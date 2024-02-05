Попав в Малые Корелы, окажемся в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
А еще самостоятельно соберем интерактивную модель атомной подводной лодки проекта 971 в Музейной субмарине. Стоимость тура без проживания — от 42 500 руб. /чел.Стоимость тура с проживанием — от 49 500 руб. /чел.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Архангельску, «Архангельские Гостиные Дворы»
Рекомендуемое прибытие в Архангельск до 10:00.
Самостоятельное прибытие в отель.
Расчетный час 14:00, раннее заселение за доп. плату или вещи в камеру хранения.
10:45 Встреча с гидом в холле отеля проживания с табличкой «Новогодний гранд-тур».
11:00 Обзорная экскурсия «Архангельск — столица Поморья».
Архангельск — город с красивым названием, первый морской торговый порт России, основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного.
На берегу Северной Двины на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок» вы узнаете о том, почему именно здесь был заложен город и как он получил свое название, познакомитесь с многовековой историей: с временами, когда здесь кипела бойкая торговля, Петром I была основана первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль «Святой Павел».
Услышите о знаменитых людях, об арктических экспедициях, первые из которых отправлялись от пристаней Архангельска, о достопримечательностях, расположенных вдоль Набережной Северной Двины.
Обед в кафе.
15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».
Архангельский краеведческий музей — один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.
Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.
В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.
Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад Гостиные дворы по-прежнему являются символом города.
Окончание экскурсионной программы после 17:00.
Свободное время.
18:50 Приветственный ужин в ресторане Архангельска.
Экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова», мастер-класс резьбы по кости
Завтрак в отеле.
09:00 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».
Путешествие на родину великого ученого, «универсального» человека Михаила Васильевича Ломоносова.
В рамках экскурсии мы посетим древние Холмогоры — землю с богатейшей историей и культурой, территорию древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.
Побываем у Спасо-Преображенского собора, увидим «детище» архиепископа Афанасия — колокольню-обсерваторию, узнаем печальную историю Брауншвейгского императорского семейства и российского «человека в железной маске».
Отправимся по ледовой переправе в село Ломоносово, которое находится на Курострове недалеко от села Холмогоры, где познакомимся с селом, посетим историко-мемориальный музей М. В. Ломоносова.
На мастер-класс резьбы по кости узнаем секреты этого удивительного промысла и попробуем себя в роли костореза, создав памятное украшение собственными руками.
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 17:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Северодвинск, интерактивная программа "Музейная субмарина", Музей художественного освоения Арктики, мастер-класс по росписи "козули"
Завтрак в отеле.
09:00 Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
Обзорная экскурсия по Северодвинску. Северодвинск— второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.
С историей подводного флота России туристы познакомятся в ходе экскурсии по городу, а в краеведческом музее смогут «собрать атомную подводную лодку».
Интерактивная программа «Музейная субмарина» —это интерактивные экспонаты «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».
Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки проекта 971.
Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Переезд на берег Белого моря на остров Ягры на живописное побережье.
Южный берег Арктики, вековые сосны на бескрайних белых просторах и ледяные торосы Белого моря никого не оставят равнодушным.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
15:00 Посещение музейно-выставочного комплекса «Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова», где представлены картины Александра Борисова — первого художника Арктики, который писал арктические пейзажи с натуры.
Борисов — живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи. В начале ХХ века выставки картин Борисова пользовались огромным успехом.
Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми Александр Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки.
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица».
Пешеходная экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома своя уникальная история!
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника — «козули».
Название традиционного пряника «козуля» произошло от поморского слова, обозначающего «завиток», «змейка».
«Архангельская козуля» — плоская, из пряничного теста, с сахарной белой и цветной глазурью.
Когда-то пряничники в Архангельске начинали печь козули за два месяца до Рождества в формах, сделанных из железа, а в декабре их расписывали нарядными сахарами. Козули дарили детям и использовали как украшение, а рецепты передавали из поколения в поколение
Окончание экскурсионной программы после 17:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия «Корабельная Соломбала», Северный морской музей
Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия «Корабельная Соломбала».
Вы отправитесь в плавание по океану корабельной информации, погрузитесь в пучину плотницких навыков и получите море положительных эмоций!
Соломбала всегда отличалась от Архангельска своей самобытностью и особенным поморским укладом.
Соломбала — колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, место, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» — промысловое поморское судно.
На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.
Экскурсия в Северный морской музей — единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля.
Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.
В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания.
Особое место занимает история северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.
А какой же морской музей без моделей судов! Их здесь более двух десятков — от моделей трехмачтовых парусников XVII века — до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов.
В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.
Обед в кафе.
Беломорская вечерка с творческим народным коллективом.
Знакомство с поморской культурой: северные традиции, игры, песни и хороводы.
Окончание экскурсионной программы после 17:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Пинежье, пещеры, Красногорский Богородицкий мужской монастырь
Завтрак в отеле.
07:30 Загородная экскурсия «Сказка северных пещер» — незабываемые впечатления на всю жизнь!
Время в пути в одну сторону 4 часа.
Настоящее зимнее путешествие на Пинежье заповедное! В край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.
Пинежские пещеры — уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.
Кажется, что сама Матушка Зима взмахнула своим волшебным посохом и создала это ледяное великолепие…
Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).
Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!
Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так потому, что его воды использовали монахи Красногорского монастыря.
Водопад — удивительное творение природы, вода в нем всегда одинаковой температуры 2-4 градуса и не замерзает даже в самый лютый мороз!
Выезд на Красную горку к Красногорскому Богородицкому монастырю (недействующий).
Поднявшись на гору, путешественникам открывается величественная, захватывающая дух панорама на Пинежье.
Вас ждет увлекательный рассказ о Красной горке, которая несколько веков назад называлась Черной, из-за гористой местности и окружавших ее мрачных лесов, и необычная история основания здесь в XVII веке монастыря, известного своими чудодейственными иконами, и тем, что в начале XVIII века его часто посещал, сосланный на Пинегу князь Голицын, похороненный, согласно своему завещанию, в монастыре.
Обед в кафе в середине программы.
16:00 Выезд в Архангельск. Время в пути в одну сторону 4 часа.
Окончание экскурсионной программы после 20:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия в "Малые Корелы", программа "Святки в северной деревне"
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения
09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Малые Корелы — один из крупнейших в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья в окружении зимнего северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсионная программа «Святки в северной деревне».
Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в гуляниях «Поморское новогодние».
Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 14:00.
Обед в кафе.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека без размещения — 42 500 руб. Ребенок до 16 лет — 40 500 руб.
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб.
|Гостиница «Пур-Наволок» 4*
|Гостиница «Столица Поморья» 3*
|Номер «стандарт»
|57 500
|49 500
|Дети до 16 лет на основном месте
|55 500
|47 500
|Доп. место (раскладушка)
|51 500
|—
|Дети до 16 лет на доп. месте (раскладушка)
|49 500
|—
Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья» 3
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Отель «Пур-Наволок» 4
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе:5 завтраков в отеле6 обедов1 ужин
- 5 завтраков в отеле
- 6 обедов
- 1 ужин
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Трансфер
- Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3 часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер рекомендуется теплая, удобная, непромокаемая одежда и обувь.
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Возможен ли трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала?
Стоимость индивидуального трансфера до 4 человек на легковом автомобиле:
- трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина;
- трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1 500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1 500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2 500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3 000 руб. /машина.
Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек необходимо уточнять при бронировании.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое питание в туре?
В стоимость тура включено питание: 5 завтраков в отеле, 6 обедов, 1 ужин.
Предоставляется комплексное питание.
Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста и уровня подготовленности.
Нам несказанно повезло с гидами.
Наш основной гид - Марина Титова, коллеги Марины в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова, в Северном морском музее - не просто профессионалы с большой буквы, но люди, любящие свое дело и свой родной край.
Думаю, благодаря прежде всего Марине, наше путешествие удалось и оставило самые приятные впечатления.
Наличие правильной теплой теплой одежды и обуви также добавит хорошего настроения и позволит почувствовать и полюбить русский север.
Ну, а о некоторых шероховатостях по питанию организаторы знают и наверняка примут это во внимание.
Тур интересный. Рекомендую.
В туре "Гранд-тур Поморье" с умом составлена программа на каждый день: вы получите массу новых интересных впечатлений о достопримечательностях, погуляете и полюбуетесь красивейшей природой и архитектурой Русского Севера, но не успеете замерзнуть даже если на улице будет -25°-30°. Вечером всегда остается свободное время, которое можно провести по своему усмотрению. Гиды всегда готовы ответить на любые вопросы - рассказывают много интересной информации про историю, быт и слвременные реалии данного региона, про традиции, поверья и легенды. Сотрудники турфирмы всегда готовы помочь при возникновении любых проблем. Очень понравилась поездка, хочется вернуться в Архангельсую область еще и познокомиться поближе с этим прекрасным суровым краем