь, памятник гренландскому тюленю, памятник северным арктическим конвоям)
- Кирха
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Архангелск, Площадь Ленина, д. 4
Завершение: Г. Архангельск, Карла Маркса, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Удобное время без ограничений, обязательно предварительное согласованию сторон.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 июл 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия, нешаблонная и незатянутая. Ольга - приятный и интересный гид и собеседник. Подсказала нам интересные места с аутентичной кухней. А также благодаря ее рекомендации провели прекрасный вечер в джаз клубе Тима Дорофеева. Нам всё очень понравилось. Однозначно рекомендуем!
Входит в следующие категории Архангельска
Похожие экскурсии из Архангельска
Индивидуальная
до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
29 авг в 18:30
30 авг в 18:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая экскурсия по Архангельску
Архангельск - колыбель российского флота и культурная столица Русского Севера. Узнайте о первых судоверфях и знаменитых личностях края
Начало: В районе улицы Садовая
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.