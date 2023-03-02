1 день

Прибытие в Архангельск. Экскурсия по городу. Музей «Малые Корелы». Мастер-классом по росписи козули

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельск.

Трансфер в гостиницу (за доп. плату).

Вещи оставляем в багажной комнате гостиницы.

10:00 – 11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте-основании Архангельска.

В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом.

Обед в лучших традициях поморской кухни.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Пешеходная экскурсия по «Северному Арбату».

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского – это путешествие во времена, когда у каждого дома было свое имя, а не просто порядковый номер.

Исторический экскурс продолжится мастер-классом по росписи традиционной поморской козули в мастерской музея «Архангельский пряник» (за дополнительную плату).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Самостоятельное знакомство с городом.

Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.