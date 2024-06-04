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погода встретила нас сильнейшим ветром со снегом, это не помешало нам проникнуться историей развития города от Ивана Грозного до настоящего времени. Алексей показал нам все значимые здания и достопримечательности, рассказал о происходивших в Архангельске событиях о их связи с историей России, рассказал о великих людях, живших и работавших в Архангельске! Все следующие дни, проведенные в Архангельске, мы уже ходили по городу со знанием дела, вспоминая все, что узнали от Алексея. Также мы посетили все рекомендованные Алексеем музеи и рестораны. Эта экскурсия помогла о многом задуматься. Благодарю от всей души! Удачи во всех начинаниях и продолжениях! Развития этому великому городу! Безусловно рекомендую Алексея, как прекрасного и интересного рассказчика, собеседника, историка!