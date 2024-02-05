Новогодний гранд-тур в Поморье

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
За 6 дней тура мы посмотрим самые интересные места Русского Севера! Отправимся на родину великого ученого М. В. Ломоносова и полюбуемся знаменитой Двинской набережной, на которой сосредоточена вся старинная историческая застройка Архангельска.

Попав в Малые Корелы, окажемся в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

А еще самостоятельно соберем интерактивную модель атомной подводной лодки проекта 971 в Музейной субмарине. Стоимость тура без проживания — от 42 500 руб. /чел.Стоимость тура с проживанием — от 49 500 руб. /чел.
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Новогодний гранд-тур в Поморье
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Музей «Малые Корелы»
Музей «Малые Корелы»
Побываем в одном из крупнейших в России музее деревянного зодчества под открытым небом
Таинство северного пряника
Таинство северного пряника
Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – «козули»
Сказка северных пещер
Сказка северных пещер
Нам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Архангельску, «Архангельские Гостиные Дворы»

Рекомендуемое прибытие в Архангельск до 10:00.

Самостоятельное прибытие в отель.

Расчетный час 14:00, раннее заселение за доп. плату или вещи в камеру хранения.

10:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания с табличкой «Новогодний гранд-тур».

11:00 Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».

Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.

Обед в кафе.

15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».

Архангельский краеведческий музей — один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.

В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.

Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад Гостиные дворы по-прежнему являются символом города.

Окончание экскурсионной программы после 17:00.

Свободное время.

18:50 Приветственный ужин в ресторане Архангельска.

Обзорная экскурсия по Архангельску, «Архангельские Гостиные Дворы»Обзорная экскурсия по Архангельску, «Архангельские Гостиные Дворы»Обзорная экскурсия по Архангельску, «Архангельские Гостиные Дворы»Обзорная экскурсия по Архангельску, «Архангельские Гостиные Дворы»
2 день

Экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова», мастер-класс резьбы по кости

Завтрак в отеле.

09:00 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».

Путешествие на родину великого ученого, «универсального» человека Михаила Васильевича Ломоносова.

В рамках экскурсии мы посетим древние Холмогоры — землю с богатейшей историей и культурой, территорию древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.

Побываем у Спасо-Преображенского собора, увидим «детище» архиепископа Афанасия — колокольню-обсерваторию, узнаем печальную историю Брауншвейгского императорского семейства и российского «человека в железной маске».

Отправимся по ледовой переправе в село Ломоносово, которое находится на Курострове недалеко от села Холмогоры, где познакомимся с селом, посетим историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова.

На мастер-класс резьбы по кости узнаем секреты этого удивительного промысла и попробуем себя в роли костореза, создав памятное украшение собственными руками.

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 17:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова», мастер-класс резьбы по костиЭкскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова», мастер-класс резьбы по костиЭкскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова», мастер-класс резьбы по костиЭкскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова», мастер-класс резьбы по кости
3 день

Северодвинск, интерактивная программа "Музейная субмарина", Музей художественного освоения Арктики, мастер-класс по росписи "козули"

Завтрак в отеле.

09:00 Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

Обзорная экскурсия по Северодвинску. Северодвинск— второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.

С историей подводного флота России туристы познакомятся в ходе экскурсии по городу, а в краеведческом музее смогут «собрать атомную подводную лодку».

Интерактивная программа «Музейная субмарина» —это интерактивные экспонаты «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».

Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки проекта 971.

Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры на живописное побережье.

Южный берег Арктики, вековые сосны на бескрайних белых просторах и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

15:00 Посещение музейно-выставочного комплекса «Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова», где представлены картины Александра Борисова — первого художника Арктики, который писал арктические пейзажи с натуры.

Борисов — живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи. В начале ХХ века выставки картин Борисова пользовались огромным успехом.

Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми Александр Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки.

Пешеходная экскурсия «Заповедная улица».

Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома своя уникальная история!

Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника — «козули».

Название традиционного пряника «козуля» произошло от поморского слова, обозначающего «завиток», «змейка».

«Архангельская козуля» — плоская, из пряничного теста, с сахарной белой и цветной глазурью.

Когда-то пряничники в Архангельске начинали печь козули за два месяца до Рождества в формах, сделанных из железа, а в декабре их расписывали нарядными сахарами. Козули дарили детям и использовали как украшение, а рецепты передавали из поколения в поколение

Окончание экскурсионной программы после 17:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Северодвинск, интерактивная программа "Музейная субмарина", Музей художественного освоения Арктики, мастер-класс по росписи "козули"Северодвинск, интерактивная программа "Музейная субмарина", Музей художественного освоения Арктики, мастер-класс по росписи "козули"Северодвинск, интерактивная программа "Музейная субмарина", Музей художественного освоения Арктики, мастер-класс по росписи "козули"Северодвинск, интерактивная программа "Музейная субмарина", Музей художественного освоения Арктики, мастер-класс по росписи "козули"
4 день

Экскурсия «Корабельная Соломбала», Северный морской музей

Завтрак в отеле.

09:00 Экскурсия «Корабельная Соломбала».

Вы отправитесь в плавание по океану корабельной информации, погрузитесь в пучину плотницких навыков и получите море положительных эмоций!

Соломбала всегда отличалась от Архангельска своей самобытностью и особенным поморским укладом.

Соломбала — колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, место, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» — промысловое поморское судно.

На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.

Экскурсия в Северный морской музей — единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля.

Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.

В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания.

Особое место занимает история северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.

А какой же морской музей без моделей судов! Их здесь более двух десятков — от моделей трехмачтовых парусников XVII века — до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов.

В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.

Обед в кафе.

Беломорская вечерка с творческим народным коллективом.

Знакомство с поморской культурой: северные традиции, игры, песни и хороводы.

Окончание экскурсионной программы после 17:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия «Корабельная Соломбала», Северный морской музейЭкскурсия «Корабельная Соломбала», Северный морской музейЭкскурсия «Корабельная Соломбала», Северный морской музейЭкскурсия «Корабельная Соломбала», Северный морской музей
5 день

Пинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

07:30 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» — незабываемые впечатления на всю жизнь!

Время в пути в одну сторону 4 часа.

Настоящее зимнее путешествие на Пинежье заповедное! В край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.

Пинежские пещеры — уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.

Кажется, что сама Матушка Зима взмахнула своим волшебным посохом и создала это ледяное великолепие…

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).

Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!

Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так потому, что его воды использовали монахи Красногорского монастыря.

Водопад — удивительное творение природы, вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!

Выезд на Красную горку к Красногорскому Богородицкому монастырю (недействующий).

Поднявшись на гору, путешественникам открывается величественная, захватывающая дух панорама на Пинежье.

Вас ждет увлекательный рассказ о Красной горке, которая несколько веков назад называлась Черной, из-за гористой местности и окружавших ее мрачных лесов, и необычная история основания здесь в XVII веке монастыря, известного своими чудодейственными иконами, и тем, что в начале XVIII века его часто посещал, сосланный на Пинегу князь Голицын, похороненный, согласно своему завещанию, в монастыре.

Обед в кафе в середине программы.

16:00 Выезд в Архангельск. Время в пути в одну сторону 4 часа.

Окончание экскурсионной программы после 20:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Пинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырьПинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырьПинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырьПинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырь
6 день

Экскурсия в "Малые Корелы", программа "Святки в северной деревне"

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения

09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы — один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсионная программа «Святки в северной деревне».

Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодние».

Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 14:00.

Обед в кафе.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.

Экскурсия в "Малые Корелы", программа "Святки в северной деревне"Экскурсия в "Малые Корелы", программа "Святки в северной деревне"Экскурсия в "Малые Корелы", программа "Святки в северной деревне"

Проживание

Стоимость тура на 1 человека без размещения — 42 500 руб. Ребенок до 16 лет — 40 500 руб.

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб.

Гостиница «Пур-Наволок» 4*Гостиница «Столица Поморья» 3*
Номер «стандарт»57 50049 500
Дети до 16 лет на основном месте55 50047 500
Доп. место (раскладушка)51 500
Дети до 16 лет на доп. месте (раскладушка)49 500

Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья» 3

5 ночей

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3Отель «Столица Поморья» 3

Отель «Пур-Наволок» 4

5 ночей

Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.

В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.

Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.

За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.

Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.

Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4Отель «Пур-Наволок» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе:5 завтраков в отеле6 обедов1 ужин
  • 5 завтраков в отеле
  • 6 обедов
  • 1 ужин
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Трансфер
  • Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Возможен ли трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала?

Стоимость индивидуального трансфера до 4 человек на легковом автомобиле:

  • трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина;
  • трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1 500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1 500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2 500 руб. /машина;
  • трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3 000 руб. /машина.

Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек необходимо уточнять при бронировании.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое питание в туре?

В стоимость тура включено питание: 5 завтраков в отеле, 6 обедов, 1 ужин.

Предоставляется комплексное питание.

Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
5 фев 2024
Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
Л
11 янв 2024
Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья.
Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста и уровня подготовленности.
Нам несказанно повезло с гидами.
Наш основной гид - Марина Титова, коллеги Марины в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова, в Северном морском музее - не просто профессионалы с большой буквы, но люди, любящие свое дело и свой родной край.
Думаю, благодаря прежде всего Марине, наше путешествие удалось и оставило самые приятные впечатления.
Наличие правильной теплой теплой одежды и обуви также добавит хорошего настроения и позволит почувствовать и полюбить русский север.
Ну, а о некоторых шероховатостях по питанию организаторы знают и наверняка примут это во внимание.
Тур интересный. Рекомендую.
Д
27 мар 2023
Потрясающее путешествие в зимнюю сказку Русского Севера!
В туре "Гранд-тур Поморье" с умом составлена программа на каждый день: вы получите массу новых интересных впечатлений о достопримечательностях, погуляете и полюбуетесь красивейшей природой и архитектурой Русского Севера, но не успеете замерзнуть даже если на улице будет -25°-30°. Вечером всегда остается свободное время, которое можно провести по своему усмотрению. Гиды всегда готовы ответить на любые вопросы - рассказывают много интересной информации про историю, быт и слвременные реалии данного региона, про традиции, поверья и легенды. Сотрудники турфирмы всегда готовы помочь при возникновении любых проблем. Очень понравилась поездка, хочется вернуться в Архангельсую область еще и познокомиться поближе с этим прекрасным суровым краем

Тур входит в следующие категории Архангельска

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