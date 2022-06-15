1 день

Обзорная экскурсия, краеведческий музей, набережная Северной Двины, проспект Чумбарова-Лучинского

11:30-12:00 – Встреча с гидом в аэропорту Архангельска. Трансфер в город. Свободное время на завтрак.

13:30 Встреча с гидом у главного входа ж/д вокзала г. Архангельска.

ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ!

Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа и ж/д билетов по невозвратному тарифу до момента гарантированного набора группы!

Заселение в гостиницу.

Обед в ресторане с блюдами поморской кухни в особенном прочтении от шеф-повара из свежевыловленных даров Белого моря*.

В меню: закуска "Поморские трескоеды" – паштет из трески на картофельном хлебе, наваристая солянка "Беломорье" из нескольких сортов благородной беломорской рыбы, а главное блюдо – скумбрия с кремом из цветной капусты и соусом из копчёного угря.

Внимание! Представленные блюда могут быть заменены в меню на аналогичные по инициативе ресторана.

Обзорная экскурсия по городу Архангельску.

Архангельск – старинный город на берегу красавицы Северной Двины, сочетающий в себе традиционные черты российского областного центра и неповторимое очарование Русского Севера.

Это опорный стратегический пункт страны в Арктике, центр освоения развития Северного морского пути.

Экскурсия познакомит вас с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями:

мысом Пур-Наволок,

местом основания города;

ансамблем Гостиных дворов XVII века, поражающих современников своей мощью и красотой;

Памятником Петру I и М. В. Ломоносову;

Красной пристанью, откуда отправлялись северные экспедиции;

Памятниками воинской славы Архангельска.

Архангельские Гостиные Дворы. Посещение краеведческого музея*.

Это один из старейших музеев России, экспозиции которого отражает всю самобытность поморского края.

Здесь вы сможете увидеть и узнать:

деревянный крест, вырубленный лично императором Петром;

подлинные предметы с первой арктической зимовки Виллема Баренца в 1598 году;

на каких суденышках поморы покоряли северные моря, как они обрабатывали дерево и варили соль;

полюбоваться причудливой резьбой по холмогорской кости и архангельским лицевым шитьем;

рассмотреть поражающие тонкостью работы и точностью воспроизведения макеты от шхун викингов и яхты «Святой Петр» до пароходов.

Также здесь можно «оказаться» на дрейфующей арктической станции, увидеть навигационные приборы и единственное средство связи, соединявшее полярников с Большой Землей.

Прогулка по набережной Северной Двины.

На протяжении всей истории Архангельска набережная Северной Двины была не только главной улицей, но и фасадом, лицом Архангельска.

В начале каждой улицы, стояла церковь, которая давала ей свое имя – Успенская, Благовещенская, Воскресенская.

Вертикали храмов и колоколен формировали неповторимый силуэт города со стороны реки.

Среди сохранившихся – Троицкий храм, лютеранская кирха св. Екатерины, в которой сейчас расположена Поморская государственная филармония, вновь отстроенная Успенская церковь.

С набережной открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота.

Пешеходная экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского.

Колорит времени передает проспект Чумбарова-Лучинского – своеобразный музей под открытым небом, где представлены традиционные архангельские дома.

В начале 80-х годов прошлого века родилась идея – собрать в одном месте все типы домов, встречавшихся в застройке начала XX века и создать из них улицу, которая напоминала бы о том, как выглядел деревянный Архангельск 100 лет назад: – невысокие – в один-два, редко в три этажа – дома фасадами стояли у самой кромки тротуара.

Имели обычно два входа, лестница на второй этаж располагалась в пристройке под плавно изогнутой крышей – это был местный архитектурный прием, который придавал домам своеобразный вид.

Возвращение в гостиницу.

* По желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура.