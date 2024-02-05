1 день

Обзорная экскурсия по Архангельску, «Архангельские Гостиные Дворы»

Рекомендуемое прибытие в Архангельск до 10:00.

Самостоятельное прибытие в отель.

Расчетный час 14:00, раннее заселение за доп. плату или вещи в камеру хранения.

10:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания с табличкой «Новогодний гранд-тур».

11:00 Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».

Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.

На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».

Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.

Обед в кафе.

15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».

Архангельский краеведческий музей — один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.

Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.

В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.

Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад Гостиные дворы по-прежнему являются символом города.

Окончание экскурсионной программы после 17:00.

Свободное время.

18:50 Приветственный ужин в ресторане Архангельска.